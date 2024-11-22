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لم يحن ((الوقت))

11/22/2024 7:18:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

لندن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قال‭ ‬المدرب‭ ‬الإسباني‭ ‬بيب‭ ‬غوارديولا‭ ‬عقب‭ ‬تمديد‭ ‬عقده‭ ‬مع‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬بطل‭ ‬إنجلترا‭ ‬لعامين‭ ‬إضافيين‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬2027‭ ‬إنّه‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يستطع‭ ‬الرحيل‭ ‬الآن‮»‬‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬يمرّ‭ ‬فيه‭ ‬النادي‭ ‬بأصعب‭ ‬فترة‭ ‬منذ‭ ‬توليه‭ ‬زمام‭ ‬الامور‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2016‭.‬

ودارت‭ ‬تكهنات‭ ‬حول‭ ‬امكانية‭ ‬نهاية‭ ‬مسيرة‭ ‬غوارديولا‭ ‬في‭ ‬النادي‭ ‬بسبب‭ ‬معاناته‭ ‬من‭ ‬مستقبل‭ ‬غامض‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬اتهامه‭ ‬بارتكاب‭ ‬115‭ ‬مخالفة‭ ‬للوائح‭ ‬المالية‭ ‬الخاصة‭ ‬بالدوري‭. ‬كما‭ ‬أنّه‭ ‬ولأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬التدريبية،‭ ‬تعرض‭ ‬غوارديولا‭ ‬لأربع‭ ‬هزائم‭ ‬متتالية،‭ ‬حيث‭ ‬يعاني‭ ‬الفريق‭ ‬من‭ ‬غياب‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬الإسباني‭ ‬رودري،‭ ‬الفائز‭ ‬بجائزة‭ ‬الكرة‭ ‬الذهبية‭ ‬لأفضل،‭ ‬بسبب‭ ‬إصابة‭ ‬في‭ ‬الركبة‭ ‬ستبعده‭ ‬عن‭ ‬الموسم‭ ‬بأكمله‭. ‬وتراجع‭ ‬سيتي‭ ‬الثاني‭ ‬بفارق‭ ‬خمس‭ ‬نقاط‭ ‬خلف‭ ‬ليفربول‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬الدوري‭ (‬28‭ ‬مقابل‭ ‬23‭)‬،‭ ‬بعد‭ ‬هزيمتين‭ ‬أمام‭ ‬بورنموث‭ ‬وبرايتون‭. ‬كما‭ ‬خسر‭ ‬أمام‭ ‬سبورتينغ‭ ‬البرتغالي‭ ‬1‭-‬4‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬وأقصيَ‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬الرابطة‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬توتنهام‭.‬

وقال‭ ‬مدرب‭ ‬برشلونة‭ ‬الإسباني‭ ‬السابق‭ ‬‮«‬شعرت‭ ‬أنني‭ ‬لا‭ ‬أستطيع‭ ‬الرحيل‭ ‬الآن،‭ ‬الأمر‭ ‬بهذه‭ ‬البساطة‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬لا‭ ‬تسألوني‭ ‬عن‭ ‬السبب‭. ‬ربما‭ ‬كانت‭ ‬الهزائم‭ ‬الأربع‭ ‬هي‭ ‬السبب‭ ‬وراء‭ ‬ذلك‭ ‬وشعرت‭ ‬أنني‭ ‬لا‭ ‬أستطيع‭ ‬الرحيل‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬غوارديولا‭ ‬الذي‭ ‬سئل‭ ‬مرارا‭ ‬وتكرارا‭ ‬عن‭ ‬مستقبله‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأخيرة‭ ‬‮«‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬الموسم‭ ‬كنت‭ ‬أفكر‭ ‬كثيرا‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬اللحظة،‭ ‬سأكون‭ ‬صادقا،‭ ‬اعتقدت‭ ‬أن‭ (‬هذا‭ ‬الموسم‭) ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الأخير‮»‬‭.‬

وأردف‭ ‬‮«‬لكن‭ ‬في‭ ‬اللحظة‭ ‬نفسها‭ ‬التي‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ ‬الوضع‭ ‬الحالي،‭ ‬والمشاكل‭ ‬التي‭ ‬واجهناها‭ ‬في‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي،‭ ‬شعرت‭ ‬أن‭ ‬الوقت‭ ‬لم‭ ‬يحن‭ ‬بعد‭ ‬للرحيل‭. ‬لا‭ ‬أريد‭ ‬أن‭ ‬أخذل‭ ‬النادي‮»‬‭.‬

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