وزارة التربية والتعليم تحتفل باليوم العالمي للطفل تحت شعار ((مواهب صغيرة وأحلام كبيرة))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
احتفلت وزارة التربية والتعليم بمناسبة اليوم العالمي للطفل، تحت شعار «مواهب صغيرة وأحلام كبيرة»، وذلك في مجمع الواحة بالجفير، بحضور الأستاذة نوال إبراهيم الخاطر وكيل الوزارة للسياسات والاستراتيجيات والأداء، وعدد من المسؤولين والمختصين بالوزارة، وطلبة وكوادر مؤسسات التعليم المبكر، ولفيف من المدعوين والزوار.
وصرحت الأستاذة فتحية علي عيش مدير إدارة تراخيص ومتابعة التعليم المبكر بأن احتفال الوزارة هذا العام ركز على الاحتفاء بالأطفال الموهوبين، والتأكيد على مضاعفة جهود تنمية قدراتهم في شتى مجالات الحياة، وترسيخ ثقافة حقوق الطفل في المجتمع، والتوعية بأهمية حماية حقوقه، وضمان التنشئة السليمة على المستويات الجسدية والفكرية والنفسية. وقد شهد الاحتفال عدة أنشطة شارك فيها أكثر من 150 طفلاً من مؤسسات التعليم المبكر، إلى جانب عدد من الشخصيات المؤثرة في المجتمع.
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