الحالة يخطف صدارة الدرجة الثانية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

اختتمت‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬الجولة‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬حيث‭ ‬شهدت‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى‭ ‬فوز‭ ‬فريق‭ ‬الحالة‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬التضامن‭ ‬بنتيجة‭ ‬هدفين‭ ‬مقابل‭ ‬لا‭ ‬شيء،‭ ‬وبهذه‭ ‬النتيجة‭ ‬تصدر‭ ‬الحالة‭ ‬سلم‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬برصيد‭ ‬17‭ ‬نقطة‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬عن‭ ‬البديع،‭ ‬بينما‭ ‬خرج‭ ‬التضامن‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬رصيد‭ ‬من‭ ‬النقاط‭ ‬تبقيه‭ ‬بالمركز‭ ‬الأخير،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جمعهما‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬حمد‭.‬

وفي‭ ‬اللقاء‭ ‬الثاني‭ ‬فاز‭ ‬فريق‭ ‬الاتحاد‭ ‬على‭ ‬نظيره‭ ‬قلالي‭ ‬بنتيجة‭ ‬هدفين‭ ‬مقابل‭ ‬هدف،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي‭ ‬بالماحوز،‭ ‬وبهذه‭ ‬النتيجة‭ ‬رفع‭ ‬الاتحاد‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬16‭ ‬نقطة،‭ ‬فيما‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭ ‬قلالي‭ ‬عند‭ ‬نقطتين‭.‬‮

‬

وفي‭ ‬اللقاء‭ ‬الأخير‭ ‬حقق‭ ‬فريق‭ ‬أم‭ ‬الحصم‭ ‬فوزا‭ ‬صعبا‭ ‬على‭ ‬الاتفاق‭ ‬بنتيجة‭ ‬هدفين‭ ‬مقابل‭ ‬هدف،‭ ‬في‭ ‬المواجهة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬نادي‭ ‬النجمة،‭ ‬وبهذه‭ ‬النتيجة‭ ‬رفع‭ ‬أم‭ ‬الحصم‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬13‭ ‬نقطة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭ ‬الاتفاق‭ ‬عند‭ ‬6‭ ‬نقاط‭.‬