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عودة الكبار

11/22/2024 7:08:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) إذا‭ ‬كانت‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬قد‭ ‬فقدت‭ ‬بريقها‭ ‬في‭ ‬سنوات‭ ‬مضت،‭ ‬بسبب‭ ‬تراكم‭ ‬المشاركات‭ ‬النخبوية‭ ‬والنادوية؛‭ ‬قاريًّا‭ ‬وعالميَّا؛‭ ‬فإننا‭ ‬نتوقع‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬النسخة‭ (‬26‭) ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬بأن‭ ‬تستعيد‭ ‬بريقها،‭ ‬وتأخذ‭ ‬بُعدا‭ ‬تنافسيّا‭ ‬أقوى‭ ‬مما‭ ‬كانت‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬المرات‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية؛‭ ‬لأن‭ ‬الفرق‭ ‬ستدخلها‭ ‬برغبة‭ ‬تغيير‭ ‬الصورة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬المونديال‭.‬

هذه‭ ‬قناعتي‭ ‬الشخصية؛‭ ‬فلا‭ ‬أظن‭ ‬أن‭ ‬أيٍّ‭ ‬منها‭ ‬سيدخل‭ ‬بصفٍ‭ ‬ثانٍ؛‭ ‬لان‭ ‬الكل‭ ‬يريد‭ ‬اختبار‭ ‬قوته‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬قبل‭ ‬استئناف‭ ‬التصفيات‭ ‬المونديالية؛‭ ‬فليس‭ ‬هناك‭ ‬من‭ ‬مباريات‭ ‬قوية‭ ‬للإعداد‭ ‬والاختبار‭ ‬تفوقها،‭ ‬وبالذات‭ ‬انها‭ ‬فرصة‭ ‬لمن‭ ‬يريد‭ ‬أن‭ ‬يستمر‭ ‬في‭ ‬المنافسة‭ ‬خلال‭ ‬تصفيات‭ ‬القارة‭ ‬لن‭ ‬يحصل‭ ‬أقوى‭ ‬منها،‭ ‬وهي‭ ‬التقت‭ ‬معا‭ ‬موندياليا؛‭ ‬وستلتقي‭ ‬خليجيا‭!‬

وأعتقد‭ ‬أنه‭ ‬ليس‭ ‬هناك‭ ‬غير‭ ‬العراق‭ ‬يُمكن‭ ‬أن‭ ‬يخسر‭ ‬نجما‭ ‬أو‭ ‬اثنين‭ ‬لارتباطهما‭ ‬بالاحتراف‭ ‬الخارجي،‭ ‬ولكون‭ ‬الخليجية‭ ‬خارج‭ ‬حسابات‭ ‬فيفا؛‭ ‬لكن‭ ‬الآخرين‭ ‬سيلعبون‭ ‬بكل‭ ‬قواهم،‭ ‬بل‭ ‬أكبر‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬حال‭ ‬الإمارات‭ ‬الذي‭ ‬سيلعب‭ ‬بثلاثة‭ ‬جددٍ‭ ‬من‭ (‬المجنسين‭) ‬لزيادة‭ ‬تأقلمهم‭ ‬مع‭ ‬زملائهم‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬تبقى‭ ‬من‭ ‬التصفيات؛‭ ‬وآخرين‭ ‬سيعملون‭ ‬على‭ ‬تغيير‭ ‬النواقص‭ ‬لسد‭ ‬الفجوات‭ ‬ليزدادوا‭ ‬قوة‭.‬

وهكذا‭ ‬فإن‭ ‬المنتخبات‭ ‬التي‭ ‬عانت‭ ‬لن‭ ‬تجد‭ ‬إلّا‭ ‬التغيير؛‭ ‬بالابطال‭ ‬والإحلال؛‭ ‬ولا‭ ‬اعتقد‭ ‬انها‭ ‬ستخسر‭ ‬شيئا،‭ ‬بل‭ ‬على‭ ‬عكس‭ ‬ذلك‭ ‬ستزداد‭ ‬قوة؛‭ ‬لأن‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬فيها‭ ‬من‭ ‬الحماس‭ ‬والضغوط‭ ‬ما‭ ‬يفوق‭ ‬حتى‭ ‬التصفيات‭ ‬المونديالية‭ ‬نفسها؛‭ ‬وأن‭ ‬البلد‭ (‬المضيف‭) ‬سيتغيّر‭ ‬جلده‭ ‬للأفضل‭ ‬وبالذات‭ ‬ان‭ ‬مباراته‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬التصفيات؛‭ ‬أكدت‭ ‬بأنه‭ ‬بدأ‭ ‬مرحلة‭ ‬التغيير‭ ‬الفني‭.‬

ويُفترض‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬لمنتخبنا‭ ‬نفس‭ ‬الرغبة‭ ‬في‭ ‬التغيير‭ ‬للأفضل؛‭ ‬ولا‭ ‬تغرينا‭ ‬النتيجة‭ ‬الاخيرة‭ ‬أمام‭ ‬استراليا‭ ‬عن‭ ‬عملية‭ ‬اصلاح‭ ‬فنية؛‭ ‬وان‭ ‬صاحبتها‭ ‬عملية‭ ‬إبدال‭ ‬وإحلال؛‭ ‬لا‭ ‬اظنها‭ ‬غائبة‭ ‬عن‭ ‬تفكير‭ (‬الجنرال‭) ‬دراغان،‭ ‬الذي‭ ‬عليه‭ ‬أن‭ ‬يستفيد‭ ‬من‭ ‬دموعه‭ ‬ووعوده‭ ‬بغربلة‭ ‬على‭ ‬الفريق‭ ‬عبر‭ ‬إضافات‭ ‬مقنعة‭ ‬تُحسن‭ ‬من‭ ‬الأداء،‭ ‬لا‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬صلابته،‭ ‬بل‭ ‬تُحسِّن‭ ‬من‭ ‬أدائه‭ ‬ونتائجه‭!‬

ولعل‭ ‬السؤال‭ ‬الذي‭ ‬يطرح‭ ‬نفسه؛‭ ‬هل‭ ‬أن‭ ‬نسخة‭ (‬26‭) ‬ستكون‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬سبقتها‭ ‬في‭ ‬البصرة‭ ‬وحملت‭ ‬الرقم‭ (‬25‭)‬؛‭ ‬وكانت‭ ‬مميزة‭ ‬جماهيريًّا،‭ ‬وهي‭ ‬عادة‭ ‬للبطولات‭ ‬الخليجية،‭ ‬لكنها‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬تكون‭ ‬لها‭ ‬حلاوة‭ ‬مميزة‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬استضافت‭ ‬النسخة‭ (‬3‭)‬،‭ ‬وطُبق‭ ‬فيها‭ ‬نظام‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬وتوزيع‭ ‬الفرق‭ ‬إلى‭ ‬مجموعتين؛‭ ‬ولأنها‭ ‬هي‭ ‬صاحبة‭ ‬الريادة‭ ‬الجماهيرية‭ ‬في‭ ‬التشجيع‭!‬

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