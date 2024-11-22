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قراءة في الجولة الخامسة من الدور التمهيدي لدوري خالد بن حمد لكرة اليدالأهلــي يخــطـف الصدارة بجــدارة

11/22/2024 7:18:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب: أحمد توفيق السبت ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

اختتمت‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬الماضي‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬لدوري‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬لكرة‭ ‬اليد،‭ ‬حيث‭ ‬فاز‭ ‬الدير‭ ‬على‭ ‬البحرين‭ ‬بنتيجة‭ (‬38/28‭)‬،‭ ‬بينما‭ ‬تغلب‭ ‬الأهلي‭ ‬على‭ ‬نظيره‭ ‬توبلي‭ (‬33/26‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬تفوق‭ ‬التضامن‭ ‬على‭ ‬نظيره‭ ‬الاتفاق‭ (‬25/29‭)‬،‭ ‬وتعادل‭ ‬باربار‭ ‬مع‭ ‬منافسه‭ ‬النجمة‭ (‬31/31‭).‬


إضافة‭ ‬مميزة‭.. ‬وعودة‭ ‬قوية

شهدت‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬مواجهة‭ ‬مثيرة‭ ‬بين‭ ‬النجمة‭ ‬ونظيره‭ ‬باربار،‭ ‬حيث‭ ‬ظهر‭ ‬فريق‭ ‬الكواسر‭ ‬بشعار‭ ‬عدم‭ ‬الاستسلام،‭ ‬وذلك‭ ‬بتقديمه‭ ‬أداء‭ ‬كبيراً‭ ‬وبمستوى‭ ‬جماعي‭ ‬لآخر‭ ‬رمق‭ ‬في‭ ‬اللقاء،‭ ‬واستطاع‭ ‬اللاعب‭ ‬علي‭ ‬عبدالقادر‭ ‬تسجيل‭ ‬هدف‭ ‬التعادل‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬لحظات‭ ‬اللقاء،‭ ‬مما‭ ‬يؤكد‭ ‬دوره‭ ‬الكبير‭ ‬جداً‭ ‬على‭ ‬المنظومة،‭ ‬والإضافة‭ ‬المميزة‭ ‬التي‭ ‬قدمها‭ ‬للفريق‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬الموسم‭ ‬الجاري،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬العودة‭ ‬القوية‭ ‬لمنظومة‭ ‬باربار‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬حسام‭ ‬مدن‭ ‬للمنافسة‭ ‬بقوة‭ ‬مع‭ ‬الفرق‭ ‬الكبيرة‭.‬


غياب‭.. ‬وتأثر‭ ‬النتائج

وضح‭ ‬تأثير‭ ‬غياب‭ ‬الحارس‭ ‬الدولي‭ ‬محمد‭ ‬عبدالحسين‭ ‬على‭ ‬صفوف‭ ‬فريقه‭ ‬النجمة،‭ ‬وذلك‭ ‬بسبب‭ ‬مشاركته‭ ‬مع‭ ‬الخليج‭ ‬السعودي‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الآسيوية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬عطل‭ ‬الفريق‭ ‬وأثر‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬مواجهته‭ ‬أمام‭ ‬باربار،‭ ‬ليخرج‭ ‬النجماوية‭ ‬بنتيجة‭ ‬التعادل‭ ‬بعدما‭ ‬كان‭ ‬متقدماً‭ ‬بفارق‭ ‬5‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭.‬


صدارة‭ ‬وجدارة‭ ‬أهلاوية

أكد‭ ‬فريق‭ ‬الأهلي‭ ‬جدارته‭ ‬بالفوز‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعته‭ ‬بنظيره‭ ‬فريق‭ ‬توبلي،‭ ‬واعتلائه‭ ‬الصدارة‭ ‬مؤقتاً،‭ ‬ليبرهن‭ ‬للجميع‭ ‬عن‭ ‬جديته‭ ‬للمنافسة‭ ‬على‭ ‬اللقب‭ ‬بقوة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬وامتلاكه‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬العناصر‭ ‬المميزة،‭ ‬والخيارات‭ ‬الفنية‭ ‬التي‭ ‬تجعله‭ ‬فريقاً‭ ‬صعباً‭ ‬وندّا‭ ‬لكل‭ ‬الفرق‭.‬


الأكثر‭ ‬استقبالا‭ ‬للأهداف

شهدت‭ ‬مباراة‭ ‬الدير‭ ‬والبحرين‭ ‬تسجيل‭ (‬66‭) ‬هدفًا،‭ ‬حيث‭ ‬تلقى‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ (‬38‭ ‬هدفاً‭)‬،‭ ‬مما‭ ‬يجعله‭ ‬أكثر‭ ‬الفرق‭ ‬تلقياً‭ ‬للأهداف‭ ‬في‭ ‬الجولة‭.‬


