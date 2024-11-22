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النمسا على موعد مع الإثارة والحماس في BRAVE CF 90

11/22/2024 7:18:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00


ستكون‭ ‬العاصمة‭ ‬النمساوية‭ ‬فيينا‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬على‭ ‬موعد‭ ‬من‭ ‬الإثارة‭ ‬والحماس‭ ‬وذلك‭ ‬عندما‭ ‬تقام‭ ‬منافسات‭ ‬النسخة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬90،‭ ‬والتي‭ ‬تنظمها‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬البحرينية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬منظمة‭ ‬ SPARTA ‭ ‬النمساوية‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬ MULTIVERSE ‭ ‬ SCHWECHAT ‭ .‬

وتشهد‭ ‬البطولة‭ ‬إقامة‭ ‬11‭ ‬نزالا‭ ‬يشارك‭ ‬فيه‭ ‬22‭ ‬مقاتلا‭ ‬يمثلون‭ ‬10‭ ‬دولة‭ ‬من‭ ‬العالم،‭ ‬وهي‭: ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬النمسا،‭ ‬هولندا،‭ ‬بولندا،‭ ‬ألمانيا،‭ ‬سلوفينيا،‭ ‬فرنسا،‭ ‬المغرب،‭ ‬تركيا‭ ‬ورومانيا‭. ‬ويشارك‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬المقاتل‭ ‬البحريني‭ ‬المحترف‭ ‬رسول‭ ‬ماجوميدوف،‭ ‬والذي‭ ‬يلتقي‭ ‬المقاتل‭ ‬البولندي‭ ‬لوكاس‭ ‬أوليتش‭ ‬ضمن‭ ‬نزالات‭ ‬الوزن‭ ‬الثقيل‭ ‬الخفيف‭ ‬في‭ ‬الحدث‭ ‬المشترك‭ ‬للبطولة‭.‬

ويشهد‭ ‬الحدث‭ ‬الرئيسي‭ ‬لهذه‭ ‬النسخة‭ ‬نزالا‭ ‬يجمع‭ ‬بين‭ ‬المقاتل‭ ‬النمساوي‭ ‬المسلم‭ ‬دانييف‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يهزم‭ ‬والنجم‭ ‬الهولندي‭ ‬تشيكوينا‭ ‬نوسو‭ ‬بيدرو‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬الويلتر‭.‬

وكان‭ ‬المقاتلون‭ ‬المشاركون‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬من‭ ‬البطولة‭ ‬قد‭ ‬أجروا‭ ‬الجمعة‭ ‬فحص‭ ‬الوزن‭ ‬الرسمي‭ ‬و‭ ‬ FACE ‭ ‬ OFF والذي‭ ‬أظهر‭ ‬فيه‭ ‬المقاتلون‭ ‬حماسا‭ ‬وتحديا‭ ‬كبيرا‭ ‬قبيل‭ ‬إقامة‭ ‬نزالات‭ ‬البطولة‭.‬

وتقام‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬النمسا‭ ‬التي‭ ‬انضمت‭ ‬للدول‭ ‬المستضيفة‭ ‬لهذه‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬حيث‭ ‬ستكون‭ ‬النمسا‭ ‬الدولة‭ ‬رقم‭ ‬35‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬والدولة‭ ‬رقم‭ ‬16‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬قارة‭ ‬أوروبا‭ ‬التي‭ ‬تحتضن‭ ‬البطولة‭ ‬منذ‭ ‬انطلاقها‭ ‬عام‭ ‬2016‭.‬

وستكون‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬من‭ ‬البطولة‭ ‬آخر‭ ‬بطولة‭ ‬تنظمها‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬في‭ ‬قارة‭ ‬أوروبا،‭ ‬قبل‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬مسقط‭ ‬الرأس‭ ‬العاصمة‭ ‬المنامة‭ ‬والتي‭ ‬ستشهد‭ ‬إقامة‭ ‬أسبوع‭ ‬بريف‭ ‬الدولي‭ ‬للقتال‭ ‬‮«‬البحرين‭ ‬2024‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬ستحتضن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬منافسات‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬91‭ ‬ومنافسات‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬92‭
‬والتي‭ ‬ستكون‭ ‬آخر‭ ‬بطولة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬


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