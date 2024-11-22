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ميركل تكشف في مذكراتها أهم خصلة عرفتها في بوتين

11/22/2024 7:07:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كشفت‭ ‬المستشارة‭ ‬الألمانية‭ ‬السابقة‭ ‬أنجيلا‭ ‬ميركل‭ ‬أن‭ ‬إحدى‭ ‬خصال‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬هي‭ ‬حرصه‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتعامل‭ ‬معه‭ ‬الطرف‭ ‬الآخر‭ ‬باحترام‭ ‬وجدية‭.‬

ونقلت‭ ‬صحيفة‭ ‬ Zeit ‭ ‬الأسبوعية‭ ‬مقتطفات‭ ‬من‭ ‬مذكرات‭ ‬ميركل‭ ‬التي‭ ‬حملت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬الحرية‭: ‬ذكريات‭ ‬1954‭-‬2021‮»‬،‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬المرتقب‭ ‬نشرها‭ ‬في‭ ‬26‭ ‬نوفمبر‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬أثار‭ ‬الرئيس‭ ‬بوتين‭ ‬إعجاب‭ ‬المستشارة‭ ‬الألمانية‭ ‬السابقة‭ ‬ميركل‭ ‬باعتباره‭ ‬شخصا‭ ‬يحرص‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يعامل‭ ‬باحترام‮»‬‭.‬

وتقول‭ ‬ميركل‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬نظرت‭ ‬إلى‭ ‬بوتين‭ ‬كشخص‭ ‬يرفض‭ ‬أن‭ ‬يعامل‭ ‬بعدم‭ ‬الاحترام‮»‬‭.‬

وفسرت‭ ‬المستشارة‭ ‬السابقة‭ ‬موقف‭ ‬بوتين‭ ‬هذا‭ ‬بأن‭ ‬‮«‬روسيا‭ ‬لم‭ ‬تختف‭ ‬أبدا‭ ‬من‭ ‬خارطة‭ ‬العالم‮»‬‭.‬

كما‭ ‬افترضت‭ ‬ميركل‭ ‬أيضا‭ ‬أن‭ ‬توقيت‭ ‬بدء‭ ‬العملية‭ ‬العسكرية‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬قد‭ ‬تم‭ ‬‮«‬كي‭ ‬يتزامن‭ ‬مع‭ ‬موعد‭ ‬رحيلها‭ ‬عن‭ ‬منصب‭ ‬المستشارة‮»‬‭.‬

وهنا،‭ ‬تكتب‭ ‬ميركل‭ ‬ما‭ ‬دار‭ ‬بينها‭ ‬وبين‭ ‬بوتين‭ ‬بهذا‭ ‬الخصوص‭ ‬وتنسب‭ ‬إليه‭ ‬قوله‭: ‬‮«‬لن‭ ‬تبقين‭ ‬دائما‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬المستشارة‭.. ‬بعد‭ ‬مغادرتك‭ ‬سينضم‭ ‬الأوكرانيون‭ ‬إلى‭ ‬حلف‭ ‬‮«‬الناتو‮»‬‭.. ‬وأنا‭ ‬أريد‭ ‬منع‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬الرئيس‭ ‬بوتين‭ ‬أعرب‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬سابقة‭ ‬عن‭ ‬أسفه‭ ‬لأن‭ ‬موسكو‭ ‬‮«‬لم‭ ‬تشرع‭ ‬بالإجراءات‭ ‬النشطة‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‮»‬‭.‬

كما‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬اتفاقات‭ ‬مينسك‭ ‬واعتراف‭ ‬ميركل‭ ‬والرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬السابق‭ ‬نيكولا‭ ‬ساركوزي‭ ‬بأنهما‭ ‬لا‭ ‬ينويان‭ ‬تنفيذ‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقات،‭ ‬وإنما‭ ‬كانا‭ ‬بصدد‭ ‬كسب‭ ‬الوقت‭ ‬لتسليح‭ ‬نظام‭ ‬كييف‭.‬

‮«‬الحرية‭: ‬ذكريات‭ ‬1954‭-‬2021‮»‬‭ ‬سيُطرح‭ ‬للبيع‭ ‬في‭ ‬26‭ ‬نوفمبر‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬دولة‭. ‬يروي‭ ‬الكتاب‭ ‬تجارب‭ ‬ميركل‭ ‬خلال‭ ‬حياتها‭ ‬الشخصية‭ ‬ومسيرتها‭ ‬السياسية‭ ‬الممتدة‭ ‬لعقود،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬تعاملها‭ ‬مع‭ ‬شخصيات‭ ‬عالمية‭ ‬بارزة‭ ‬مثل‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭.‬

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