أكثر‭ ‬الفرق‭ ‬تلقيًا‭ ‬للعقوبات

شهدت‭ ‬المباريات‭ ‬في‭ ‬مجملها‭ ‬العام‭ ‬29‭ ‬عقوبة‭ ‬مدة‭ ‬دقيقتين،‭ ‬وأربع‭ ‬بطاقات‭ ‬صفراء،‭ ‬وثلاث‭ ‬بطاقات‭ ‬حمراء،‭ ‬البطاقات‭ ‬الحمراء‭ ‬جاءت‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ ‬لاعب‭ ‬توبلي‭ ‬حسين‭ ‬المدحوب،‭ ‬لاعب‭ ‬التضامن‭ ‬جعفر‭ ‬فرسان،‭ ‬لاعب‭ ‬باربار‭ ‬علي‭ ‬أحمد‭ ‬علي،‭ ‬وكان‭ ‬فريق‭ ‬الأهلي‭ ‬هو‭ ‬الأكثر‭ ‬تعرضًا‭ ‬للعقوبات‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الجولة‭ ‬بـ6‭ ‬إيقافات‭ ‬مدة‭ ‬دقيقتين،‭ ‬بينما‭ ‬أقل‭ ‬الأندية‭ ‬حصولا‭ ‬على‭ ‬عقوبة‭ ‬الإيقاف‭ ‬لمدة‭ ‬دقيقتين‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬هو‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬بواقع‭ ‬عقوبتين‭.‬


نجومية‭ ‬الحراسة

يستحق‭ ‬الحارس‭ ‬الأهلي‭ ‬حسين‭ ‬محفوظ‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬أفضل‭ ‬حارس‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة،‭ ‬نظير‭ ‬المستوى‭ ‬المميز‭ ‬الذي‭ ‬قدمه‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬فريقه‭ ‬الأخيرة‭ ‬أمام‭ ‬توبلي،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬له‭ ‬دوراً‭ ‬كبيراً‭ ‬في‭ ‬فوز‭ ‬فريقه‭ ‬بالمباراة،‭ ‬واعتلاء‭ ‬الصدارة،‭ ‬خصوصًا‭ ‬في‭ ‬الأوقات‭ ‬المهمة‭ ‬التي‭ ‬حافظ‭ ‬فيها‭ ‬على‭ ‬مرماه،‭ ‬وقام‭ ‬بمجموعة‭ ‬من‭ ‬التصديات‭ ‬المهمة،‭ ‬ليكون‭ ‬الحارس‭ ‬الأبرز‭ ‬في‭ ‬الجولة‭.‬


هداف‭ ‬الجولة

تمكن‭ ‬حسين‭ ‬عبدالله‭ ‬لاعب‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬بنادي‭ ‬الدير‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬لقب‭ ‬‮«‬هداف‭ ‬الجولة‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بتسجيله‭ (‬10‭ ‬أهداف‭)‬،‭ ‬ما‭ ‬جعله‭ ‬أكثر‭ ‬اللاعبين‭ ‬تسجيلاً‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الجولة،‭ ‬حيث‭ ‬ساهم‭ ‬بقوة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬لفريقه‭.‬


ترتيب‭ ‬الفرق

ويشير‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬للمسابقة‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬إلى‭ ‬تصدر‭ ‬الأهلي‭ ‬برصيد‭ (‬13‭ ‬نقطة‭)‬،‭ ‬ويأتي‭ ‬من‭ ‬بعده‭ ‬النجمة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬برصيد‭ (‬12‭ ‬نقطة‭)‬،‭ ‬الشباب‭ ‬ثالثاً‭ ‬برصيد‭ (‬12‭ ‬نقطة‭)‬،‭ ‬باربار‭ ‬رابعاً‭ ‬برصيد‭ (‬10‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬الاتفاق‭ ‬خامساً‭ (‬9‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬التضامن‭ ‬سادساً‭ ‬برصيد‭ (‬8‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬الدير‭ ‬سابعاً‭ ‬برصيد‭ (‬8‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬الاتحاد‭ ‬ثامناً‭ ‬برصيد‭ (‬7‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬توبلي‭ ‬تاسعاً‭ ‬برصيد‭ (‬6‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬سماهيج‭ ‬عاشراً‭ ‬برصيد‭ (‬6‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬وأخيراً‭ ‬البحرين‭ ‬برصيد‭ (‬5‭ ‬نقاط‭).‬

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