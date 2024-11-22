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ارتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية على وسط سوريا إلى 92 قتيلا

11/22/2024 7:18:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

بيروت‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬ارتفعت‭ ‬حصيلة‭ ‬الغارات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬تدمر‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬سوريا‭ ‬إلى‭ ‬92‭ ‬مقاتلا‭ ‬موالين‭ ‬لإيران،‭ ‬وفق‭ ‬حصيلة‭ ‬جديدة‭ ‬نشرها‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭. ‬واستهدفت‭ ‬غارات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء،‭ ‬وفق‭ ‬المرصد،‭ ‬ثلاثة‭ ‬مواقع‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬تدمر‭ ‬في‭ ‬ريف‭ ‬حمص‭ ‬الشرقي،‭ ‬ضمّ‭ ‬أحدها‭ ‬اجتماعا‭ ‬‮«‬لمجموعات‭ ‬سورية‭ ‬موالية‭ ‬لطهران‭ ‬مع‭ ‬قياديين‭ ‬من‭ ‬حركة‭ ‬النجباء‭ ‬العراقية‭ ‬وحزب‭ ‬الله‭ ‬اللبناني‮»‬‭. ‬

وأفاد‭ ‬المرصد‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬عن‭ ‬ارتفاع‭ ‬حصيلة‭ ‬القتلى‭ ‬جراء‭ ‬تلك‭ ‬الغارات‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬92‭ ‬مقاتلا‭ ‬موالين‭ ‬لإيران‮»‬،‭ ‬يتوزعون‭ ‬بين‭ ‬‮«‬61‭ ‬مقاتلا‭ ‬سوريّا‭ ‬و27‭ ‬مقاتلا‭ ‬من‭ ‬جنسية‭ ‬غير‭ ‬سورية‭ ‬غالبيتهم‭ ‬من‭ ‬حركة‭ ‬النجباء‭ ‬العراقية،‭ ‬إضافة‭ ‬الى‭ ‬أربعة‭ ‬مقاتلين‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬اللبناني‮»‬‭. ‬وكان‭ ‬المرصد‭ ‬قد‭ ‬أحصى‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬حصيلة‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬مقتل‭ ‬82‭ ‬مقاتلا‭. ‬ولم‭ ‬تتبن‭ ‬اسرائيل‭ ‬الهجمات‭ ‬التي‭ ‬حصلت‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬قريبة‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬تدمر‭ ‬الأثرية‭ ‬التي‭ ‬يعود‭ ‬تاريخها‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ألفي‭ ‬عام‭ ‬والمدرجة‭ ‬في‭ ‬قائمة‭ ‬منظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للتربية‭ ‬والعلم‭ ‬والثقافة‭ (‬يونيسكو‭) ‬للتراث‭ ‬العالمي‭ ‬للبشرية‭. ‬

وقالت‭ ‬نجاة‭ ‬رشدي،‭ ‬نائبة‭ ‬المبعوث‭ ‬الخاص‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬إلى‭ ‬سوريا،‭ ‬أمام‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭: ‬‮«‬مرة‭ ‬أخرى،‭ ‬ازدادت‭ ‬الغارات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬بشكل‭ ‬كبير،‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الوتيرة‭ ‬أو‭ ‬النطاق‮»‬‭. ‬وأشارت‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬الغارات‭ ‬على‭ ‬تدمر،‭ ‬حيث‭ ‬‮«‬قُتل‭ ‬عشرات‭ ‬الأشخاص‭... ‬هي‭ ‬على‭ ‬الأرجح‭ ‬الأكثر‭ ‬فتكا‭ ‬حتى‭ ‬الآن‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬من‭ ‬جهته‭ ‬إن‭ ‬حصيلة‭ ‬القتلى‭ ‬هي‭ ‬‮«‬الأعلى‭ ‬جراء‭ ‬غارات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬على‭ ‬مجموعات‭ ‬موالية‭ ‬لطهران‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬النزاع‭ ‬فيها‭ ‬عام‭ ‬2011‮»‬‭.

ومنذ‭ ‬بدء‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬شنّت‭ ‬إسرائيل‭ ‬مئات‭ ‬الضربات‭ ‬الجوية،‭ ‬مستهدفة‭ ‬مواقع‭ ‬تابعة‭ ‬للقوات‭ ‬الحكومية‭ ‬وأهدافا‭ ‬إيرانية‭ ‬وأخرى‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭. ‬وازدادت‭ ‬وتيرة‭ ‬الغارات‭ ‬على‭ ‬وقع‭ ‬المواجهة‭ ‬المفتوحة‭ ‬التي‭ ‬تخوضها‭ ‬إسرائيل‭ ‬مع‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬المجاور‭. ‬ونادرا‭ ‬ما‭ ‬تؤكّد‭ ‬إسرائيل‭ ‬تنفيذ‭ ‬الضربات،‭ ‬لكنّها‭ ‬تكرّر‭ ‬تصدّيها‭ ‬لما‭ ‬تصفه‭ ‬بمحاولات‭ ‬إيران‭ ‬لترسيخ‭ ‬وجودها‭ ‬العسكري‭ ‬في‭ ‬سوريا‭. ‬وتقول‭ ‬أخيرا‭ ‬إنها‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬منع‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬من‭ ‬‮«‬نقل‭ ‬وسائل‭ ‬قتالية‮»‬‭ ‬من‭ ‬سوريا‭ ‬إلى‭ ‬لبنان‭. ‬

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