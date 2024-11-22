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منتخبنا يهزم اليمن ويقترب من التأهل

11/22/2024 7:18:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

استعاد‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬للتنس‭ ‬جزءاً‭ ‬من‭ ‬بريقه‭ ‬السابق‭ ‬وبات‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬خطوة‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬انجاز‭ ‬الصعود‭ ‬إلى‭ ‬المجموعة‭ ‬الآسيوية‭ ‬الرابعة‭ ‬لبطولة‭ ‬كأس‭ ‬ديفيز‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬المقبل،‭ ‬حيث‭ ‬أكد‭ ‬منتخبنا‭ ‬تأهله‭ ‬رسميا‭ ‬إلى‭ ‬المرحلة‭ ‬الحاسمة‭ ‬من‭ ‬تصفيات‭ ‬المجموعة‭ ‬الآسيوية‭ ‬الخامسة‭ ‬بالعلامة‭ ‬الكاملة‭ ‬بتغلبه‭ ‬على‭ ‬المنتخب‭ ‬اليمني‭ ‬بنتيجة‭ ‬3‭/‬0‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬مباريات‭ ‬المجموعة‭ ‬الرابعة‭.‬

وسيلتقي‭ ‬منتخبنا‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬مع‭ ‬متصدر‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬المنتخب‭ ‬النيبالي‭ ‬لخطف‭ ‬إحدى‭ ‬بطاقتي‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬تصفيات‭ ‬المجموعة‭ ‬الآسيوية‭ ‬الرابعة‭.‬

وخاض‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬أمس‭ ‬ثالث‭ ‬مبارياته‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬أمام‭ ‬المنتخب‭ ‬اليمني،‭ ‬حيث‭ ‬واصل‭ ‬الأحمر‭ ‬البحريني‭ ‬عروضه‭ ‬القوية‭ ‬التي‭ ‬قدمها‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬البطولة،‭ ‬حيث‭ ‬أضاف‭ ‬المنتخب‭ ‬اليمني‭ ‬إلى‭ ‬قائمة‭ ‬ضحاياه‭ ‬بعد‭ ‬مباراة‭ ‬مميزة‭ ‬حقق‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬لاعبو‭ ‬الأحمر‭ ‬فوزا‭ ‬مريحا‭ ‬ومستحقا‭ ‬على‭ ‬المنتخب‭ ‬اليمني‭ ‬بنتيجة‭ ‬3‭/‬0‭.‬

وواصل‭ ‬لاعب‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬إلياس‭ ‬عبدالرضا‭ ‬تألقه‭ ‬وتقديم‭ ‬مستوياته‭ ‬المميزة‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬وأنهى‭ ‬مباراة‭ ‬الفردي‭ ‬الأولى‭ ‬أمام‭ ‬اللاعب‭ ‬اليمني‭ ‬مكي‭ ‬محمد‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬0‭ ‬و6‭/‬2‭.‬

والجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬اللاعب‭ ‬إلياس‭ ‬عبدالرضا‭ ‬لم‭ ‬يخسر‭ ‬أي‭ ‬مباراة‭ ‬خاضها‭ ‬في‭ ‬الفردي‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬المجموعة‭ ‬الآسيوية‭ ‬الخامسة‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬محققا‭ ‬إنجازا‭ ‬شخصيا‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬البطولة‭.‬

وفي‭ ‬مباراة‭ ‬الفردي‭ ‬الثانية،‭ ‬أكد‭ ‬اللاعب‭ ‬يوسف‭ ‬قائد‭ ‬فوز‭ ‬منتخبنا‭ ‬بالمباراة‭ ‬والتأهل‭ ‬رسميا‭ ‬إلى‭ ‬مربع‭ ‬الحسم‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬اللاعب‭ ‬اليمني‭ ‬غسان‭ ‬العنسي‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬3‭ ‬و6‭/‬1‭.‬

كما‭ ‬تفوق‭ ‬الثنائي‭ ‬البحريني‭ ‬حسن‭ ‬عبدالرضا‭ ‬وفارس‭ ‬التوبلي‭ ‬على‭ ‬الثنائي‭ ‬اليمني‭ ‬مكي‭ ‬محمد‭ ‬وغسان‭ ‬العنسي‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬1‭ ‬و6‭/‬1‭ ‬ليؤكد‭ ‬منتخبنا‭ ‬جدارته‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬باللقاء‭.‬

