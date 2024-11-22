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((أيام البحرين الثقافية)) في موسكو تختتم فعالياتها

11/22/2024 7:07:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شهدت‭ ‬العاصمة‭ ‬الروسية‭ ‬موسكو‭ ‬ختام‭ ‬‮«‬الأيام‭ ‬الثقافية‭ ‬البحرينية‮»‬‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬بعد‭ ‬نشاط‭ ‬أثرى‭ ‬الحراك‭ ‬الثقافي‭ ‬المحلي‭ ‬للمدينة‭ ‬وفتح‭ ‬نافذة‭ ‬للجمهور‭ ‬للاطلاع‭ ‬على‭ ‬ثقافة‭ ‬وتراث‭ ‬وفنون‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬عبر‭ ‬التاريخ‭. ‬

وأقيم‭ ‬هذ‭ ‬البرنامج‭ ‬الثقافي‭ ‬يومي‭ ‬19‭ ‬و20‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬بتنظيم‭ ‬من‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للثقافة‭ ‬والآثار‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬الثقافة‭ ‬الروسية،‭ ‬وضمن‭ ‬إطار‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم‭ ‬الموقعة‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬الماضي‭ ‬خلال‭ ‬الزيارة‭ ‬التاريخية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظّم،‭ ‬لروسيا‭ ‬الاتحادية‭.‬

وشهد‭ ‬اليوم‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬البرنامج‭ ‬تقديم‭ ‬محاضرة‭ ‬حول‭ ‬الذهب‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬الماضي‭ ‬والحاضر،‭ ‬ألقاها‭ ‬طلال‭ ‬محمد‭ ‬المناعي‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭- ‬العضو‭ ‬المنتدب‭ ‬لمجوهرات‭ ‬المناعي‭ ‬في‭ ‬متحف‭ ‬النصر‭.‬

وخلال‭ ‬المحاضرة‭ ‬ألقى‭ ‬المناعي‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬تاريخ‭ ‬صناعة‭ ‬الذهب‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬منذ‭ ‬الحضارات‭ ‬القديمة‭ ‬كدلمون‭ ‬وتايلوس،‭ ‬مؤكداً‭ ‬تجذّر‭ ‬الإبداع‭ ‬والفنون‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني،‭ ‬وحتى‭ ‬اليوم،‭ ‬مستعرضاً‭ ‬أنواع‭ ‬الحلي‭ ‬الذهبية‭ ‬البحرينية‭ ‬وما‭ ‬تتميز‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬إتقان‭ ‬وإبداع‭ ‬وجمال‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬مكانة‭ ‬الذهب‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬المجوهرات‭ ‬وسمعته‭ ‬المهمة‭ ‬بمنطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬والعالم‭. ‬وتطرق‭ ‬أيضاً‭ ‬إلى‭ ‬ازدهار‭ ‬صياغة‭ ‬الذهب‭ ‬وتصميم‭ ‬المجوهرات‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وجهود‭ ‬جعل‭ ‬المملكة‭ ‬مركزاً‭ ‬مهماً‭ ‬في‭ ‬إنتاج‭ ‬مشغولات‭ ‬المعادن‭ ‬الثمينة‭ ‬واللؤلؤ‭ ‬الطبيعي‭ ‬والذهب،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬وضع‭ ‬وتطوير‭ ‬التشريعات‭ ‬والأنظمة‭ ‬المتعلقة‭ ‬برقابة‭ ‬وصناعة‭ ‬وتجارة‭ ‬المعادن‭ ‬الثمينة‭ ‬واللؤلؤ‭ ‬والأحجار‭ ‬الكريمة‭.‬

وتواصلت‭ ‬‮«‬الأيام‭ ‬الثقافية‭ ‬البحرينية‮»‬‭ ‬في‭ ‬موسكو،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬عرض‭ ‬فيلمين‭ ‬بحرينيين‭ ‬وهما‭: ‬فيلم‭ ‬‮«‬البشارة‮»‬‭ ‬للمخرج‭ ‬البحريني‭ ‬محمد‭ ‬بوعلي،‭ ‬وهو‭ ‬يتناول‭ ‬جوانب‭ ‬من‭ ‬الحياة‭ ‬الثقافية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬البحرينية،‭ ‬أما‭ ‬الفيلم‭ ‬الثاني‭ ‬فهو‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬بشغف‮»‬‭ ‬للمخرج‭ ‬البحريني‭ ‬أحمد‭ ‬الزاكي‭ ‬ومن‭ ‬إنتاج‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وهو‭ ‬فيلم‭ ‬وثائقي‭ ‬يلقي‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬ثلاث‭ ‬شخصيات‭ ‬عصامية‭ ‬مبدعة‭ ‬عملت‭ ‬بجدّ‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬صناعة‭ ‬قطع‭ ‬مجوهرات‭ ‬معاصرة‭. ‬

واختتمت‭ ‬الأنشطة‭ ‬مع‭ ‬حفل‭ ‬للموسيقى‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬تقديم‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الفنانين‭: ‬محمد‭ ‬أسيري،‭ ‬وعبدالرحمن‭ ‬عوض،‭ ‬وراشد‭ ‬بوجيري،‭ ‬حيث‭ ‬عزفوا‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬المقاطع‭ ‬الموسيقية‭ ‬التي‭ ‬عكست‭ ‬جمال‭ ‬اللحن‭ ‬البحريني‭.

هذا‭ ‬وكانت‭ ‬قد‭ ‬انطلقت‭ ‬الأيام‭ ‬الثقافية‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬موسكو‭ ‬مع‭ ‬افتتاح‭ ‬معرض‭ ‬‮«‬من‭ ‬كنوز‭ ‬البحرين‭: ‬فن‭ ‬صياغة‭ ‬الذهب‭ ‬عبر‭ ‬العصور‮»‬‭ ‬في‭ ‬متحف‭ ‬الدولة‭ ‬التاريخي،‭ ‬والذي‭ ‬يستمر‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر،‭ ‬حيث‭ ‬يأخذ‭ ‬زواره‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬عبر‭ ‬تاريخ‭ ‬صياغة‭ ‬الذهب‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬بدءاً‭ ‬من‭ ‬فترة‭ ‬تايلوس‭ ‬قبل‭ ‬حوالي‭ ‬2000‭ ‬عام،‭ ‬مروراً‭ ‬بالحقبة‭ ‬الإسلامية‭ ‬ووصولاً‭ ‬إلى‭ ‬العصر‭ ‬الحديث‭.
‬ويقدّم‭ ‬المعرض‭ ‬فرصة‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬قطع‭ ‬ذهبية‭ ‬بحرينية‭ ‬فريدة‭ ‬تُجسد‭ ‬مهارة‭ ‬الحرفيّين‭ ‬البحرينيين،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬مقتنيات‭ ‬من‭ ‬مجموعة‭ ‬‮«‬المناعي‭ ‬للمجوهرات‮»‬،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أدوات‭ ‬ووثائق‭ ‬توثق‭ ‬جهود‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬التراث‭ ‬الحرفي‭ ‬العريق‭ ‬وتلقي‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬الحيوي‭ ‬ودوره‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬المحلي‭.‬


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