Saturday, 23 November 2024 10:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


صحفيو ((الجارديان)) و((الأوبزرفر)) يعتزمون الإضراب 48 ساعة

11/22/2024 7:07:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صوت‭ ‬الصحفيون‭ ‬في‭ ‬صحيفتي‭ ‬‮«‬الجارديان‮»‬‭ ‬و«أوبزرفر‮»‬‭ ‬للإضراب‭ ‬مدة‭ ‬48‭ ‬ساعة‭ ‬احتجاجًا‭ ‬على‭ ‬خطة‭ ‬بيع‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬الأوبزرفر‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬تورتويز‮»‬‭ ‬للإعلام‭. ‬

وأقر‭ ‬أعضاء‭ ‬النقابة‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬اقتراحًا‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬بيع‭ ‬الصحيفة‭ ‬الأسبوعية‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬تورتويز‮»‬‭ ‬سيكون‭ ‬‮«‬خيانة‮»‬‭ ‬لالتزام‭ ‬‮«‬سكوت‭ ‬تراست‮»‬‭ ‬تجاه‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬الأوبزرفر‮»‬،‭ ‬وهي‭ ‬الشركة‭ ‬المالكة‭ ‬لمجموعة‭ ‬‮«‬جارديان‭ ‬ميديا‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تشمل‭ ‬صحيفتي‭ ‬‮«‬الجارديان‮»‬‭ ‬و«الأوبزرفر‮»‬‭. ‬

من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يبدأ‭ ‬الإضراب‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬4‭ ‬ديسمبر‭ ‬ويستمر‭ ‬حتى‭ ‬الخميس‭ ‬5‭ ‬ديسمبر‭.‬

ويدير‭ ‬‮«‬تورتويز‮»‬‭ ‬المحرر‭ ‬في‭ ‬‮«‬التايمز‮»‬‭ ‬والمدير‭ ‬السابق‭ ‬لأخبار‭ ‬بي‭ ‬بي‭ ‬سي،‭ ‬جيمس‭ ‬هاردينغ‭. ‬وقد‭ ‬أكدت‭ ‬‮«‬تورتويز‮»‬‭ ‬خططها‭ ‬للاستمرار‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬الأوبزرفر‮»‬‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬أحد،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الحضور‭ ‬الرقمي‭ ‬للصحيفة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دمجها‭ ‬مع‭ ‬بودكاستات‭ ‬‮«‬تورتويز‮»‬‭ ‬والنشرات‭ ‬الإخبارية‭ ‬والفعاليات‭ ‬المباشرة‭. ‬

وفي‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضي‭ ‬بدأت‭ ‬الأخبار‭ ‬حول‭ ‬تخطيط‭ ‬‮«‬تورتويز‮»‬‭ ‬لشراء‭ ‬‮«‬أوبزرفر‮»‬‭ ‬في‭ ‬الظهور‭.‬

وفي‭ ‬تعقيب‭ ‬من‭ ‬المتحدث‭ ‬الرسمي‭ ‬لصحيفة‭ ‬‮«‬الجارديان‮»‬،‭ ‬قال‭ ‬الأخير‭ ‬إن‭ ‬الصحيفة‭ ‬‮«‬لا‭ ‬تعتقد‭ ‬أن‭ ‬الإضراب‭ ‬هو‭ ‬الخيار‭ ‬الأفضل‮»‬‭ ‬وإن‭ ‬هدفها‭ ‬الرئيسي‭ ‬هو‭ ‬ضمان‭ ‬ازدهار‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬‮«‬الجارديان‮»‬‭ ‬و«أوبزرفر‮»‬‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬الإعلام‭ ‬الصعبة‭.‬

وإذا‭ ‬تم‭ ‬الإضراب‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أعضاء‭ ‬الاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬للصحفيين‭ (‬ NUJ ‭)‬،‭ ‬فسيكون‭ ‬هذا‭ ‬أول‭ ‬تحرك‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬موظفي‭ ‬الصحف‭ ‬منذ‭ ‬عقود‭.‬

وقال‭ ‬الاقتراح‭ ‬الذي‭ ‬قدمه‭ ‬الاتحاد‭: ‬‮«‬نعتقد‭ ‬أن‭ ‬التحويل‭ ‬هو‭ ‬خيانة‭ ‬لالتزام‭ ‬سكوت‭ ‬تراست‭ ‬تجاه‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬أوبزرفر‮»‬‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬عائلة‭ ‬‮«‬جارديان‭ ‬نيوز‭ ‬آند‭ ‬ميديا‮»‬‭. ‬

يجب‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬الثقة‭ ‬وحماية‭ ‬الإعلام‭ ‬الليبرالي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬والعالم،‭ ‬وعدم‭ ‬محاولة‭ ‬التخلص‭ ‬منه‭.‬

وتم‭ ‬تقديم‭ ‬نتائج‭ ‬تصويت‭ ‬الإضراب‭ ‬إلى‭ ‬مديري‭ ‬الصحيفة،‭ ‬وأظهرت‭ ‬أن‭ ‬الغالبية‭ ‬العظمى‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬الاتحاد‭ ‬مستعدون‭ ‬للإضراب‭ ‬بسبب‭ ‬الصفقة‭. ‬من‭ ‬بين‭ ‬المؤهلين‭ ‬للمشاركة،‭ ‬صوت‭ ‬75 % ،‭ ‬وأيد‭ ‬93 % ‭ ‬منهم‭ ‬التحرك‭.‬

MENAFN22112024000055011008ID1108916228

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث