الحالة يخطف صدارة الدرجة الثانية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
اختتمت مساء أمس الجمعة الجولة السابعة من منافسات دوري الدرجة الثانية لكرة القدم، حيث شهدت المباراة الأولى فوز فريق الحالة على حساب التضامن بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، وبهذه النتيجة تصدر الحالة سلم الترتيب العام برصيد 17 نقطة بفارق الأهداف عن البديع، بينما خرج التضامن من دون رصيد من النقاط تبقيه بالمركز الأخير، وذلك في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة حمد.
وفي اللقاء الثاني فاز فريق الاتحاد على نظيره قلالي بنتيجة هدفين مقابل هدف، وذلك في اللقاء الذي أقيم على ملعب النادي الأهلي بالماحوز، وبهذه النتيجة رفع الاتحاد رصيده إلى 16 نقطة، فيما تجمد رصيد قلالي عند نقطتين.
وفي اللقاء الأخير حقق فريق أم الحصم فوزا صعبا على الاتفاق بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المواجهة التي أقيمت على ملعب نادي النجمة، وبهذه النتيجة رفع أم الحصم رصيده إلى 13 نقطة، في حين تجمد رصيد الاتفاق عند 6 نقاط.
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