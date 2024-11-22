فليك لإيجاد الحلول بغياب جمال

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

برشلونة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬لم‭ ‬يخسر‭ ‬برشلونة‭ ‬المتصدر‭ ‬سوى‭ ‬مباراتين‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬منذ‭ ‬انطلاق‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي‭. ‬في‭ ‬المباراتين،‭ ‬غاب‭ ‬عن‭ ‬تشكيلته‭ ‬الأساسية‭ ‬الجناح‭ ‬الدولي‭ ‬الشاب‭ ‬لامين‭ ‬جمال‭ ‬الذي‭ ‬لن‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬سلتا‭ ‬فيغو‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬14‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة‭.‬

وأصبح‭ ‬جمال‭ ‬ابن‭ ‬الـ17‭ ‬عاما‭ ‬لاعبا‭ ‬أساسيا‭ ‬في‭ ‬الخط‭ ‬الهجومي‭ ‬لتشكيلة‭ ‬المدرب‭ ‬الألماني‭ ‬هانزي‭ ‬فليك‭ ‬الذي‭ ‬يعاني‭ ‬فريقه‭ ‬بغياب‭ ‬صاحب‭ ‬خمسة‭ ‬أهداف‭ ‬وسبع‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭ ‬في‭ ‬12‭ ‬مباراة‭ ‬بالدوري‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭. ‬ويحتاج‭ ‬فليك‭ ‬مدرب‭ ‬‮«‬دي‭ ‬مانشافت‮»‬‭ ‬السابق‭ ‬إلى‭ ‬خطة‭ ‬بديلة‭ ‬لتخطي‭ ‬مضيفه‭ ‬الذي‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ ‬ولم‭ ‬يخسر‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬الثلاث‭ ‬الأخيرة‭ ‬ضمن‭ ‬الدوري‭ ‬والكأس‭.‬

وحاول‭ ‬فليك‭ ‬تعويض‭ ‬غياب‭ ‬جمال‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الأخيرة‭ ‬بوضع‭ ‬فيرمين‭ ‬لوبيس‭ ‬على‭ ‬الجهة‭ ‬اليمنى‭ ‬والبرازيلي‭ ‬رافينيا‭ ‬يسارا،‭ ‬لكن‭ ‬فريقه‭ ‬فشل‭ ‬بخلق‭ ‬الحلول‭ ‬الهجومية‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬تسجيله‭ ‬40‭ ‬هدفا‭ ‬في‭ ‬12‭ ‬مباراة‭ ‬سابقة‭.‬

قال‭ ‬بعد‭ ‬الخسارة‭ ‬‮«‬بالطبع،‭ ‬كل‭ ‬فريق‭ ‬سيفتقد‭ ‬الخطورة‭ ‬بغياب‭ ‬لاعب‭ ‬بالإمكانيات‭ ‬التي‭ ‬يمتلكها‭ ‬جمال‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬المباراة‭ ‬لم‭ ‬نتخذ‭ ‬قرارات‭ ‬صحيحة‮»‬‭.‬

لكن‭ ‬يمكن‭ ‬لصانع‭ ‬الألعاب‭ ‬داني‭ ‬أولمو‭ ‬أن‭ ‬يجد‭ ‬الحلول‭ ‬بعدما‭ ‬بات‭ ‬جاهزا‭ ‬عقب‭ ‬تعافيه‭ ‬من‭ ‬إصابة،‭ ‬ليزوّد‭ ‬البولندي‭ ‬المخضرم‭ ‬روبرت‭ ‬ليفاندوفسكي‭ ‬بالكرات‭ ‬التي‭ ‬يحتاج‭ ‬إليها‭ ‬للتسجيل،‭ ‬علما‭ ‬بأنه‭ ‬هو‭ ‬الآخر‭ ‬عائد‭ ‬من‭ ‬الإصابة‭. ‬ويغيب‭ ‬عن‭ ‬المباراة‭ ‬أيضا‭ ‬فيران‭ ‬توريس‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة،‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬الحلول‭ ‬ليست‭ ‬كثيرة،‭ ‬لكن‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬يشارك‭ ‬باو‭ ‬فيكتور‭ ‬مكان‭ ‬جمال،‭ ‬أو‭ ‬ينتقل‭ ‬أولمو‭ ‬إلى‭ ‬اليسار‭ ‬مع‭ ‬إدخال‭ ‬بابلو‭ ‬توري‭ ‬في‭ ‬الوسط‭ ‬ورافينيا‭ ‬على‭ ‬الجهة‭ ‬اليمنى‭. ‬ويضم‭ ‬سلتا‭ ‬فيغو‭ ‬ضمن‭ ‬صفوفه،‭ ‬مدافع‭ ‬برشلونة‭ ‬السابق‭ ‬ماركوس‭ ‬ألونسو،‭ ‬الذي‭ ‬قال‭ ‬‮«‬إنها‭ (‬مباراة‭) ‬خاصة‭ ‬لأننا‭ ‬نلعب‭ ‬ضد‭ ‬المتصدر‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬سلتا‭ ‬فيغو‭ ‬قريبا‭ ‬من‭ ‬إيقاع‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬في‭ ‬فخ‭ ‬التعادل،‭ ‬لكنه‭ ‬خسر‭ ‬أمامه‭ ‬1‭-‬2‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭.‬

