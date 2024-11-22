الخليج يواجه الشارقة في نهائي ((الآسيوية))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
الدوحة – (قنا): تختتم اليوم السبت، منافسات البطولة الآسيوية السابعة والعشرين للأندية أبطال الدوري للرجال لكرة اليد، المقامة حاليا بالدوحة، والمؤهلة لبطولة العالم للأندية أبطال القارات سوبر جلوب 2025.
ويلتقي الخليج السعودي مع الشارقة الإماراتي في المباراة النهائية، فيما يلعب الدحيل القطري مع كاظمة الكويتي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.
وكان الخليج «حامل اللقب» قد تأهل للمباراة النهائية بعد فوزه على الدحيل القطري بنتيجة (23 -21) في الدور نصف النهائي، في حين تأهل الشارقة بعد تغلبه على كاظمة الكويتي بنتيجة (28 -27) في الدور نفسه.
ويتطلع كل من الفريقين لتحقيق الفوز وحصد اللقب، حيث يأمل الخليج التتويج للمرة الثانية على التوالي، في حين يبحث الشارقة عن لقبه التاريخي الأول في البطولة القارية.
وحقق الخليج الفوز في جميع مبارياته بالبطولة، حيث تصدر المجموعة الثانية بتحقيقه أربعة انتصارات متتالية على حساب مس كرمان الإيراني (31 -22) وكاظمة الكويتي (36 -24) والدحيل (27 -25) وأهلي سداب العماني (40 -19)، وفي الدور ربع النهائي فاز الخليج على الشباب البحريني (35 -20)، ثم على الدحيل في نصف النهائي.
وفي المقابل حل الشارقة ثالثا في المجموعة الأولى بدور المجموعات من فوز وحيد على الشباب البحريني (35 -31)، مقابل خسارتين أمام الكويت الكويتي (29 -30) والريان (26 -28)، وفي الدور ربع النهائي تغلب على مس كرمان الإيراني (36 -25)، ثم على كاظمة الكويتي في نصف النهائي.
وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، يسعى الدحيل للفوز وحصد الميدالية البرونزية من أجل إنهاء البطولة فوق منصة التتويج بعد أن كان يتطلع لحصد اللقب للمرة الرابعة في تاريخه لكن لم يحالفه التوفيق، في نصف النهائي أمام الخليج، وكذلك الأمر بالنسبة لكاظمة الذي قدم أداء جيدا في نصف النهائي وخسر بفارق هدف وحيد، وسيعمل كل منهما على تقديم أفضل ما لديه في هذه المباراة من أجل حصد الميدالية البرونزية.
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