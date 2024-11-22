صحفيو ((الجارديان)) و((الأوبزرفر)) يعتزمون الإضراب 48 ساعة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
صوت الصحفيون في صحيفتي «الجارديان» و«أوبزرفر» للإضراب مدة 48 ساعة احتجاجًا على خطة بيع صحيفة «الأوبزرفر» إلى شركة «تورتويز» للإعلام.
وأقر أعضاء النقابة يوم الأربعاء اقتراحًا ينص على أن بيع الصحيفة الأسبوعية إلى «تورتويز» سيكون «خيانة» لالتزام «سكوت تراست» تجاه صحيفة «الأوبزرفر»، وهي الشركة المالكة لمجموعة «جارديان ميديا» التي تشمل صحيفتي «الجارديان» و«الأوبزرفر».
من المقرر أن يبدأ الإضراب يوم الأربعاء 4 ديسمبر ويستمر حتى الخميس 5 ديسمبر.
ويدير «تورتويز» المحرر في «التايمز» والمدير السابق لأخبار بي بي سي، جيمس هاردينغ. وقد أكدت «تورتويز» خططها للاستمرار في نشر عدد من صحيفة «الأوبزرفر» كل يوم أحد، بالإضافة إلى تعزيز الحضور الرقمي للصحيفة من خلال دمجها مع بودكاستات «تورتويز» والنشرات الإخبارية والفعاليات المباشرة.
وفي سبتمبر الماضي بدأت الأخبار حول تخطيط «تورتويز» لشراء «أوبزرفر» في الظهور.
وفي تعقيب من المتحدث الرسمي لصحيفة «الجارديان»، قال الأخير إن الصحيفة «لا تعتقد أن الإضراب هو الخيار الأفضل» وإن هدفها الرئيسي هو ضمان ازدهار كل من «الجارديان» و«أوبزرفر» في بيئة الإعلام الصعبة.
وإذا تم الإضراب من قبل أعضاء الاتحاد الوطني للصحفيين ( NUJ )، فسيكون هذا أول تحرك من نوعه من قبل موظفي الصحف منذ عقود.
وقال الاقتراح الذي قدمه الاتحاد: «نعتقد أن التحويل هو خيانة لالتزام سكوت تراست تجاه صحيفة «أوبزرفر» كجزء من عائلة «جارديان نيوز آند ميديا».
يجب المحافظة على الثقة وحماية الإعلام الليبرالي في المملكة المتحدة والعالم، وعدم محاولة التخلص منه.
وتم تقديم نتائج تصويت الإضراب إلى مديري الصحيفة، وأظهرت أن الغالبية العظمى من أعضاء الاتحاد مستعدون للإضراب بسبب الصفقة. من بين المؤهلين للمشاركة، صوت 75 % ، وأيد 93 % منهم التحرك.
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