النمسا على موعد مع الإثارة والحماس في BRAVE CF 90

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
ستكون العاصمة النمساوية فيينا اليوم السبت على موعد من الإثارة والحماس وذلك عندما تقام منافسات النسخة BRAVE CF 90، والتي تنظمها منظمة بريف البحرينية بالتعاون مع منظمة SPARTA النمساوية على صالة MULTIVERSE SCHWECHAT .
وتشهد البطولة إقامة 11 نزالا يشارك فيه 22 مقاتلا يمثلون 10 دولة من العالم، وهي: مملكة البحرين، النمسا، هولندا، بولندا، ألمانيا، سلوفينيا، فرنسا، المغرب، تركيا ورومانيا. ويشارك في هذه النسخة المقاتل البحريني المحترف رسول ماجوميدوف، والذي يلتقي المقاتل البولندي لوكاس أوليتش ضمن نزالات الوزن الثقيل الخفيف في الحدث المشترك للبطولة.
ويشهد الحدث الرئيسي لهذه النسخة نزالا يجمع بين المقاتل النمساوي المسلم دانييف الذي لم يهزم والنجم الهولندي تشيكوينا نوسو بيدرو في وزن الويلتر.
وكان المقاتلون المشاركون في هذه النسخة من البطولة قد أجروا الجمعة فحص الوزن الرسمي و FACE OFF والذي أظهر فيه المقاتلون حماسا وتحديا كبيرا قبيل إقامة نزالات البطولة.
وتقام بطولة BRAVE CF لأول مرة في النمسا التي انضمت للدول المستضيفة لهذه البطولة في هذا الموسم، حيث ستكون النمسا الدولة رقم 35 في العالم والدولة رقم 16 على مستوى قارة أوروبا التي تحتضن البطولة منذ انطلاقها عام 2016.
وستكون هذه النسخة من البطولة آخر بطولة تنظمها منظمة بريف في قارة أوروبا، قبل العودة إلى مسقط الرأس العاصمة المنامة والتي ستشهد إقامة أسبوع بريف الدولي للقتال «البحرين 2024»، حيث ستحتضن مملكة البحرين منافسات BRAVE CF 91 ومنافسات BRAVE CF 92
والتي ستكون آخر بطولة في هذا الموسم.
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