سيتي لإنهاء سلسلة الهزائم وأموريم يبدأ عهده

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

مانشستر‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬بعقد‭ ‬جديد‭ ‬وبعد‭ ‬نافذة‭ ‬التوقف‭ ‬الدولي،‭ ‬يدخل‭ ‬الإسباني‭ ‬بيب‭ ‬غوارديولا‭ ‬مدرب‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬مواجهة‭ ‬ضيفه‭ ‬توتنهام‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬14‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬بهدف‭ ‬إنهاء‭ ‬سلسلة‭ ‬الخسارات‭ ‬المتتالية‭ ‬وتقليص‭ ‬الفارق‭ ‬مؤقتا‭ ‬مع‭ ‬ليفربول‭ ‬المتصدر،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يبدأ‭ ‬البرتغالي‭ ‬روبن‭ ‬أموريم‭ ‬مشواره‭ ‬مع‭ ‬الجار‭ ‬يونايتد‭ ‬أمام‭ ‬إيبسويتش‭ ‬غدا‭ ‬الأحد‭.‬

أربع‭ ‬خسارات‭ ‬متتالية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات‭ ‬مُنيَ‭ ‬بها‭ ‬غوارديولا‭ ‬مدرب‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬الألماني‭ ‬وبرشلونة‭ ‬الإسباني‭ ‬السابق‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭. ‬مع‭ ‬ذلك،‭ ‬وقّع‭ ‬الخميس‭ ‬عقدا‭ ‬جديدا‭ ‬مع‭ ‬النادي‭ ‬مدة‭ ‬عامين،‭ ‬منهيا‭ ‬التكهنات‭ ‬حول‭ ‬مستقبله،‭ ‬ما‭ ‬يتيح‭ ‬له‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬فريقه‭ ‬المتعثر‭.‬

وقال‭ ‬غوارديولا‭ ‬بعد‭ ‬تجديد‭ ‬عقده‭ ‬‮«‬شعرت‭ ‬أنني‭ ‬لا‭ ‬أستطيع‭ ‬الرحيل‭ ‬الآن،‭ ‬الأمر‭ ‬بهذه‭ ‬البساطة‭. ‬لا‭ ‬تسألوني‭ ‬عن‭ ‬السبب‭. ‬ربما‭ ‬كانت‭ ‬الهزائم‭ ‬الأربع‭ ‬هي‭ ‬السبب‭ ‬وراء‭ ‬ذلك‭ ‬وشعرت‭ ‬أنني‭ ‬لا‭ ‬أستطيع‭ ‬الرحيل‮»‬‭.‬

وجاءت‭ ‬نافذة‭ ‬التوقف‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬توقيت‭ ‬مناسب‭ ‬للإسباني‭ ‬لإعادة‭ ‬ترتيب‭ ‬الأوراق،‭ ‬مع‭ ‬عودة‭ ‬اللاعبين‭ ‬الأساسيين‭ ‬الذين‭ ‬غابوا‭ ‬عن‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المباريات‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة‭ ‬وأثّروا‭ ‬على‭ ‬النتائج‭.‬

وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬الخسارات‭ ‬المتتالية،‭ ‬فإن‭ ‬سيتي‭ ‬لم‭ ‬يسقط‭ ‬بعد‭ ‬على‭ ‬ملعبه‭ ‬‮«‬الاتحاد‮»‬‭ ‬منذ‭ ‬نوفمبر‭ ‬2022‭ ‬ضمن‭ ‬الدوري‭ (‬فاز‭ ‬بـ28‭ ‬مباراة‭ ‬وتعادل‭ ‬6‭ ‬مرات‭)‬،‭ ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬هذه‭ ‬التعادلات،‭ ‬اللقاء‭ ‬الأخير‭ ‬المثير‭ ‬مع‭ ‬توتنهام‭ ‬بالذات،‭ ‬والذي‭ ‬انتهى‭ ‬3‭-‬3‭ ‬قبل‭ ‬نحو‭ ‬عام‭.‬

مع‭ ‬ذلك،‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬توتنهام‭ ‬خصما‭ ‬سهلا،‭ ‬وهو‭ ‬الذي‭ ‬عاد‭ ‬من‭ ‬ملعب‭ ‬الاتحاد‭ ‬بانتصارين‭ ‬من‭ ‬آخر‭ ‬عشر‭ ‬زيارات،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬ثلاثة‭ ‬تعادلات‭ ‬أيضا،‭ ‬كما‭ ‬أسقط‭ ‬سيتي‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬ضمن‭ ‬كأس‭ ‬الرابطة‭ ‬2‭-‬1‭.‬

بداية‭ ‬عهد‭ ‬أموريم‭ ‬

اضطر‭ ‬مشجعو‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬إلى‭ ‬الانتظار‭ ‬ثلاثة‭ ‬أسابيع‭ ‬لوصول‭ ‬أموريم‭ ‬منذ‭ ‬تأكيده‭ ‬كخليفة‭ ‬للهولندي‭ ‬إريك‭ ‬تين‭ ‬هاغ‭. ‬لا‭ ‬يواجه‭ ‬البرتغالي‭ ‬اختبارا‭ ‬صعبا‭ ‬في‭ ‬البداية،‭ ‬لكن‭ ‬إبسويتش‭ ‬يعيش‭ ‬حالة‭ ‬معنوية‭ ‬مرتفعة‭ ‬بعد‭ ‬تحقيق‭ ‬أول‭ ‬فوز‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬منذ‭ ‬22‭ ‬عاما،‭ ‬بتغلبه‭ ‬على‭ ‬توتنهام‭.‬