ولم‭ ‬يخسر‭ ‬برشلونة‭ ‬سوى‭ ‬مرتين‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬تسع‭ ‬زيارات‭ ‬لبالايدوس‭. ‬فوزه‭ ‬يعني‭ ‬أنه‭ ‬سيوسّع‭ ‬الفارق‭ ‬مع‭ ‬ريال‭ ‬إلى‭ ‬تسع‭ ‬نقاط،‭ ‬قبل‭ ‬مواجهة‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬الإيطالي‭ ‬كارلو‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬لليغانيس‭ ‬غدا‭ ‬الأحد‭.‬

جمهور‭ ‬ريال‭ ‬ينتظر‭ ‬مبابي‭ ‬

وستكون‭ ‬الأنظار‭ ‬مشخصة‭ ‬نحو‭ ‬المهاجم‭ ‬الفرنسي‭ ‬كيليان‭ ‬مبابي‭ ‬الذي‭ ‬تعرض‭ ‬لانتقادات‭ ‬لاذعة‭ ‬قبل‭ ‬النافذة‭ ‬الدولية،‭ ‬بسبب‭ ‬تسجيله‭ ‬هدفا‭ ‬واحدا‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬سبع‭ ‬مباريات‭ ‬ضمن‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات‭.‬

واستُبعد‭ ‬نجم‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬السابق‭ ‬عن‭ ‬تشكيلة‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الأمم‭ ‬الأوروبية‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬مصابا،‭ ‬وهي‭ ‬المرة‭ ‬الثانية‭ ‬تواليا‭ ‬التي‭ ‬يُستبعد‭ ‬فيها‭.‬

وكان‭ ‬ريال‭ ‬قد‭ ‬سحق‭ ‬ضيفه‭ ‬أوساسونا‭ ‬برباعية‭ ‬نظيفة‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الماضية،‭ ‬لكن‭ ‬مبابي‭ ‬لم‭ ‬يبصم‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬هدف،‭ ‬لا‭ ‬في‭ ‬التسجيل‭ ‬ولا‭ ‬الصناعة‭.‬

ويعود‭ ‬هدفه‭ ‬الأخير‭ ‬إلى‭ ‬مواجهة‭ ‬سلتا‭ ‬فيغو‭ ‬في‭ ‬19‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬ضمن‭ ‬المرحلة‭ ‬العاشرة‭.‬

وفي‭ ‬مدريد،‭ ‬يستضيف‭ ‬أتلتيكو‭ ‬الثالث،‭ ‬ألافيس‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬رقم‭ ‬700‭ ‬للمدرب‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬دييغو‭ ‬سيميوني‭.‬

ويأمل‭ ‬سيميوني‭ ‬الذي‭ ‬قاد‭ ‬فريقه‭ ‬إلى‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬في‭ ‬موسمي‭ ‬2013‭-‬2014‭ ‬و2020‭-‬2021‭ ‬ونهائي‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬مرتين،‭ ‬ولقب‭ ‬الدوري‭ ‬الأوروبي‭ (‬يوروبا‭ ‬ليغ‭) ‬مرتين،‭ ‬أن‭ ‬يحقق‭ ‬الانتصار‭ ‬الذي‭ ‬يرفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬29‭ ‬نقطة‭.‬