وأقيمت‭ ‬مباراة‭ ‬أخرى‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬المجموعة‭ ‬ذاتها‭ ‬تغلبت‭ ‬فيها‭ ‬بنغلادش‭ ‬على‭ ‬طاجيكستان‭ ‬بنتيجة‭ ‬3‭/‬0،‭ ‬ويخوض‭ ‬المنتخبان‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬مباريات‭ ‬تحديد‭ ‬المراكز‭ ‬في‭ ‬البطولة‭. ‬

وفي‭ ‬المباريات‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مجموعات‭ ‬البطولة،‭ ‬تصدرت‭ ‬نيبال‭ ‬فرق‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬بعد‭ ‬ما‭ ‬حققت‭ ‬فوزها‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬3‭ ‬منتخبات،‭ ‬حيث‭ ‬جاء‭ ‬الفوز‭ ‬النيبالي‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬منتخب‭ ‬بروناي‭ ‬بنتيجة‭ ‬3‭/‬0‭.‬

وضمن‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية،‭ ‬حسم‭ ‬المنتخب‭ ‬الفلبيني‭ ‬صدارة‭ ‬المجموعة‭ ‬الحديدية‭ ‬بفوز‭ ‬مستحق‭ ‬على‭ ‬منتخب‭ ‬تركمانستان‭ ‬بنتيجة‭ ‬3‭/‬0‭. ‬وسيلتقي‭ ‬منتخب‭ ‬الفلبين‭ ‬مع‭ ‬الوافد‭ ‬الجديد‭ ‬الذي‭ ‬يشارك‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬ديفيز‭ ‬منتخب‭ ‬جزر‭ ‬ماريانا‭ ‬الشمالية‭ ‬متصدر‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭.‬

وكان‭ ‬منتخب‭ ‬جزر‭ ‬ماريانا‭ ‬قد‭ ‬تغلب‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬مبارياته‭ ‬بالبطولة‭ ‬على‭ ‬منتخب‭ ‬لاوس‭ ‬بنتيجة‭ ‬3‭/‬0‭ ‬محققا‭ ‬العلامة‭ ‬الكاملة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬خسارة‭ ‬أي‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬حيث‭ ‬أنهى‭ ‬جميع‭ ‬مباريات‭ ‬بالمجموعة‭ ‬بنتيجة‭ ‬3‭/‬0‭ ‬ليتشارك‭ ‬هذا‭ ‬الرقم‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬ومنتخب‭ ‬الفلبين‭.‬

وضمن‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬أيضا،‭ ‬فازت‭ ‬بوتان‭ ‬على‭ ‬المالديف‭ ‬بنتيجة‭ ‬2‭/‬1‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬تحصيلية،‭ ‬حيث‭ ‬سيخوض‭ ‬المنتخبان‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬مباريات‭ ‬تحديد‭ ‬المراكز‭.‬

ختام‭ ‬البطولة‭ ‬اليوم‭ ‬السبت

من‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬يسدل‭ ‬الستار‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬على‭ ‬منافسات‭ ‬تصفيات‭ ‬المجموعة‭ ‬الآسيوية‭ ‬الخامسة‭ ‬لبطولة‭ ‬كأس‭ ‬ديفيز‭ ‬التي‭ ‬استضافها‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتنس‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬ ‭ ‬23‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬حيث‭ ‬ستقام‭ ‬اليوم‭ ‬المباراتين‭ ‬الحاسمتين‭ ‬لتحديد‭ ‬المنتخبين‭ ‬الصاعدين‭ ‬إلى‭ ‬تصفيات‭ ‬المجموعة‭ ‬الآسيوية‭ ‬الرابعة‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬المقبل،‭ ‬حيث‭ ‬سيلتقي‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬مع‭ ‬نيبال،‭ ‬وفي‭ ‬الثانية‭ ‬يلتقي‭ ‬الفلبين‭ ‬مع‭ ‬جزر‭ ‬ماريانا‭ ‬الشمالية‭.‬

وستخوض‭ ‬بقية‭ ‬الفرق‭ ‬المشاركة‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تتأهل‭ ‬إلى‭ ‬المربع‭ ‬الذهبي‭ ‬منافسات‭ ‬تحديد‭ ‬المراكز‭ ‬من‭ ‬الخامس‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬عشر‭.‬

وتبدأ‭ ‬جميع‭ ‬المباريات‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬التاسعة‭ ‬صباحا‭ ‬على‭ ‬ملاعب‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتنس‭ ‬بجامعة‭ ‬بوليتكنك‭ ‬البحرين‭ ‬بمدينة‭ ‬عيسى‭.‬

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