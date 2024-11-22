5 كروت احتراف لأصحاب لقب بطل الأبطال

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
قدم الاتحاد العربي لبناء الأجسام واللياقة البدنية 5 كروت احتراف للفائزين بلقب بطل الأبطال وهي بطل أبطال فئات كمال الأجسام، بطل أبطال الكلاسيك لكمال الأجسام، بطل أبطال الفيزيك، بطل أبطال الكلاسيك فيزيك وبطل أبطال الماسكلر فيزيك وذلك ضمن منافسات البطولة العربية الـ(24) للرجال والـ(20) للشباب لبناء الأجسام والـ(4) للفيزيك والكلاسيك فيزيك في مملكة البحرين 5 و6 ديسمبر 2024 بقاعة الشيخ عبدالعزيز بن محمد بجامعة البحرين لأول مرة في تاريخها.
ويأتي ذلك دعماً من الاتحاد العربي لبناء الأجسام واللياقة البدنية لتحقيق واستحضار كل عوامل النجاح لهذه النسخة الفريدة التي تقام لأول مرة على أرض مملكة البحرين وسعياً لجذب أكبر عدد من اللاعبين للمشاركة في هذه المنافسات التي ينتظر أن تشهد منافسة قوية ومشاركة واسعة في جميع الفئات، حيث أكد عدد من الدول العربية مشاركتها القوية في البطولة، من أبرز هذه الدول مصر، المغرب، ليبيا، سوريا، البحرين، السعودية، سلطنة عمان، ويتوقع أن تشهد البطولة مشاركة أكبر من ناحية عدد الدول المشاركة وعدد اللاعبين حتى يوم التسجيل الذي يصادف يوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر القادم الذي ستتضح فيه أعداد المشاركين.
وستضم 25 فئة تنافسية، فئات كمال الأجسام الأوزان 65 كيلوغراما، 70 كيلوغراما، 75 كيلوغراما، 80 كيلوغراما، 85 كيلوغراما، 90 كيلوغراما، فوق 90 كيلوغراما وبطل الأبطال، فئات الفيزيك الأطوال 170 سم، 174 سم، 179 سم، فوق 179 سم وبطل الأبطال، الكلاسيك فيزيك الأطوال 168 سم، 171 سم، 175 سم، 180 سم وفوق 180 سم وبطل الأبطال، فئات المسكلر فيزيك الأطوال 179 سم، فوق 179 سم وبطل الأبطال، فئات الكلاسيك كمال الأجسام الأطوال 168 سم، 175 سم، فوق 175 سم وبطل الأبطال، جونيور كمال الأجسام فئة واحدة مفتوحة للأعمار من 19 حتى 23 سنة، جونيور فيزيك فئة واحدة مفتوحة للأعمار من 19 حتى 23 سنة، ماستر كمال الأجسام فئة واحدة مفتوحة وماستر الفيزيك فئة واحدة مفتوحة، رسوم التسجيل 600 دولار للفرد الواحد شاملة السكن، الإعاشة مع ثلاث وجبات، المواصلات من وإلى المطار ومن مقر السكن إلى مقر البطولة، و700 دولار للشخص الواحد في الغرفة الفردية، أما بالنسبة للاعبين الذين لن يقيموا في الفندق الرسمي للبطولة ستكون رسوم تسجيل البطولة 200 دولار، التسجيل لفئة إضافية 100 دولار، الصبغ إجباري من شركة دراغون تان وتبلغ رسومه 100 دولار ورسوم دفتر اللاعب الدولي ورسومه 50 دولارا.
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