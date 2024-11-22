اليوم افتتاح الجولة السادسة من دوري خالد بن حمد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد توفيق
السبت ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
تفتتح اليوم السبت منافسات الجولة السادسة من دوري خالد بن حمد لكرة اليد، بإقامة مباراتين، الأولى بين توبلي ومنافسه الاتحاد عند الساعة 5:30 مساءً، والثانية بين الأهلي ونظيره الدير عند الساعة 7:15 مساءً، على أن تختتم الجولة يوم الأحد بمواجهتين، الأولى بين التضامن وسماهيج، وفي الثانية باربار والبحرين.
ويشير الترتيب العام للمسابقة قبل انطلاقة الجولة السادسة من الدور التمهيدي إلى تصدر الأهلي برصيد (13 نقطة)، ويأتي من بعده النجمة في المركز الثاني برصيد (12 نقطة)، الشباب ثالثاً برصيد (12 نقطة)، باربار رابعاً برصيد (10 نقاط)، الاتفاق خامساً (9 نقاط)، التضامن سادساً برصيد (8 نقاط)، الدير سابعاً برصيد (8 نقاط)، الاتحاد ثامناً برصيد (7 نقاط)، توبلي تاسعاً برصيد (6 نقاط)، سماهيج عاشراً برصيد (6 نقاط)، وأخيراً البحرين برصيد (5 نقاط).
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