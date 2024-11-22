صحفيو ((الجارديان)) و((الأوبزرفر)) يعتزمون الإضراب 48 ساعة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأقر‭ ‬أعضاء‭ ‬النقابة‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬اقتراحًا‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬بيع‭ ‬الصحيفة‭ ‬الأسبوعية‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬تورتويز‮»‬‭ ‬سيكون‭ ‬‮«‬خيانة‮»‬‭ ‬لالتزام‭ ‬‮«‬سكوت‭ ‬تراست‮»‬‭ ‬تجاه‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬الأوبزرفر‮»‬،‭ ‬وهي‭ ‬الشركة‭ ‬المالكة‭ ‬لمجموعة‭ ‬‮«‬جارديان‭ ‬ميديا‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تشمل‭ ‬صحيفتي‭ ‬‮«‬الجارديان‮»‬‭ ‬و«الأوبزرفر‮»‬‭. ‬

من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يبدأ‭ ‬الإضراب‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬4‭ ‬ديسمبر‭ ‬ويستمر‭ ‬حتى‭ ‬الخميس‭ ‬5‭ ‬ديسمبر‭.‬

ويدير‭ ‬‮«‬تورتويز‮»‬‭ ‬المحرر‭ ‬في‭ ‬‮«‬التايمز‮»‬‭ ‬والمدير‭ ‬السابق‭ ‬لأخبار‭ ‬بي‭ ‬بي‭ ‬سي،‭ ‬جيمس‭ ‬هاردينغ‭. ‬وقد‭ ‬أكدت‭ ‬‮«‬تورتويز‮»‬‭ ‬خططها‭ ‬للاستمرار‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬الأوبزرفر‮»‬‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬أحد،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الحضور‭ ‬الرقمي‭ ‬للصحيفة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دمجها‭ ‬مع‭ ‬بودكاستات‭ ‬‮«‬تورتويز‮»‬‭ ‬والنشرات‭ ‬الإخبارية‭ ‬والفعاليات‭ ‬المباشرة‭. ‬

وفي‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضي‭ ‬بدأت‭ ‬الأخبار‭ ‬حول‭ ‬تخطيط‭ ‬‮«‬تورتويز‮»‬‭ ‬لشراء‭ ‬‮«‬أوبزرفر‮»‬‭ ‬في‭ ‬الظهور‭.‬

وفي‭ ‬تعقيب‭ ‬من‭ ‬المتحدث‭ ‬الرسمي‭ ‬لصحيفة‭ ‬‮«‬الجارديان‮»‬،‭ ‬قال‭ ‬الأخير‭ ‬إن‭ ‬الصحيفة‭ ‬‮«‬لا‭ ‬تعتقد‭ ‬أن‭ ‬الإضراب‭ ‬هو‭ ‬الخيار‭ ‬الأفضل‮»‬‭ ‬وإن‭ ‬هدفها‭ ‬الرئيسي‭ ‬هو‭ ‬ضمان‭ ‬ازدهار‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬‮«‬الجارديان‮»‬‭ ‬و«أوبزرفر‮»‬‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬الإعلام‭ ‬الصعبة‭.‬

وإذا‭ ‬تم‭ ‬الإضراب‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أعضاء‭ ‬الاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬للصحفيين‭ (‬ NUJ ‭)‬،‭ ‬فسيكون‭ ‬هذا‭ ‬أول‭ ‬تحرك‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬موظفي‭ ‬الصحف‭ ‬منذ‭ ‬عقود‭.‬

وقال‭ ‬الاقتراح‭ ‬الذي‭ ‬قدمه‭ ‬الاتحاد‭: ‬‮«‬نعتقد‭ ‬أن‭ ‬التحويل‭ ‬هو‭ ‬خيانة‭ ‬لالتزام‭ ‬سكوت‭ ‬تراست‭ ‬تجاه‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬أوبزرفر‮»‬‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬عائلة‭ ‬‮«‬جارديان‭ ‬نيوز‭ ‬آند‭ ‬ميديا‮»‬‭. ‬

يجب‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬الثقة‭ ‬وحماية‭ ‬الإعلام‭ ‬الليبرالي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬والعالم،‭ ‬وعدم‭ ‬محاولة‭ ‬التخلص‭ ‬منه‭.‬

وتم‭ ‬تقديم‭ ‬نتائج‭ ‬تصويت‭ ‬الإضراب‭ ‬إلى‭ ‬مديري‭ ‬الصحيفة،‭ ‬وأظهرت‭ ‬أن‭ ‬الغالبية‭ ‬العظمى‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬الاتحاد‭ ‬مستعدون‭ ‬للإضراب‭ ‬بسبب‭ ‬الصفقة‭. ‬من‭ ‬بين‭ ‬المؤهلين‭ ‬للمشاركة،‭ ‬صوت‭ ‬75 % ،‭ ‬وأيد‭ ‬93 % ‭ ‬منهم‭ ‬التحرك‭.‬