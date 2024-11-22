مواجهات قوية في ربع نهائي دوري الأمم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
نيون (سويسرا) - (أ ف ب): أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من دوري الأمم الاوروبية في كرة القدم التي أجريت في نيون السويسرية أمس الجمعة عن مواجهات نارية أبرزها بين ألمانيا وإيطاليا، وأخرى بين فرنسا وكرواتيا، فيما تخوض إسبانيا بطلة أوروبا وحاملة اللقب صداما حذرا أمام هولندا. كما أوقعت قرعة دور الثمانية البرتغال بطلة نسخة 2019 مع الدنمارك. وستقام مباراتا الذهاب والإياب من كل مواجهة في 20 و23 مارس المقبل، على أن يقام الدور نصف النهائي في الرابع والخامس من يونيو والنهائي في 8 من الشهر ذاته.
وسيلعب الفائز من مواجهة إسبانيا-هولندا مع الفائز بين فرنسا وكرواتيا. أما الفائز من مباراة ألمانيا وإيطاليا فقد يكون امام مواجهة محتملة مع البرتغال وكريستيانو رونالدو في حال تجاوزت الاخيرة الدنمارك.
وتُوّج المنتخب الإسباني بالنسخة الاخيرة من دوري الأمم بفوزه على كرواتيا بركلات الترجيح في النهائي. كما أنهى «لاروخا» وصيفا لنسخة 2020-21.
أما المواجهة بين فرنسا وكرواتيا فستكون بمثابة إعادة لنهائي كأس العالم 2018 الذي فاز به «الديوك» 4-2. وتكتسي مواجهة إيطاليا وألمانيا أهمية كبرى نظرا الى تاريخهما الحافل والمواجهات التي جمعتهما على مرّ التاريخ. وفازت البرتغال بالنسخة الاولى من البطولة في عام 2019، قبل ان تحرز فرنسا اللقب بعد عامين.
وفي مواجهات أخرى لتحديد الباقين والمغادرين للمستوى الأول، تحتاج بلجيكا إلى الفوز على أوكرانيا من اجل البقاء، في حين تلعب اليونان بطلة أوروبا 2004 مع اسكتلندا. وفي المواجهات الاخرى بين المستويين الاول والثاني، تلعب تركيا امام المجر، والنمسا مع صربيا.
كما تواجه جمهورية إيرلندا نظيرتها بلغاريا من اجل البقاء في المستوى الثاني.
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