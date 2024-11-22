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5 كروت احتراف لأصحاب لقب بطل الأبطال

11/22/2024 7:18:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

قدم‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬لبناء‭ ‬الأجسام‭ ‬واللياقة‭ ‬البدنية‭ ‬5‭ ‬كروت‭ ‬احتراف‭ ‬للفائزين‭ ‬بلقب‭ ‬بطل‭ ‬الأبطال‭ ‬وهي‭ ‬بطل‭ ‬أبطال‭ ‬فئات‭ ‬كمال‭ ‬الأجسام،‭ ‬بطل‭ ‬أبطال‭ ‬الكلاسيك‭ ‬لكمال‭ ‬الأجسام،‭ ‬بطل‭ ‬أبطال‭ ‬الفيزيك،‭ ‬بطل‭ ‬أبطال‭ ‬الكلاسيك‭ ‬فيزيك‭ ‬وبطل‭ ‬أبطال‭ ‬الماسكلر‭ ‬فيزيك‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬البطولة‭ ‬العربية‭ ‬الـ‭(‬24‭) ‬للرجال‭ ‬والـ‭(‬20‭) ‬للشباب‭ ‬لبناء‭ ‬الأجسام‭ ‬والـ‭(‬4‭) ‬للفيزيك‭ ‬والكلاسيك‭ ‬فيزيك‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬5‭ ‬و6‭ ‬ديسمبر‭ ‬2024‭ ‬بقاعة‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬بجامعة‭ ‬البحرين‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬تاريخها‭.‬

ويأتي‭ ‬ذلك‭ ‬دعماً‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬لبناء‭ ‬الأجسام‭ ‬واللياقة‭ ‬البدنية‭ ‬لتحقيق‭ ‬واستحضار‭ ‬كل‭ ‬عوامل‭ ‬النجاح‭ ‬لهذه‭ ‬النسخة‭ ‬الفريدة‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وسعياً‭ ‬لجذب‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنافسات‭ ‬التي‭ ‬ينتظر‭ ‬أن‭ ‬تشهد‭ ‬منافسة‭ ‬قوية‭ ‬ومشاركة‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الفئات،‭ ‬حيث‭ ‬أكد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬مشاركتها‭ ‬القوية‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬هذه‭ ‬الدول‭ ‬مصر،‭ ‬المغرب،‭ ‬ليبيا،‭ ‬سوريا،‭ ‬البحرين،‭ ‬السعودية،‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان،‭ ‬ويتوقع‭ ‬أن‭ ‬تشهد‭ ‬البطولة‭ ‬مشاركة‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬عدد‭ ‬الدول‭ ‬المشاركة‭ ‬وعدد‭ ‬اللاعبين‭ ‬حتى‭ ‬يوم‭ ‬التسجيل‭ ‬الذي‭ ‬يصادف‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬الموافق‭ ‬4‭ ‬ديسمبر‭ ‬القادم‭ ‬الذي‭ ‬ستتضح‭ ‬فيه‭ ‬أعداد‭ ‬المشاركين‭.‬

وستضم‭ ‬25‭ ‬فئة‭ ‬تنافسية،‭ ‬فئات‭ ‬كمال‭ ‬الأجسام‭ ‬الأوزان‭ ‬65‭ ‬كيلوغراما،‭ ‬70‭ ‬كيلوغراما،‭ ‬75‭ ‬كيلوغراما،‭ ‬80‭ ‬كيلوغراما،‭ ‬85‭ ‬كيلوغراما،‭ ‬90‭ ‬كيلوغراما،‭ ‬فوق‭ ‬90‭ ‬كيلوغراما‭ ‬وبطل‭ ‬الأبطال،‭ ‬فئات‭ ‬الفيزيك‭ ‬الأطوال‭ ‬170‭ ‬سم،‭ ‬174‭ ‬سم،‭ ‬179‭ ‬سم،‭ ‬فوق‭ ‬179‭ ‬سم‭ ‬وبطل‭ ‬الأبطال،‭ ‬الكلاسيك‭ ‬فيزيك‭ ‬الأطوال‭ ‬168‭ ‬سم،‭ ‬171‭ ‬سم،‭ ‬175‭ ‬سم،‭ ‬180‭ ‬سم‭ ‬وفوق‭ ‬180‭ ‬سم‭ ‬وبطل‭ ‬الأبطال،‭ ‬فئات‭ ‬المسكلر‭ ‬فيزيك‭ ‬الأطوال‭ ‬179‭ ‬سم،‭ ‬فوق‭ ‬179‭ ‬سم‭ ‬وبطل‭ ‬الأبطال،‭ ‬فئات‭ ‬الكلاسيك‭ ‬كمال‭ ‬الأجسام‭ ‬الأطوال‭ ‬168‭ ‬سم،‭ ‬175‭ ‬سم،‭ ‬فوق‭ ‬175‭ ‬سم‭ ‬وبطل‭ ‬الأبطال،‭ ‬جونيور‭ ‬كمال‭ ‬الأجسام‭ ‬فئة‭ ‬واحدة‭ ‬مفتوحة‭ ‬للأعمار‭ ‬من‭ ‬19‭ ‬حتى‭ ‬23‭ ‬سنة،‭ ‬جونيور‭ ‬فيزيك‭ ‬فئة‭ ‬واحدة‭ ‬مفتوحة‭ ‬للأعمار‭ ‬من‭ ‬19‭ ‬حتى‭ ‬23‭ ‬سنة،‭ ‬ماستر‭ ‬كمال‭ ‬الأجسام‭ ‬فئة‭ ‬واحدة‭ ‬مفتوحة‭ ‬وماستر‭ ‬الفيزيك‭ ‬فئة‭ ‬واحدة‭ ‬مفتوحة،‭ ‬رسوم‭ ‬التسجيل‭ ‬600‭ ‬دولار‭ ‬للفرد‭ ‬الواحد‭ ‬شاملة‭ ‬السكن،‭ ‬الإعاشة‭ ‬مع‭ ‬ثلاث‭ ‬وجبات،‭ ‬المواصلات‭ ‬من‭ ‬وإلى‭ ‬المطار‭ ‬ومن‭ ‬مقر‭ ‬السكن‭ ‬إلى‭ ‬مقر‭ ‬البطولة،‭ ‬و700‭ ‬دولار‭ ‬للشخص‭ ‬الواحد‭ ‬في‭ ‬الغرفة‭ ‬الفردية،‭ ‬أما‭ ‬بالنسبة‭ ‬للاعبين‭ ‬الذين‭ ‬لن‭ ‬يقيموا‭ ‬في‭ ‬الفندق‭ ‬الرسمي‭ ‬للبطولة‭ ‬ستكون‭ ‬رسوم‭ ‬تسجيل‭ ‬البطولة‭ ‬200‭ ‬دولار،‭ ‬التسجيل‭ ‬لفئة‭ ‬إضافية‭ ‬100‭ ‬دولار،‭ ‬الصبغ‭ ‬إجباري‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬دراغون‭ ‬تان‭ ‬وتبلغ‭ ‬رسومه‭ ‬100‭ ‬دولار‭ ‬ورسوم‭ ‬دفتر‭ ‬اللاعب‭ ‬الدولي‭ ‬ورسومه‭ ‬50‭ ‬دولارا‭.‬

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