يعاني‭ ‬أموريم‭ ‬من‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المشكلات‭ ‬لحلها‭ ‬في‭ ‬أولد‭ ‬ترافورد،‭ ‬لكنه‭ ‬هدفه‭ ‬الحالي‭ ‬أن‭ ‬يعيد‭ ‬يونايتد‭ ‬إلى‭ ‬المراكز‭ ‬الأولى،‭ ‬وهو‭ ‬الذي‭ ‬يقبع‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬عشر،‭ ‬إنما‭ ‬بفارق‭ ‬أربع‭ ‬نقاط‭ ‬فقط‭ ‬عن‭ ‬المراكز‭ ‬الأربعة‭ ‬الأولى‭.‬

سبق‭ ‬ليونايتد‭ ‬أن‭ ‬حقق‭ ‬انتصارا‭ ‬واحدا‭ ‬في‭ ‬سبع‭ ‬مباريات‭ ‬خارج‭ ‬ملعبه‭ ‬مع‭ ‬تن‭ ‬هاغ‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المسابقات‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬ويتعيّن‭ ‬على‭ ‬أموريم‭ ‬إيجاد‭ ‬الحلول‭ ‬سريعا‭ ‬لترك‭ ‬انطباع‭ ‬إيجابي‭ ‬جديد‭ ‬لدى‭ ‬جمهور‭ ‬يونايتد‭ ‬المتفائل‭.‬

وأعرب‭ ‬مواطنه‭ ‬برونو‭ ‬فرنانديش‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬عن‭ ‬ثقته‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬مدربه‭ ‬الجديد‭ ‬سيبني‭ ‬علاقة‭ ‬إيجابية‭ ‬بسرعة‭ ‬مع‭ ‬اللاعبين‭ ‬الجدد‭. ‬قال‭ ‬‮«‬ما‭ ‬يلفت‭ ‬الانتباه‭ ‬بالنسبة‭ ‬لي‭ ‬هو‭ ‬العلاقة‭ ‬التي‭ ‬تربطه‭ ‬باللاعبين‭ ‬في‭ (‬سبورتينغ‭). ‬يمكنك‭ ‬رؤية‭ ‬الطريقة‭ ‬التي‭ ‬يودعونه‭ ‬بها‭ ‬وكيف‭ ‬يجعلونه‭ ‬يشعر‭ ‬بأنه‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬الفريق‭ ‬وكيف‭ ‬يعاملونه‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬يدل‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬شخصية‭ ‬رائعة‭ ‬وشخص‭ ‬يعطي‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬لديه‭ ‬للاعبين‮»‬‭.‬

ويحلّ‭ ‬ليفربول‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬ساوثمبتون‭ ‬المتذيل‭ ‬غدا‭ ‬الأحد‭ ‬أيضا‭ ‬بهدف‭ ‬توسيع‭ ‬الصدارة‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تعثر‭ ‬سيتي‭ ‬قبله،‭ ‬أو‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬الفارق‭ ‬عينه‭ (‬5‭ ‬نقاط‭).‬

وليس‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الأمور‭ ‬صعبة،‭ ‬إذ‭ ‬فاز‭ ‬ليفربول‭ ‬على‭ ‬الفريق‭ ‬الذي‭ ‬يتذيل‭ ‬الترتيب‭ ‬عادة‭ ‬في‭ ‬المواجهات‭ ‬المباشرة‭ ‬في‭ ‬12‭ ‬من‭ ‬آخر‭ ‬14‭ ‬مباراة‭ ‬وتعادل‭ ‬في‭ ‬مباراتين‭. ‬وحتى‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬الإحصائية‭ ‬تحديدا،‭ ‬يدخل‭ ‬‮«‬ريدز‮»‬‭ ‬المباراة‭ ‬بثقة‭ ‬عالية‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬في‭ ‬11‭ ‬من‭ ‬آخر‭ ‬13‭ ‬مباراة‭ ‬مع‭ ‬ساوثمبتون‭ ‬بالذات‭ (‬خسر‭ ‬مرة‭ ‬وتعادلا‭ ‬مرة‭).‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬يحتاج‭ ‬الإسباني‭ ‬ميكل‭ ‬أرتيتا‭ ‬مدرب‭ ‬أرسنال‭ ‬إلى‭ ‬إيحاد‭ ‬الحلول‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬آمال‭ ‬فريقه‭ ‬بالمنافسة‭ ‬بعدما‭ ‬تراجع‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬بـ19‭ ‬نقطة،‭ ‬كما‭ ‬تشلسي‭. ‬يلعب‭ ‬الأول‭ ‬مع‭ ‬نوتنغهام‭ ‬فوريست‭ ‬والثاني‭ ‬مع‭ ‬مضيفه‭ ‬ليستر‭ ‬سيتي‭ ‬السبت‭.‬