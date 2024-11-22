وزارة التربية والتعليم تحتفل باليوم العالمي للطفل تحت شعار ((مواهب صغيرة وأحلام كبيرة))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وصرحت‭ ‬الأستاذة‭ ‬فتحية‭ ‬علي‭ ‬عيش‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬تراخيص‭ ‬ومتابعة‭ ‬التعليم‭ ‬المبكر‭ ‬بأن‭ ‬احتفال‭ ‬الوزارة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬ركز‭ ‬على‭ ‬الاحتفاء‭ ‬بالأطفال‭ ‬الموهوبين،‭ ‬والتأكيد‭ ‬على‭ ‬مضاعفة‭ ‬جهود‭ ‬تنمية‭ ‬قدراتهم‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬مجالات‭ ‬الحياة،‭ ‬وترسيخ‭ ‬ثقافة‭ ‬حقوق‭ ‬الطفل‭ ‬في‭ ‬المجتمع،‭ ‬والتوعية‭ ‬بأهمية‭ ‬حماية‭ ‬حقوقه،‭ ‬وضمان‭ ‬التنشئة‭ ‬السليمة‭ ‬على‭ ‬المستويات‭ ‬الجسدية‭ ‬والفكرية‭ ‬والنفسية‭. ‬وقد‭ ‬شهد‭ ‬الاحتفال‭ ‬عدة‭ ‬أنشطة‭ ‬شارك‭ ‬فيها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬150‭ ‬طفلاً‭ ‬من‭ ‬مؤسسات‭ ‬التعليم‭ ‬المبكر،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الشخصيات‭ ‬المؤثرة‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭.‬