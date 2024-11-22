مواجهات قوية في ربع نهائي دوري الأمم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

نيون‭ (‬سويسرا‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أسفرت‭ ‬قرعة‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬الأمم‭ ‬الاوروبية‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬التي‭ ‬أجريت‭ ‬في‭ ‬نيون‭ ‬السويسرية‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬عن‭ ‬مواجهات‭ ‬نارية‭ ‬أبرزها‭ ‬بين‭ ‬ألمانيا‭ ‬وإيطاليا،‭ ‬وأخرى‭ ‬بين‭ ‬فرنسا‭ ‬وكرواتيا،‭ ‬فيما‭ ‬تخوض‭ ‬إسبانيا‭ ‬بطلة‭ ‬أوروبا‭ ‬وحاملة‭ ‬اللقب‭ ‬صداما‭ ‬حذرا‭ ‬أمام‭ ‬هولندا‭. ‬كما‭ ‬أوقعت‭ ‬قرعة‭ ‬دور‭ ‬الثمانية‭ ‬البرتغال‭ ‬بطلة‭ ‬نسخة‭ ‬2019‭ ‬مع‭ ‬الدنمارك‭. ‬وستقام‭ ‬مباراتا‭ ‬الذهاب‭ ‬والإياب‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬مواجهة‭ ‬في‭ ‬20‭ ‬و23‭ ‬مارس‭ ‬المقبل،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يقام‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬في‭ ‬الرابع‭ ‬والخامس‭ ‬من‭ ‬يونيو‭ ‬والنهائي‭ ‬في‭ ‬8‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬ذاته‭.‬

وسيلعب‭ ‬الفائز‭ ‬من‭ ‬مواجهة‭ ‬إسبانيا‭-‬هولندا‭ ‬مع‭ ‬الفائز‭ ‬بين‭ ‬فرنسا‭ ‬وكرواتيا‭. ‬أما‭ ‬الفائز‭ ‬من‭ ‬مباراة‭ ‬ألمانيا‭ ‬وإيطاليا‭ ‬فقد‭ ‬يكون‭ ‬امام‭ ‬مواجهة‭ ‬محتملة‭ ‬مع‭ ‬البرتغال‭ ‬وكريستيانو‭ ‬رونالدو‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تجاوزت‭ ‬الاخيرة‭ ‬الدنمارك‭.‬

وتُوّج‭ ‬المنتخب‭ ‬الإسباني‭ ‬بالنسخة‭ ‬الاخيرة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬الأمم‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬كرواتيا‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح‭ ‬في‭ ‬النهائي‭. ‬كما‭ ‬أنهى‭ ‬‮«‬لاروخا‮»‬‭ ‬وصيفا‭ ‬لنسخة‭ ‬2020‭-‬21‭.‬

أما‭ ‬المواجهة‭ ‬بين‭ ‬فرنسا‭ ‬وكرواتيا‭ ‬فستكون‭ ‬بمثابة‭ ‬إعادة‭ ‬لنهائي‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2018‭ ‬الذي‭ ‬فاز‭ ‬به‭ ‬‮«‬الديوك‮»‬‭ ‬4‭-‬2‭. ‬وتكتسي‭ ‬مواجهة‭ ‬إيطاليا‭ ‬وألمانيا‭ ‬أهمية‭ ‬كبرى‭ ‬نظرا‭ ‬الى‭ ‬تاريخهما‭ ‬الحافل‭ ‬والمواجهات‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬على‭ ‬مرّ‭ ‬التاريخ‭. ‬وفازت‭ ‬البرتغال‭ ‬بالنسخة‭ ‬الاولى‭ ‬من‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2019،‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬تحرز‭ ‬فرنسا‭ ‬اللقب‭ ‬بعد‭ ‬عامين‭.‬

وفي‭ ‬مواجهات‭ ‬أخرى‭ ‬لتحديد‭ ‬الباقين‭ ‬والمغادرين‭ ‬للمستوى‭ ‬الأول،‭ ‬تحتاج‭ ‬بلجيكا‭ ‬إلى‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬أوكرانيا‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬البقاء،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تلعب‭ ‬اليونان‭ ‬بطلة‭ ‬أوروبا‭ ‬2004‭ ‬مع‭ ‬اسكتلندا‭. ‬وفي‭ ‬المواجهات‭ ‬الاخرى‭ ‬بين‭ ‬المستويين‭ ‬الاول‭ ‬والثاني،‭ ‬تلعب‭ ‬تركيا‭ ‬امام‭ ‬المجر،‭ ‬والنمسا‭ ‬مع‭ ‬صربيا‭.‬

كما‭ ‬تواجه‭ ‬جمهورية‭ ‬إيرلندا‭ ‬نظيرتها‭ ‬بلغاريا‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬البقاء‭ ‬في‭ ‬المستوى‭ ‬الثاني‭.‬



