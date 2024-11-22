((أيام البحرين الثقافية)) في موسكو تختتم فعالياتها

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
شهدت العاصمة الروسية موسكو ختام «الأيام الثقافية البحرينية» وذلك من بعد نشاط أثرى الحراك الثقافي المحلي للمدينة وفتح نافذة للجمهور للاطلاع على ثقافة وتراث وفنون مملكة البحرين عبر التاريخ.
وأقيم هذ البرنامج الثقافي يومي 19 و20 نوفمبر الجاري، بتنظيم من هيئة البحرين للثقافة والآثار بالتعاون مع وزارة الثقافة الروسية، وضمن إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في مايو الماضي خلال الزيارة التاريخية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظّم، لروسيا الاتحادية.
وشهد اليوم الثاني من البرنامج تقديم محاضرة حول الذهب في البحرين ما بين الماضي والحاضر، ألقاها طلال محمد المناعي عضو مجلس الشورى- العضو المنتدب لمجوهرات المناعي في متحف النصر.
وخلال المحاضرة ألقى المناعي الضوء على تاريخ صناعة الذهب في البحرين منذ الحضارات القديمة كدلمون وتايلوس، مؤكداً تجذّر الإبداع والفنون في المجتمع البحريني، وحتى اليوم، مستعرضاً أنواع الحلي الذهبية البحرينية وما تتميز به من إتقان وإبداع وجمال.
وأشار إلى مكانة الذهب البحريني في عالم المجوهرات وسمعته المهمة بمنطقة الشرق الأوسط والعالم. وتطرق أيضاً إلى ازدهار صياغة الذهب وتصميم المجوهرات في البحرين وجهود جعل المملكة مركزاً مهماً في إنتاج مشغولات المعادن الثمينة واللؤلؤ الطبيعي والذهب، من خلال وضع وتطوير التشريعات والأنظمة المتعلقة برقابة وصناعة وتجارة المعادن الثمينة واللؤلؤ والأحجار الكريمة.
وتواصلت «الأيام الثقافية البحرينية» في موسكو، حيث تم عرض فيلمين بحرينيين وهما: فيلم «البشارة» للمخرج البحريني محمد بوعلي، وهو يتناول جوانب من الحياة الثقافية والاجتماعية البحرينية، أما الفيلم الثاني فهو بعنوان «بشغف» للمخرج البحريني أحمد الزاكي ومن إنتاج وزارة شؤون الشباب في مملكة البحرين، وهو فيلم وثائقي يلقي الضوء على ثلاث شخصيات عصامية مبدعة عملت بجدّ من أجل صناعة قطع مجوهرات معاصرة.
واختتمت الأنشطة مع حفل للموسيقى البحرينية من تقديم كل من الفنانين: محمد أسيري، وعبدالرحمن عوض، وراشد بوجيري، حيث عزفوا عدداً من المقاطع الموسيقية التي عكست جمال اللحن البحريني.
هذا وكانت قد انطلقت الأيام الثقافية البحرينية في موسكو مع افتتاح معرض «من كنوز البحرين: فن صياغة الذهب عبر العصور» في متحف الدولة التاريخي، والذي يستمر ثلاثة أشهر، حيث يأخذ زواره في رحلة عبر تاريخ صياغة الذهب في البحرين، بدءاً من فترة تايلوس قبل حوالي 2000 عام، مروراً بالحقبة الإسلامية ووصولاً إلى العصر الحديث.
ويقدّم المعرض فرصة الاطلاع على قطع ذهبية بحرينية فريدة تُجسد مهارة الحرفيّين البحرينيين، بما في ذلك مقتنيات من مجموعة «المناعي للمجوهرات»، بالإضافة إلى أدوات ووثائق توثق جهود المملكة في الحفاظ على هذا التراث الحرفي العريق وتلقي الضوء على هذا القطاع الحيوي ودوره في الاقتصاد المحلي.
MENAFN22112024000055011008ID1108916226
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.