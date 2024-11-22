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قانونيون يدوسون على القانون

11/22/2024 7:08:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كان‭ ‬مقالي‭ ‬بالأمس‭ ‬الأول‭ ‬عن‭ ‬قلة‭ ‬قليلة‭ ‬جدا‭ ‬من‭ ‬الأطباء،‭ ‬في‭ ‬البلدان‭ ‬التي‭ ‬اشتهرت‭ ‬بالسياحة‭ ‬الطبية،‭ ‬تستنزف‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬جيوب‭ ‬المرضى‭ ‬بأساليب‭ ‬غير‭ ‬مهنية‭ ‬وغير‭ ‬أخلاقية،‭ ‬وأتناول‭ ‬اليوم‭ ‬حكايات‭ ‬عن‭ ‬أهل‭ ‬القانون‭ ‬التي‭ ‬يكنّ‭ ‬لها‭ ‬كل‭ ‬مجتمع‭ ‬وافر‭ ‬الاحترام،‭ ‬وأبدأ‭ ‬بحكاية‭ ‬القاضي‭ ‬الاسترالي‭ ‬ماركوس‭ ‬إينفيلد‭ ‬الذي‭ ‬دخل‭ ‬قلوب‭ ‬الملايين‭ ‬من‭ ‬مواطنيه،‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬ينظر‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬رفعتها‭ ‬مواطنة‭ ‬استرالية‭ ‬‮«‬أصلية‮»‬،‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬شعب‭ ‬الأبورجيني،‭ ‬وهم‭ ‬قوم‭ ‬سود‭ ‬وقصار‭ ‬القامة،‭ ‬كان‭ ‬الأوروبيون‭ ‬فيما‭ ‬مضى‭ ‬يصطادونهم‭ ‬ويضعونهم‭ ‬في‭ ‬أقفاص‭ ‬لـ«الفُرجة‮»‬،‭ ‬وتعرضوا‭ ‬حينا‭ ‬من‭ ‬الدهر‭ ‬لمثل‭ ‬ما‭ ‬تعرض‭ ‬له‭ ‬الهنود‭ ‬الحمر‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬إبادة‭ ‬وتهجير‭ ‬قسري‭ ‬إلى‭ ‬مناطق‭ ‬تعافها‭ ‬الثعابين‭. ‬

حكت‭ ‬السيدة‭ ‬للقاضي‭ ‬صنوف‭ ‬التمييز‭ ‬العنصري‭ ‬التي‭ ‬تعرض‭ ‬لها‭ ‬ولدها‭ ‬الصغير‭ ‬في‭ ‬المدرسة،‭ ‬فانهمرت‭ ‬الدموع‭ ‬من‭ ‬عيني‭ ‬القاضي،‭ ‬وصار‭ ‬أمثولة‭ ‬للحس‭ ‬الإنساني‭ ‬الرفيع‭. ‬وبعد‭ ‬أن‭ ‬صار‭ ‬عضوا‭ ‬في‭ ‬المحكمة‭ ‬الأسترالية‭ ‬العليا،‭ ‬ترك‭ ‬اينفيلد‭ ‬القضاء‭ ‬وافتتح‭ ‬مكتبا‭ ‬للمحاماة،‭ ‬وصار‭ ‬أشهر‭ ‬محام‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬ولكن‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬نشر‭ ‬صحفي‭ ‬شقي‭ ‬في‭ ‬جريدة‭ ‬ذا‭ ‬دايلي‭ ‬تلغراف‭ ‬الأسترالية‭ ‬حكاية‭ ‬عن‭ ‬صاحبنا‭ ‬هذا‭ ‬جعلته‭ ‬بين‭ ‬عشية‭ ‬وضحاها‭ ‬محل‭ ‬احتقار‭ ‬أهل‭ ‬بلاده‭. ‬فقد‭ ‬قام‭ ‬شرطي‭ ‬بتسجيل‭ ‬مخالفة‭ ‬مرورية‭ ‬على‭ ‬القاضي‭ ‬السابق‭ ‬ماركوس‭ ‬اينفيلد،‭ ‬وتعين‭ ‬عليه‭ ‬دفع‭ ‬غرامة‭ ‬تعادل‭ ‬55‭ ‬دولارا‭ ‬أمريكيا،‭ ‬ولكن‭ ‬الغرامة‭ ‬سقطت‭ ‬عنه‭ ‬لأنه‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬يقود‭ ‬السيارة‭ ‬عند‭ ‬تسجيل‭ ‬المخالفة،‭ ‬بل‭ ‬كانت‭ ‬تقودها‭ ‬البروفيسور‭ ‬الأمريكية‭ ‬تيريزا‭ ‬بينان‭ ‬التي‭ ‬استعارت‭ ‬السيارة‭ ‬منه،‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬قوله‭ ‬للشرطة،‭ ‬ولكن‭ ‬الصحفي‭ ‬اكتشف‭ ‬ان‭ ‬تيريزا‭ ‬بينان‭ ‬هذه‭ ‬كانت‭ ‬قد‭ ‬توفيت‭ ‬قبل‭ ‬تلك‭ ‬المخالفة‭ ‬بسنوات‭. ‬عندها‭ ‬قال‭ ‬المحامي‭ ‬اللامع‭: ‬يخلق‭ ‬من‭ ‬الاسم‭ ‬‮«‬أربعين‮»‬،‭ ‬وبالتأكيد‭ ‬هناك‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أستاذة‭ ‬جامعية‭ ‬أمريكية‭ ‬تحمل‭ ‬ذلك‭ ‬الاسم،‭ ‬وربما‭ ‬تكون‭ ‬بينان‭ ‬التي‭ ‬استعارت‭ ‬سيارتي‭ ‬مقيمة‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬بنغلاديش‭. (‬وعيش‭ ‬يا‭ ‬حمار‭ ‬على‭ ‬بال‭ ‬ما‭ ‬تقوم‭ ‬الشرطة‭ ‬بحصر‭ ‬أسماء‭ ‬الأجانب‭ ‬في‭ ‬بنغلاديش‭ ‬كي‭ ‬تقفل‭ ‬ملف‭ ‬مخالفة‭ ‬مرورية‭ ‬بسيطة‭!)‬،‭ ‬المهم،‭ ‬صدقت‭ ‬الشرطة‭ ‬التقرير‭ ‬الصحفي‭ ‬ونبشت‭ ‬في‭ ‬سجل‭ ‬اينفيلد‭ ‬واكتشفت‭ ‬انه‭ ‬ارتكب‭ ‬أربع‭ ‬مخالفات‭ ‬مرورية‭ ‬تتعلق‭ ‬بالسرعة‭ ‬الزائدة‭ ‬خلال‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات،‭ ‬وأنه‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مرة‭ ‬ضلل‭ ‬الشرطة‭ ‬وتفادى‭ ‬دفع‭ ‬الغرامة‭ (‬55‭ ‬دولارا‭ ‬لكل‭ ‬مخالفة‭).. ‬هذا‭ ‬علما‭ ‬بأنه‭ ‬من‭ ‬النوع‭ ‬الذي‭ ‬يتقاضى‭ ‬خمسة‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭ ‬عن‭ ‬القضية‭ ‬الواحدة‭. ‬ويواجه‭ ‬اينفيلد‭ ‬حاليا‭ ‬13‭ ‬قضية‭ ‬تتعلق‭ ‬بالكذب‭ ‬وعرقلة‭ ‬سير‭ ‬العدالة‭.‬

في‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬تم‭ ‬إيقاف‭ ‬القاضي‭ ‬الاسترالي‭ ‬جيف‭ ‬شو‭ ‬بعد‭ ‬ضبطه‭ ‬وهو‭ ‬يقود‭ ‬سيارة،‭ ‬وهو‭ ‬سكران‭ ‬طِينة،‭ ‬واقتيد‭ ‬إلى‭ ‬مستشفى،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬سحب‭ ‬عينات‭ ‬من‭ ‬دمه‭ ‬لتحديد‭ ‬نسبة‭ ‬الكحول‭ ‬في‭ ‬دمه،‭ ‬وفجأة‭ ‬اختفت‭ ‬عينات‭ ‬الدم،‭ ‬وتم‭ ‬العثور‭ ‬عليها‭ ‬لاحقا‭ ‬في‭ ‬مكتب‭ ‬حضرة‭ ‬القاضي‭. ‬وهناك‭ ‬مثل‭ ‬سوداني‭ ‬يقول‭ ‬إن‭ ‬من‭ ‬يمسك‭ ‬بالقلم‭ ‬‮«‬ما‭ ‬يكتب‭ ‬نفسه‭ ‬شقي‮»‬،‭ ‬بمعنى‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬بيده‭ ‬القرار‭ ‬لا‭ ‬يجلب‭ ‬الشقاء‭ ‬لنفسه،‭ ‬بل‭ ‬يستغل‭ ‬صلاحياته‭ ‬ليكون‭ ‬‮«‬في‭ ‬السليم‮»‬‭ (‬والسليم‭ ‬هنا‭ ‬تعني‭ ‬نقيض‭ ‬معناها‭ ‬الأصلي‭!) ‬يعني‭ ‬ليس‭ ‬بلداننا‭ ‬وحدها‭ ‬التي‭ ‬تعرف‭ ‬يكون‭ ‬فيها‭ ‬قانون‭ ‬للناس‭ ‬اللي‭ ‬فوق،‭ ‬وآخر‭ ‬للناس‭ ‬اللي‭ ‬تحت‭.. ‬ناس‭ ‬فوق‭ ‬القانون‭ ‬وناس‭ ‬القانون‭ ‬تحت‭ ‬أحذيتهم،‭ ‬وقبل‭ ‬أشهر‭ ‬قليلة‭ ‬مثل‭ ‬القاضي‭ ‬الأمريكي‭ ‬دونالد‭ ‬تومسون‭ ‬أمام‭ ‬محكمة‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬شكت‭ ‬بعض‭ ‬السيدات‭ ‬اللواتي‭ ‬مثلن‭ ‬أمامه‭ ‬كشهود‭ ‬ومتهمات‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬يتعمد‭ ‬كشف‭ ‬عورته‭ ‬أمامهن‭ ‬خلال‭ ‬الجلسات‭ ‬المغلقة،‭ ‬وهي‭ ‬التي‭ ‬تختص‭ ‬بالقضايا‭ ‬البسيطة‭ ‬وتعقد‭ ‬عادة‭ ‬داخل‭ ‬مكتب‭ ‬القاضي،‭ ‬ولأنه‭ ‬كان‭ ‬يمسك‭ ‬بالقلم‭ ‬فقد‭ ‬طلع‭ ‬منها‭ ‬كالشعرة‭ ‬من‭ ‬العجين‭. ‬وهناك‭ ‬لاعب‭ ‬البيسبول‭ ‬الأشهر‭ ‬أو‭. ‬جيه‭. ‬سيمسون‭ (‬توفي‭ ‬في‭ ‬ابريل‭ ‬الماضي‭) ‬الذي‭ ‬قتل‭ ‬زوجته‭ ‬وطلع‭ ‬منها‭ ‬‮«‬براءة‮»‬‭ ‬رغم‭ ‬كل‭ ‬الأدلة‭ ‬الدامغة‭ ‬التي‭ ‬تدينه‭. ‬دفع‭ ‬غرامة‭ ‬بالملايين‭ ‬لأنه‭ ‬قتلها،‭ ‬ولكنه‭ ‬لم‭ ‬يسجن‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬يكلف‭ ‬بغسل‭ ‬الحمامات‭ ‬كما‭ ‬حدث‭ ‬مع‭ ‬الحسناء‭ ‬نيومي‭ ‬كامبل‭ ‬التي‭ ‬ضربت‭ ‬خادمتها‭ ‬بالموبايل‭ ‬ضربة‭ ‬خفيفة‭ ‬سببت‭ ‬لها‭ ‬جرحا‭ ‬تطلب‭ ‬أربع‭ ‬غرز‭.‬

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