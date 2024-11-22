هاميلتون الأفضل وفيرستابن يتأخر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
لاس فيجاس - (أ ف ب): حقق البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس أسرع توقيت في التجارب الحرة لسباق جائزة لاس فيغاس الكبرى، المرحلة الثانية والعشرين من بطولة العالم في الفورمولا واحد، متفوقا على مواطنه لاندو نوريس سائق مكلارين.
وحلّ الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول الذي يسعى إلى تحقيق لقبه الرابع تواليا، في المركز السابع عشر بفارق ثانيتين عن المتصدر.
وسجّل هاميلتون المتوّج سبع مرات والذي أنهى سباق ساو باولو في المركز العاشر وكانت هناك شكوك حول مشاركته في السباقات الأخيرة قبل انتقاله إلى فيراري، أسرع لفة بزمن قدره 33.825 ثانية، متفوقا على نوريس بفارق 0.011 ثانية فقط.
وجاء البريطاني الآخر جورج راسل سائق مرسيدس الثاني في المركز الثالث، وذلك في التجارب التي أقيمت في ظروف باردة وزلقة في مدينة نيفادا الصحراوية.
قال هاميلتون «جيد جدا. هذه أول مرة أعيش يوما كهذا هذا العام. السيارة كانت جيدة في الجولة الأولى وأقل في الثانية، لذا لدينا عمل لنقوم به الليلة». أما فيرستابن فقال إن الأمور كانت صعبة جدا وأن الفريق يحتاج إلى العمل لجعل القيادة أسهل.
وأضاف: «زلق للغاية. هذه ظروف فريدة هنا بسبب البرودة، لكنها نفس الشيء للجميع. علينا أن نفهم ما نحتاج إلى فعله. الأمر متعلق بالإطارات إلى حد كبير، إنه أشبه بالقيادة على الجليد». ويدنو الهولندي خطوة إضافية نحو الانضمام إلى نادٍ مغلق يضم سائقين أحرزوا لقب بطولة العالم للفورمولا واحد أربع مرات.
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