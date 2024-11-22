الخليفي يحذّر من ((موت)) سان جرمان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
باريس - (أ ف ب): قال رئيس باريس سان جرمان القطري ناصر الخليفي إنّ النادي يحتاج «إلى بناء ملعب جديد بأسرع وقت ممكن» بعيدا عن ملعبه الحالي بارك دي برانس المملوك من قبل بلدية العاصمة، في حال أراد مقارعة خصومه الاوروبيين.
وقال رجل الأعمال القطري لإذاعة فرنسية خلال افتتاح مركز التدريب الجديد للفريق «أحبّ ملعب بارك دي برانس كثيرا، والجميع يحبه. إذا اردت الاستماع إلى قلبي، فلن نغادر. لكن كل الاندية في أوروبا لديها ملاعب تتسع لـ 80 ألف أو 90 ألفا... نحن بحاجة إلى ذلك، وإلا سنموت».
وسعى مالكو سان جرمان مرات عدّة دون جدوى شراء ملعب «بارك دي برانس» الذي يتسع لـ 48ألف متفرّج والذي تم تشييده في عام 1897، قبل ان يتم تحديثه في عام 1972.
ونوّه الخليفي «نحن في فرنسا، ولكن أيضا في أوروبا. المدينة لا تمنحنا خيارا».
وأضاف «أنا لا أمارس السياسة. بالنسبة إلينا، نحتاج إلى ملعب جاهز في غضون 3-4 سنوات، ليس لدينا وقت نضيعه، وإلا سنكون متخلفين عن الأندية الأخرى في أوروبا». وتابع «نحن بحاجة إلى البناء في أسرع وقت ممكن»، مشيرا إلى أن سان جرمان وضع على الطاولة بعض الخيارات. وكشفت مصادر أنّ القرار في هذا الصدد سيُتخذ مطلع العام المقبل.
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