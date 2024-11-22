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الخليفي يحذّر من ((موت)) سان جرمان

11/22/2024 7:18:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

باريس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬القطري‭ ‬ناصر‭ ‬الخليفي‭ ‬إنّ‭ ‬النادي‭ ‬يحتاج‭ ‬‮«‬إلى‭ ‬بناء‭ ‬ملعب‭ ‬جديد‭ ‬بأسرع‭ ‬وقت‭ ‬ممكن‮»‬‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬ملعبه‭ ‬الحالي‭ ‬بارك‭ ‬دي‭ ‬برانس‭ ‬المملوك‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬بلدية‭ ‬العاصمة،‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬أراد‭ ‬مقارعة‭ ‬خصومه‭ ‬الاوروبيين‭.‬

وقال‭ ‬رجل‭ ‬الأعمال‭ ‬القطري‭ ‬لإذاعة‭ ‬فرنسية‭ ‬خلال‭ ‬افتتاح‭ ‬مركز‭ ‬التدريب‭ ‬الجديد‭ ‬للفريق‭ ‬‮«‬أحبّ‭ ‬ملعب‭ ‬بارك‭ ‬دي‭ ‬برانس‭ ‬كثيرا،‭ ‬والجميع‭ ‬يحبه‭. ‬إذا‭ ‬اردت‭ ‬الاستماع‭ ‬إلى‭ ‬قلبي،‭ ‬فلن‭ ‬نغادر‭. ‬لكن‭ ‬كل‭ ‬الاندية‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬لديها‭ ‬ملاعب‭ ‬تتسع‭ ‬لـ‭ ‬80‭ ‬ألف‭ ‬أو‭ ‬90‭ ‬ألفا‭... ‬نحن‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬وإلا‭ ‬سنموت‮»‬‭.‬

وسعى‭ ‬مالكو‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬مرات‭ ‬عدّة‭ ‬دون‭ ‬جدوى‭ ‬شراء‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬بارك‭ ‬دي‭ ‬برانس‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يتسع‭ ‬لـ‭ ‬48ألف‭ ‬متفرّج‭ ‬والذي‭ ‬تم‭ ‬تشييده‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1897،‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يتم‭ ‬تحديثه‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1972‭.‬

ونوّه‭ ‬الخليفي‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬في‭ ‬فرنسا،‭ ‬ولكن‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭. ‬المدينة‭ ‬لا‭ ‬تمنحنا‭ ‬خيارا‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬لا‭ ‬أمارس‭ ‬السياسة‭. ‬بالنسبة‭ ‬إلينا،‭ ‬نحتاج‭ ‬إلى‭ ‬ملعب‭ ‬جاهز‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬3‭-‬4‭ ‬سنوات،‭ ‬ليس‭ ‬لدينا‭ ‬وقت‭ ‬نضيعه،‭ ‬وإلا‭ ‬سنكون‭ ‬متخلفين‭ ‬عن‭ ‬الأندية‭ ‬الأخرى‭ ‬في‭ ‬أوروبا‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬البناء‭ ‬في‭ ‬أسرع‭ ‬وقت‭ ‬ممكن‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬وضع‭ ‬على‭ ‬الطاولة‭ ‬بعض‭ ‬الخيارات‭. ‬وكشفت‭ ‬مصادر‭ ‬أنّ‭ ‬القرار‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬سيُتخذ‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭.‬

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