منتخبنا يهزم اليمن ويقترب من التأهل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
استعاد المنتخب الوطني للتنس جزءاً من بريقه السابق وبات على بعد خطوة واحدة من تحقيق انجاز الصعود إلى المجموعة الآسيوية الرابعة لبطولة كأس ديفيز في الموسم المقبل، حيث أكد منتخبنا تأهله رسميا إلى المرحلة الحاسمة من تصفيات المجموعة الآسيوية الخامسة بالعلامة الكاملة بتغلبه على المنتخب اليمني بنتيجة 3/0 في ختام مباريات المجموعة الرابعة.
وسيلتقي منتخبنا اليوم السبت مع متصدر المجموعة الأولى المنتخب النيبالي لخطف إحدى بطاقتي التأهل إلى تصفيات المجموعة الآسيوية الرابعة.
وخاض منتخبنا الوطني أمس ثالث مبارياته في المجموعة أمام المنتخب اليمني، حيث واصل الأحمر البحريني عروضه القوية التي قدمها منذ بداية البطولة، حيث أضاف المنتخب اليمني إلى قائمة ضحاياه بعد مباراة مميزة حقق من خلالها لاعبو الأحمر فوزا مريحا ومستحقا على المنتخب اليمني بنتيجة 3/0.
وواصل لاعب المنتخب الوطني إلياس عبدالرضا تألقه وتقديم مستوياته المميزة في البطولة، وأنهى مباراة الفردي الأولى أمام اللاعب اليمني مكي محمد بنتيجة 6/0 و6/2.
والجدير بالذكر أن اللاعب إلياس عبدالرضا لم يخسر أي مباراة خاضها في الفردي في تصفيات المجموعة الآسيوية الخامسة منذ العام الماضي، محققا إنجازا شخصيا له في البطولة.
وفي مباراة الفردي الثانية، أكد اللاعب يوسف قائد فوز منتخبنا بالمباراة والتأهل رسميا إلى مربع الحسم بعد فوزه على اللاعب اليمني غسان العنسي بنتيجة 6/3 و6/1.
كما تفوق الثنائي البحريني حسن عبدالرضا وفارس التوبلي على الثنائي اليمني مكي محمد وغسان العنسي بنتيجة 6/1 و6/1 ليؤكد منتخبنا جدارته في الفوز باللقاء.
وأقيمت مباراة أخرى ضمن إطار المجموعة ذاتها تغلبت فيها بنغلادش على طاجيكستان بنتيجة 3/0، ويخوض المنتخبان اليوم السبت مباريات تحديد المراكز في البطولة.
وفي المباريات التي أقيمت أمس في مختلف مجموعات البطولة، تصدرت نيبال فرق المجموعة الأولى بعد ما حققت فوزها الثاني على التوالي في المجموعة الأولى التي تضم 3 منتخبات، حيث جاء الفوز النيبالي أمس على حساب منتخب بروناي بنتيجة 3/0.
وضمن منافسات المجموعة الثانية، حسم المنتخب الفلبيني صدارة المجموعة الحديدية بفوز مستحق على منتخب تركمانستان بنتيجة 3/0. وسيلتقي منتخب الفلبين مع الوافد الجديد الذي يشارك لأول مرة في بطولة كأس ديفيز منتخب جزر ماريانا الشمالية متصدر المجموعة الثالثة.
وكان منتخب جزر ماريانا قد تغلب في ختام مبارياته بالبطولة على منتخب لاوس بنتيجة 3/0 محققا العلامة الكاملة من دون خسارة أي مباراة في البطولة، حيث أنهى جميع مباريات بالمجموعة بنتيجة 3/0 ليتشارك هذا الرقم مع كل من منتخبنا الوطني ومنتخب الفلبين.
وضمن منافسات المجموعة الثالثة أيضا، فازت بوتان على المالديف بنتيجة 2/1 في مباراة تحصيلية، حيث سيخوض المنتخبان اليوم السبت مباريات تحديد المراكز.
ختام البطولة اليوم السبت
من جانب آخر، يسدل الستار اليوم السبت على منافسات تصفيات المجموعة الآسيوية الخامسة لبطولة كأس ديفيز التي استضافها الاتحاد البحريني للتنس من 20 – 23 نوفمبر الجاري، حيث ستقام اليوم المباراتين الحاسمتين لتحديد المنتخبين الصاعدين إلى تصفيات المجموعة الآسيوية الرابعة في العام المقبل، حيث سيلتقي في المباراة الأولى منتخبنا الوطني مع نيبال، وفي الثانية يلتقي الفلبين مع جزر ماريانا الشمالية.
وستخوض بقية الفرق المشاركة التي لم تتأهل إلى المربع الذهبي منافسات تحديد المراكز من الخامس إلى المركز الخامس عشر.
وتبدأ جميع المباريات في الساعة التاسعة صباحا على ملاعب الاتحاد البحريني للتنس بجامعة بوليتكنك البحرين بمدينة عيسى.
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