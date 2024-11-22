المحرق يواجه الخالدية.. والرفاع يلتقي عالي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تبدأ اليوم السبت منافسات الجولة الخامسة من دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم، حيث ستقام مباراتين في التوقيت نفسه عند السابعة مساءً، وسيجمع اللقاء الأول المحرق مع الخالدية على ملعب مدينة خليفة الرياضية، بينما يلتقي فريق الرفاع مع نظيره عالي على استاد البحرين الوطني.
وتقام يوم غدٍ الأحد مباراتين أيضا عند الساعة السابعة مساءً، تجمع الأهلي مع المنامة على استاد البحرين الوطني، واللقاء الآخر سيجمع الشباب مع النجمة على استاد مدينة خليفة الرياضية.
المحرق والخالدية
يدخل فريق المحرق المواجهة برصيد 8 نقاط، بالمركز الثالث في سلم الترتيب العام بدوري ناصر الممتاز، ويسعى إلى الظهور بشكل أفضل بعد تعادله سلبيا أمام النجمة من دون أهداف بالجولة الماضية، ولن تكون المهمة سهلة أمام الخالدية الذي حقق ثلاثة انتصارات متتالية من دون خسارة أو تعادل وحصد العلامة الكاملة.
وفي المقابل يدخل الخالدية اللقاء برصيد 9 نقاط متصدرا سلم الترتيب بفارق نقطة عن منافسه المحرق، ويسعى حامل اللقب إلى تحقيق الفوز قبل مغادرته إلى المشاركة آسيويا أمام التعاون السعودي حيث سيلتقيه يوم 27 نوفمبر الجاري.
ومن المتوقع أن تشهد المباراة منافسة قوية من الناحيتين الفنية والبدنية، حيث يمتلك الفريقان عناصر مميزة قادرة على خطف النقاط، وإحداث المفاجأة خلال اللقاء المرتقب، كما ستشهد المباراة حضوراً جماهيرياً كبيراً لما يتمتع به المنافسان من شعبية كبيرة.
الرفاع وعالي
يدخل فريقا الرفاع مع عالي برصيد 4 نقاط لكليهما، حيث لعب الرفاع ثلاث مباريات سابقة، بينما عالي لعب أربع مباريات سابقة.
ويخوض الفريقان اللقاء بمعنويات جيدة بعد التوقف الدولي، ويسعى الرفاع إلى الظهور بمستوى يليق بالمنافسة للحاق بفرق المقدمة وتقليص فارق النقاط، بعد تعادله بالجولة الماضية مع المنامة سلبيا من دون أهداف، في حين أن عالي يأمل بمواصلة النتائج الإيجابية والتقدم للأمام في سلم الترتيب العام، بعد فوزه على المالكية بهدفين مقابل هدف بالجولة السابقة.
ويعتبر اللقاء الذي سيجمعهما في غاية الأهمية، حيث أن الخسارة قد تعقد الأمور أكثر وتزيد من الضغوط، خصوصا على فريق الرفاع الذي تنتظره مواجهة خليجية يوم 27 نوفمبر القادم أمام القادسية الكويتي.
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