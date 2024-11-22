رانييري لإنقاذ موسم روما أمام نابولي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

ميلانو‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يبدأ‭ ‬المدرب‭ ‬كلاوديو‭ ‬رانييري‭ ‬معمودية‭ ‬النار‭ ‬مع‭ ‬روما‭ ‬عندما‭ ‬يقود‭ ‬نادي‭ ‬طفولته‭ ‬أمام‭ ‬مضيفه‭ ‬نابولي‭ ‬متصدر‭ ‬ترتيب‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬غدا‭ ‬الاحد،‭ ‬في‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬اختبارات‭ ‬صعبة‭ ‬تنتظر‭ ‬المدرب‭ ‬المخضرم‭ ‬بعد‭ ‬عودة‭ ‬عجلة‭ ‬المنافسات‭ ‬إلى‭ ‬الدوران‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬13‭ ‬اثر‭ ‬النافذة‭ ‬الدولية‭ ‬الاخيرة‭.‬

كذلك،‭ ‬يحلّ‭ ‬يوفنتوس‭ ‬ضيفا‭ ‬ثقيلا‭ ‬على‭ ‬ميلان‭ ‬المتأرجح‭ ‬في‭ ‬سان‭ ‬سيرو‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭.‬

وقال‭ ‬رانييري‭ ‬المشّجع‭ ‬الأزلي‭ ‬لروما‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تم‭ ‬تعيينه‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يملك‭ ‬ترف‭ ‬الوقت‭ ‬لارتكاب‭ ‬الأخطاء‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬يسعى‭ ‬إلى‭ ‬إخراج‭ ‬النادي‭ ‬من‭ ‬النفق‭ ‬المظلم‭ ‬الذي‭ ‬يبدو‭ ‬وكأنه‭ ‬أنهى‭ ‬آمال‭ ‬نادي‭ ‬العاصمة‭ ‬بالخروج‭ ‬منه‭ ‬بشيء‭ ‬ما‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

ويتجه‭ ‬روما‭ ‬إلى‭ ‬جنوب‭ ‬إيطاليا‭ ‬وهو‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭ ‬متقدما‭ ‬بفارق‭ ‬أربع‭ ‬نقاط‭ ‬فقط‭ ‬عن‭ ‬منطقة‭ ‬الهبوط‭ ‬بعدما‭ ‬تلقى‭ ‬أربع‭ ‬هزائم‭ ‬في‭ ‬خمس‭ ‬مباريات‭ ‬بالدوري‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬مدربه‭ ‬السابق‭ ‬الكرواتي‭ ‬إيفان‭ ‬يوريتش‭ ‬والذي‭ ‬أقيل‭ ‬عقب‭ ‬الخسارة‭ ‬أمام‭ ‬بولونيا‭ ‬في‭ ‬الملعب‭ ‬الأولمبي‭ ‬قبل‭ ‬النافذة‭ ‬الدولية‭.‬

وفي‭ ‬حين‭ ‬أنّ‭ ‬خطر‭ ‬الهبوط‭ ‬الى‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬‮«‬سيري‭ ‬ب‮»‬‭ ‬ليس‭ ‬مرجحا‭ ‬نظرا‭ ‬إلى‭ ‬نوعية‭ ‬التشكيلة‭ ‬وخبرة‭ ‬رانييري،‭ ‬الا‭ ‬انّ‭ ‬روما‭ ‬يجد‭ ‬نفسه‭ ‬متخلفا‭ ‬بفارق‭ ‬12‭

‬نقطة‭ ‬عن‭ ‬أحد‭ ‬المراكز‭ ‬المؤهلة‭ ‬الى‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬أهداف‭ ‬عائلة‭ ‬فريدكين‭ ‬المالكة‭ ‬للنادي‭ ‬والتي‭ ‬تُواجه‭ ‬غضبا‭ ‬جماهيريا‭.‬

وبعد‭ ‬مواجهة‭ ‬نابولي،‭ ‬سيحلّ‭ ‬نادي‭ ‬العاصمة‭ ‬على‭ ‬توتنهام‭ ‬الإنجليزي‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬الدوري‭ ‬الاوروبي‭ ‬‮«‬يوروبا‭ ‬ليغ‮»‬‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يلتقي‭ ‬اتالانتا‭ ‬المحلّق‭ ‬والمنخرط‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬السباق‭ ‬السداسي‭ ‬نحو‭ ‬اللقب‭. ‬ويتصدر‭ ‬نابولي‭ ‬بقيادة‭ ‬أنتونيو‭ ‬كونتي‭ ‬الترتيب‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬اتالانتا،‭ ‬فيورنتينا،‭ ‬انتر‭ ‬ميلان‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬ولاتسيو،‭ ‬فيما‭ ‬يتأخر‭ ‬يوفنتوس‭ ‬عنه‭ ‬بنقطة‭ ‬إضافية‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭.‬

يوفنتوس‭ ‬لتعزيز‭ ‬طموحه‭ ‬باللقب‭ ‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬يخوض‭ ‬يوفنتوس‭ ‬مواجهة‭ ‬مرتقبة‭ ‬أمام‭ ‬ميلان‭ ‬السابع‭ ‬المتخلف‭ ‬بفارق‭ ‬ثماني‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬نابولي‭ ‬مع‭ ‬مباراة‭ ‬اقل‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬سان‭ ‬سيرو‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭.‬

وسيخوض‭ ‬الاميركي‭ ‬تيموتي‭ ‬وياه‭ ‬المواجهة‭ ‬امام‭ ‬بطل‭ ‬أوروبا‭ ‬سبع‭ ‬مرات‭ ‬على‭ ‬الملعب‭ ‬نفسه‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬والده‭ ‬يخطف‭ ‬الانظار‭. ‬وفاز‭ ‬جورج‭ ‬وياه‭ ‬بجائزة‭ ‬الكرة‭ ‬الذهبية‭ ‬قبل‭ ‬أشهر‭ ‬قليلة‭ ‬من‭ ‬انضمامه‭ ‬إلى‭ ‬ميلان‭ ‬قادما‭ ‬من‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬الفرنسي‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1995‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يفوز‭ ‬مع‭ ‬النادي‭ ‬اللومباردي‭ ‬بلقب‭ ‬الدوري‭ ‬مرتين‭ ‬مسجلا‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الاهداف‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تُنسى‭. ‬وفي‭ ‬ظل‭ ‬معاناة‭ ‬يوفنتوس‭ ‬من‭ ‬كثرة‭ ‬الاصابات‭ ‬ومن‭ ‬بينها‭ ‬الصربي‭ ‬دوشان‭ ‬فلاهوفيتش‭ ‬أخيرا،‭ ‬من‭ ‬المرتقب‭ ‬أن‭ ‬يشارك‭ ‬وياه‭ ‬في‭ ‬خط‭ ‬الهجوم،‭ ‬كما‭ ‬فعل‭ ‬والده‭.‬

كذلك،‭ ‬سيكون‭ ‬المهاجم‭ ‬التركي‭ ‬الواعد‭ ‬كينان‭ ‬يلديز‭ (‬19‭ ‬عاما‭) ‬تحت‭ ‬الأنظار‭ ‬مجددا‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬قادت‭ ‬ثنائيته‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬السيدة‭ ‬العجوز‮»‬‭ ‬لانتزاع‭ ‬التعادل‭ ‬أمام‭ ‬مضيفه‭ ‬انتر‭ ‬4‭-‬4‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭.‬











