Saturday, 23 November 2024 10:29 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


هاميلتون الأفضل وفيرستابن يتأخر

11/22/2024 7:18:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

لاس‭ ‬فيجاس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬حقق‭ ‬البريطاني‭ ‬لويس‭ ‬هاميلتون‭ ‬سائق‭ ‬مرسيدس‭ ‬أسرع‭ ‬توقيت‭ ‬في‭ ‬التجارب‭ ‬الحرة‭ ‬لسباق‭ ‬جائزة‭ ‬لاس‭ ‬فيغاس‭ ‬الكبرى،‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬والعشرين‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬الفورمولا‭ ‬واحد،‭ ‬متفوقا‭ ‬على‭ ‬مواطنه‭ ‬لاندو‭ ‬نوريس‭ ‬سائق‭ ‬مكلارين‭.‬

وحلّ‭ ‬الهولندي‭ ‬ماكس‭ ‬فيرستابن‭ ‬سائق‭ ‬ريد‭ ‬بول‭ ‬الذي‭ ‬يسعى‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬لقبه‭ ‬الرابع‭ ‬تواليا،‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬عشر‭ ‬بفارق‭ ‬ثانيتين‭ ‬عن‭ ‬المتصدر‭.‬

وسجّل‭ ‬هاميلتون‭ ‬المتوّج‭ ‬سبع‭ ‬مرات‭ ‬والذي‭ ‬أنهى‭ ‬سباق‭ ‬ساو‭ ‬باولو‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬العاشر‭ ‬وكانت‭ ‬هناك‭ ‬شكوك‭ ‬حول‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬السباقات‭ ‬الأخيرة‭ ‬قبل‭ ‬انتقاله‭ ‬إلى‭ ‬فيراري،‭ ‬أسرع‭ ‬لفة‭ ‬بزمن‭ ‬قدره‭ ‬33‭.‬825‭ ‬ثانية،‭ ‬متفوقا‭ ‬على‭ ‬نوريس‭ ‬بفارق‭ ‬0.011‭ ‬ثانية‭ ‬فقط‭.‬

وجاء‭ ‬البريطاني‭ ‬الآخر‭ ‬جورج‭ ‬راسل‭ ‬سائق‭ ‬مرسيدس‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬التجارب‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬ظروف‭ ‬باردة‭ ‬وزلقة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬نيفادا‭ ‬الصحراوية‭.‬

قال‭ ‬هاميلتون‭ ‬‮«‬جيد‭ ‬جدا‭. ‬هذه‭ ‬أول‭ ‬مرة‭ ‬أعيش‭ ‬يوما‭ ‬كهذا‭ ‬هذا‭ ‬العام‭. ‬السيارة‭ ‬كانت‭ ‬جيدة‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬وأقل‭ ‬في‭ ‬الثانية،‭ ‬لذا‭ ‬لدينا‭ ‬عمل‭ ‬لنقوم‭ ‬به‭ ‬الليلة‮»‬‭. ‬أما‭ ‬فيرستابن‭ ‬فقال‭ ‬إن‭ ‬الأمور‭ ‬كانت‭ ‬صعبة‭ ‬جدا‭ ‬وأن‭ ‬الفريق‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬لجعل‭ ‬القيادة‭ ‬أسهل‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬زلق‭ ‬للغاية‭. ‬هذه‭ ‬ظروف‭ ‬فريدة‭ ‬هنا‭ ‬بسبب‭ ‬البرودة،‭ ‬لكنها‭ ‬نفس‭ ‬الشيء‭ ‬للجميع‭. ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نفهم‭ ‬ما‭ ‬نحتاج‭ ‬إلى‭ ‬فعله‭. ‬الأمر‭ ‬متعلق‭ ‬بالإطارات‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬كبير،‭ ‬إنه‭ ‬أشبه‭ ‬بالقيادة‭ ‬على‭ ‬الجليد‮»‬‭. ‬ويدنو‭ ‬الهولندي‭ ‬خطوة‭ ‬إضافية‭ ‬نحو‭ ‬الانضمام‭ ‬إلى‭ ‬نادٍ‭ ‬مغلق‭ ‬يضم‭ ‬سائقين‭ ‬أحرزوا‭ ‬لقب‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للفورمولا‭ ‬واحد‭ ‬أربع‭ ‬مرات‭.‬

MENAFN22112024000055011008ID1108916387

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث