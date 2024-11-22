اليوم افتتاح الجولة السادسة من دوري خالد بن حمد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬توفيق السبت ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تفتتح‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬لكرة‭ ‬اليد،‭ ‬بإقامة‭ ‬مباراتين،‭ ‬الأولى‭ ‬بين‭ ‬توبلي‭ ‬ومنافسه‭ ‬الاتحاد‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬5‭:‬30‭ ‬مساءً،‭ ‬والثانية‭ ‬بين‭ ‬الأهلي‭ ‬ونظيره‭ ‬الدير‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬7‭:‬15‭ ‬مساءً،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تختتم‭ ‬الجولة‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬بمواجهتين،‭ ‬الأولى‭ ‬بين‭ ‬التضامن‭ ‬وسماهيج،‭ ‬وفي‭ ‬الثانية‭ ‬باربار‭ ‬والبحرين‭.‬

ويشير‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬للمسابقة‭ ‬قبل‭ ‬انطلاقة‭ ‬الجولة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬إلى‭ ‬تصدر‭ ‬الأهلي‭ ‬برصيد‭ (‬13‭ ‬نقطة‭)‬،‭ ‬ويأتي‭ ‬من‭ ‬بعده‭ ‬النجمة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬برصيد‭ (‬12‭ ‬نقطة‭)‬،‭ ‬الشباب‭ ‬ثالثاً‭ ‬برصيد‭ (‬12‭ ‬نقطة‭)‬،‭ ‬باربار‭ ‬رابعاً‭ ‬برصيد‭ (‬10‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬الاتفاق‭ ‬خامساً‭ (‬9‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬التضامن‭ ‬سادساً‭ ‬برصيد‭ (‬8‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬الدير‭ ‬سابعاً‭ ‬برصيد‭ (‬8‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬الاتحاد‭ ‬ثامناً‭ ‬برصيد‭ (‬7‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬توبلي‭ ‬تاسعاً‭ ‬برصيد‭ (‬6‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬سماهيج‭ ‬عاشراً‭ ‬برصيد‭ (‬6‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬وأخيراً‭ ‬البحرين‭ ‬برصيد‭ (‬5‭ ‬نقاط‭).‬



