فليك لإيجاد الحلول بغياب جمال

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
برشلونة - (أ ف ب): لم يخسر برشلونة المتصدر سوى مباراتين فقط في الدوري الإسباني لكرة القدم منذ انطلاق الموسم الحالي. في المباراتين، غاب عن تشكيلته الأساسية الجناح الدولي الشاب لامين جمال الذي لن يشارك في مواجهة سلتا فيغو اليوم السبت في المرحلة 14 بسبب الإصابة.
وأصبح جمال ابن الـ17 عاما لاعبا أساسيا في الخط الهجومي لتشكيلة المدرب الألماني هانزي فليك الذي يعاني فريقه بغياب صاحب خمسة أهداف وسبع تمريرات حاسمة في 12 مباراة بالدوري هذا الموسم. ويحتاج فليك مدرب «دي مانشافت» السابق إلى خطة بديلة لتخطي مضيفه الذي يحتل المركز الحادي عشر ولم يخسر في مبارياته الثلاث الأخيرة ضمن الدوري والكأس.
وحاول فليك تعويض غياب جمال في المباراة الأخيرة بوضع فيرمين لوبيس على الجهة اليمنى والبرازيلي رافينيا يسارا، لكن فريقه فشل بخلق الحلول الهجومية على الرغم من تسجيله 40 هدفا في 12 مباراة سابقة.
قال بعد الخسارة «بالطبع، كل فريق سيفتقد الخطورة بغياب لاعب بالإمكانيات التي يمتلكها جمال».
وأضاف «في الفترة الأخيرة من المباراة لم نتخذ قرارات صحيحة».
لكن يمكن لصانع الألعاب داني أولمو أن يجد الحلول بعدما بات جاهزا عقب تعافيه من إصابة، ليزوّد البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي بالكرات التي يحتاج إليها للتسجيل، علما بأنه هو الآخر عائد من الإصابة. ويغيب عن المباراة أيضا فيران توريس بسبب الإصابة، ما يعني أن الحلول ليست كثيرة، لكن من الممكن أن يشارك باو فيكتور مكان جمال، أو ينتقل أولمو إلى اليسار مع إدخال بابلو توري في الوسط ورافينيا على الجهة اليمنى. ويضم سلتا فيغو ضمن صفوفه، مدافع برشلونة السابق ماركوس ألونسو، الذي قال «إنها (مباراة) خاصة لأننا نلعب ضد المتصدر».
وكان سلتا فيغو قريبا من إيقاع ريال مدريد حامل اللقب في فخ التعادل، لكنه خسر أمامه 1-2 الشهر الماضي.
ولم يخسر برشلونة سوى مرتين في آخر تسع زيارات لبالايدوس. فوزه يعني أنه سيوسّع الفارق مع ريال إلى تسع نقاط، قبل مواجهة فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي لليغانيس غدا الأحد.
جمهور ريال ينتظر مبابي
وستكون الأنظار مشخصة نحو المهاجم الفرنسي كيليان مبابي الذي تعرض لانتقادات لاذعة قبل النافذة الدولية، بسبب تسجيله هدفا واحدا في آخر سبع مباريات ضمن مختلف المسابقات.
واستُبعد نجم باريس سان جرمان السابق عن تشكيلة منتخب بلاده في دوري الأمم الأوروبية على الرغم من أنه لم يكن مصابا، وهي المرة الثانية تواليا التي يُستبعد فيها.
وكان ريال قد سحق ضيفه أوساسونا برباعية نظيفة في المباراة الماضية، لكن مبابي لم يبصم على أي هدف، لا في التسجيل ولا الصناعة.
ويعود هدفه الأخير إلى مواجهة سلتا فيغو في 19 الشهر الماضي ضمن المرحلة العاشرة.
وفي مدريد، يستضيف أتلتيكو الثالث، ألافيس في المباراة رقم 700 للمدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني.
ويأمل سيميوني الذي قاد فريقه إلى لقب الدوري في موسمي 2013-2014 و2020-2021 ونهائي دوري أبطال أوروبا مرتين، ولقب الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) مرتين، أن يحقق الانتصار الذي يرفع رصيده إلى 29 نقطة.
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