قراءة في الجولة الخامسة من الدور التمهيدي لدوري خالد بن حمد لكرة اليدالأهلــي يخــطـف الصدارة بجــدارة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد توفيق
السبت ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
اختتمت يوم الخميس الماضي منافسات الجولة الخامسة من الدور التمهيدي لدوري خالد بن حمد لكرة اليد، حيث فاز الدير على البحرين بنتيجة (38/28)، بينما تغلب الأهلي على نظيره توبلي (33/26)، فيما تفوق التضامن على نظيره الاتفاق (25/29)، وتعادل باربار مع منافسه النجمة (31/31).
إضافة مميزة.. وعودة قوية
شهدت الجولة الخامسة من الدور التمهيدي مواجهة مثيرة بين النجمة ونظيره باربار، حيث ظهر فريق الكواسر بشعار عدم الاستسلام، وذلك بتقديمه أداء كبيراً وبمستوى جماعي لآخر رمق في اللقاء، واستطاع اللاعب علي عبدالقادر تسجيل هدف التعادل في آخر لحظات اللقاء، مما يؤكد دوره الكبير جداً على المنظومة، والإضافة المميزة التي قدمها للفريق منذ بداية الموسم الجاري، علاوة على العودة القوية لمنظومة باربار بقيادة المدرب حسام مدن للمنافسة بقوة مع الفرق الكبيرة.
غياب.. وتأثر النتائج
وضح تأثير غياب الحارس الدولي محمد عبدالحسين على صفوف فريقه النجمة، وذلك بسبب مشاركته مع الخليج السعودي في البطولة الآسيوية، وهو ما عطل الفريق وأثر عليه في مواجهته أمام باربار، ليخرج النجماوية بنتيجة التعادل بعدما كان متقدماً بفارق 5 أهداف في الشوط الأول.
صدارة وجدارة أهلاوية
أكد فريق الأهلي جدارته بالفوز في المباراة التي جمعته بنظيره فريق توبلي، واعتلائه الصدارة مؤقتاً، ليبرهن للجميع عن جديته للمنافسة على اللقب بقوة هذا الموسم، وامتلاكه العديد من العناصر المميزة، والخيارات الفنية التي تجعله فريقاً صعباً وندّا لكل الفرق.
الأكثر استقبالا للأهداف
شهدت مباراة الدير والبحرين تسجيل (66) هدفًا، حيث تلقى فريق البحرين (38 هدفاً)، مما يجعله أكثر الفرق تلقياً للأهداف في الجولة.
أكثر الفرق تلقيًا للعقوبات
شهدت المباريات في مجملها العام 29 عقوبة مدة دقيقتين، وأربع بطاقات صفراء، وثلاث بطاقات حمراء، البطاقات الحمراء جاءت من نصيب لاعب توبلي حسين المدحوب، لاعب التضامن جعفر فرسان، لاعب باربار علي أحمد علي، وكان فريق الأهلي هو الأكثر تعرضًا للعقوبات في هذه الجولة بـ6 إيقافات مدة دقيقتين، بينما أقل الأندية حصولا على عقوبة الإيقاف لمدة دقيقتين في الجولة هو فريق البحرين بواقع عقوبتين.
نجومية الحراسة
يستحق الحارس الأهلي حسين محفوظ أن يكون أفضل حارس في الجولة الخامسة، نظير المستوى المميز الذي قدمه في مباراة فريقه الأخيرة أمام توبلي، حيث كان له دوراً كبيراً في فوز فريقه بالمباراة، واعتلاء الصدارة، خصوصًا في الأوقات المهمة التي حافظ فيها على مرماه، وقام بمجموعة من التصديات المهمة، ليكون الحارس الأبرز في الجولة.
هداف الجولة
تمكن حسين عبدالله لاعب الفريق الأول بنادي الدير من تحقيق لقب «هداف الجولة»، وذلك بتسجيله (10 أهداف)، ما جعله أكثر اللاعبين تسجيلاً في هذه الجولة، حيث ساهم بقوة في تحقيق الفوز لفريقه.
ترتيب الفرق
ويشير الترتيب العام للمسابقة بعد انتهاء الجولة الخامسة من الدور التمهيدي إلى تصدر الأهلي برصيد (13 نقطة)، ويأتي من بعده النجمة في المركز الثاني برصيد (12 نقطة)، الشباب ثالثاً برصيد (12 نقطة)، باربار رابعاً برصيد (10 نقاط)، الاتفاق خامساً (9 نقاط)، التضامن سادساً برصيد (8 نقاط)، الدير سابعاً برصيد (8 نقاط)، الاتحاد ثامناً برصيد (7 نقاط)، توبلي تاسعاً برصيد (6 نقاط)، سماهيج عاشراً برصيد (6 نقاط)، وأخيراً البحرين برصيد (5 نقاط).
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