هاميلتون الأفضل وفيرستابن يتأخر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

لاس‭ ‬فيجاس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬حقق‭ ‬البريطاني‭ ‬لويس‭ ‬هاميلتون‭ ‬سائق‭ ‬مرسيدس‭ ‬أسرع‭ ‬توقيت‭ ‬في‭ ‬التجارب‭ ‬الحرة‭ ‬لسباق‭ ‬جائزة‭ ‬لاس‭ ‬فيغاس‭ ‬الكبرى،‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬والعشرين‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬الفورمولا‭ ‬واحد،‭ ‬متفوقا‭ ‬على‭ ‬مواطنه‭ ‬لاندو‭ ‬نوريس‭ ‬سائق‭ ‬مكلارين‭.‬

وحلّ‭ ‬الهولندي‭ ‬ماكس‭ ‬فيرستابن‭ ‬سائق‭ ‬ريد‭ ‬بول‭ ‬الذي‭ ‬يسعى‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬لقبه‭ ‬الرابع‭ ‬تواليا،‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬عشر‭ ‬بفارق‭ ‬ثانيتين‭ ‬عن‭ ‬المتصدر‭.‬

وسجّل‭ ‬هاميلتون‭ ‬المتوّج‭ ‬سبع‭ ‬مرات‭ ‬والذي‭ ‬أنهى‭ ‬سباق‭ ‬ساو‭ ‬باولو‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬العاشر‭ ‬وكانت‭ ‬هناك‭ ‬شكوك‭ ‬حول‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬السباقات‭ ‬الأخيرة‭ ‬قبل‭ ‬انتقاله‭ ‬إلى‭ ‬فيراري،‭ ‬أسرع‭ ‬لفة‭ ‬بزمن‭ ‬قدره‭ ‬33‭.‬825‭ ‬ثانية،‭ ‬متفوقا‭ ‬على‭ ‬نوريس‭ ‬بفارق‭ ‬0.011‭ ‬ثانية‭ ‬فقط‭.‬

وجاء‭ ‬البريطاني‭ ‬الآخر‭ ‬جورج‭ ‬راسل‭ ‬سائق‭ ‬مرسيدس‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬التجارب‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬ظروف‭ ‬باردة‭ ‬وزلقة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬نيفادا‭ ‬الصحراوية‭.‬

قال‭ ‬هاميلتون‭ ‬‮«‬جيد‭ ‬جدا‭. ‬هذه‭ ‬أول‭ ‬مرة‭ ‬أعيش‭ ‬يوما‭ ‬كهذا‭ ‬هذا‭ ‬العام‭. ‬السيارة‭ ‬كانت‭ ‬جيدة‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬وأقل‭ ‬في‭ ‬الثانية،‭ ‬لذا‭ ‬لدينا‭ ‬عمل‭ ‬لنقوم‭ ‬به‭ ‬الليلة‮»‬‭. ‬أما‭ ‬فيرستابن‭ ‬فقال‭ ‬إن‭ ‬الأمور‭ ‬كانت‭ ‬صعبة‭ ‬جدا‭ ‬وأن‭ ‬الفريق‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬لجعل‭ ‬القيادة‭ ‬أسهل‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬زلق‭ ‬للغاية‭. ‬هذه‭ ‬ظروف‭ ‬فريدة‭ ‬هنا‭ ‬بسبب‭ ‬البرودة،‭ ‬لكنها‭ ‬نفس‭ ‬الشيء‭ ‬للجميع‭. ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نفهم‭ ‬ما‭ ‬نحتاج‭ ‬إلى‭ ‬فعله‭. ‬الأمر‭ ‬متعلق‭ ‬بالإطارات‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬كبير،‭ ‬إنه‭ ‬أشبه‭ ‬بالقيادة‭ ‬على‭ ‬الجليد‮»‬‭. ‬ويدنو‭ ‬الهولندي‭ ‬خطوة‭ ‬إضافية‭ ‬نحو‭ ‬الانضمام‭ ‬إلى‭ ‬نادٍ‭ ‬مغلق‭ ‬يضم‭ ‬سائقين‭ ‬أحرزوا‭ ‬لقب‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للفورمولا‭ ‬واحد‭ ‬أربع‭ ‬مرات‭.‬