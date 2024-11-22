الخليج يواجه الشارقة في نهائي ((الآسيوية))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

الدوحة‭ ‬ – ‭(‬قنا‭): ‬تختتم‭ ‬اليوم‭ ‬السبت،‭ ‬منافسات‭ ‬البطولة‭ ‬الآسيوية‭ ‬السابعة‭ ‬والعشرين‭ ‬للأندية‭ ‬أبطال‭ ‬الدوري‭ ‬للرجال‭ ‬لكرة‭ ‬اليد،‭ ‬المقامة‭ ‬حاليا‭ ‬بالدوحة،‭ ‬والمؤهلة‭ ‬لبطولة‭ ‬العالم‭ ‬للأندية‭ ‬أبطال‭ ‬القارات‭ ‬سوبر‭ ‬جلوب‭ ‬2025‭.‬

ويلتقي‭ ‬الخليج‭ ‬السعودي‭ ‬مع‭ ‬الشارقة‭ ‬الإماراتي‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية،‭ ‬فيما‭ ‬يلعب‭ ‬الدحيل‭ ‬القطري‭ ‬مع‭ ‬كاظمة‭ ‬الكويتي‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬تحديد‭ ‬المركزين‭ ‬الثالث‭ ‬والرابع‭.‬

وكان‭ ‬الخليج‭ ‬‮«‬حامل‭ ‬اللقب‮»‬‭ ‬قد‭ ‬تأهل‭ ‬للمباراة‭ ‬النهائية‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬الدحيل‭ ‬القطري‭ ‬بنتيجة‭ (‬23‭ -‬21‭) ‬في‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تأهل‭ ‬الشارقة‭ ‬بعد‭ ‬تغلبه‭ ‬على‭ ‬كاظمة‭ ‬الكويتي‭ ‬بنتيجة‭ (‬28‭ -‬27‭) ‬في‭ ‬الدور‭ ‬نفسه‭.‬

ويتطلع‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الفريقين‭ ‬لتحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬وحصد‭ ‬اللقب،‭ ‬حيث‭ ‬يأمل‭ ‬الخليج‭ ‬التتويج‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يبحث‭ ‬الشارقة‭ ‬عن‭ ‬لقبه‭ ‬التاريخي‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬القارية‭.‬

وحقق‭ ‬الخليج‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬مبارياته‭ ‬بالبطولة،‭ ‬حيث‭ ‬تصدر‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬بتحقيقه‭ ‬أربعة‭ ‬انتصارات‭ ‬متتالية‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬مس‭ ‬كرمان‭ ‬الإيراني‭ (‬31‭ -‬22‭) ‬وكاظمة‭ ‬الكويتي‭ (‬36‭ -‬24‭) ‬والدحيل‭ (‬27‭ -‬25‭) ‬وأهلي‭ ‬سداب‭ ‬العماني‭ (‬40‭ -‬19‭)‬،‭ ‬وفي‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬فاز‭ ‬الخليج‭ ‬على‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ (‬35‭ -‬20‭)‬،‭ ‬ثم‭ ‬على‭ ‬الدحيل‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭.‬

وفي‭ ‬المقابل‭ ‬حل‭ ‬الشارقة‭ ‬ثالثا‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬بدور‭ ‬المجموعات‭ ‬من‭ ‬فوز‭ ‬وحيد‭ ‬على‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ (‬35‭ -‬31‭)‬،‭ ‬مقابل‭ ‬خسارتين‭ ‬أمام‭ ‬الكويت‭ ‬الكويتي‭ (‬29‭ -‬30‭) ‬والريان‭ (‬26‭ -‬28‭)‬،‭ ‬وفي‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬تغلب‭ ‬على‭ ‬مس‭ ‬كرمان‭ ‬الإيراني‭ (‬36‭ -‬25‭)‬،‭ ‬ثم‭ ‬على‭ ‬كاظمة‭ ‬الكويتي‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭.‬

وفي‭ ‬مباراة‭ ‬تحديد‭ ‬المركزين‭ ‬الثالث‭ ‬والرابع،‭ ‬يسعى‭ ‬الدحيل‭ ‬للفوز‭ ‬وحصد‭ ‬الميدالية‭ ‬البرونزية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إنهاء‭ ‬البطولة‭ ‬فوق‭ ‬منصة‭ ‬التتويج‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬كان‭ ‬يتطلع‭ ‬لحصد‭ ‬اللقب‭ ‬للمرة‭ ‬الرابعة‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭ ‬لكن‭ ‬لم‭ ‬يحالفه‭ ‬التوفيق،‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬أمام‭ ‬الخليج،‭ ‬وكذلك‭ ‬الأمر‭ ‬بالنسبة‭ ‬لكاظمة‭ ‬الذي‭ ‬قدم‭ ‬أداء‭ ‬جيدا‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬وخسر‭ ‬بفارق‭ ‬هدف‭ ‬وحيد،‭ ‬وسيعمل‭ ‬كل‭ ‬منهما‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬ما‭ ‬لديه‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬حصد‭ ‬الميدالية‭ ‬البرونزية‭.‬







