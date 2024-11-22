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المحرق يواجه الخالدية.. والرفاع يلتقي عالي

11/22/2024 7:07:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تبدأ‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬حيث‭ ‬ستقام‭ ‬مباراتين‭ ‬في‭ ‬التوقيت‭ ‬نفسه‭ ‬عند‭ ‬السابعة‭ ‬مساءً،‭ ‬وسيجمع‭ ‬اللقاء‭ ‬الأول‭ ‬المحرق‭ ‬مع‭ ‬الخالدية‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية،‭ ‬بينما‭ ‬يلتقي‭ ‬فريق‭ ‬الرفاع‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬عالي‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭.‬

وتقام‭ ‬يوم‭ ‬غدٍ‭ ‬الأحد‭ ‬مباراتين‭ ‬أيضا‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬مساءً،‭ ‬تجمع‭ ‬الأهلي‭ ‬مع‭ ‬المنامة‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬واللقاء‭ ‬الآخر‭ ‬سيجمع‭ ‬الشباب‭ ‬مع‭ ‬النجمة‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭.‬

المحرق‭ ‬والخالدية

يدخل‭ ‬فريق‭ ‬المحرق‭ ‬المواجهة‭ ‬برصيد‭ ‬8‭ ‬نقاط،‭ ‬بالمركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬سلم‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬بدوري‭ ‬ناصر‭ ‬الممتاز،‭ ‬ويسعى‭ ‬إلى‭ ‬الظهور‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‭ ‬بعد‭ ‬تعادله‭ ‬سلبيا‭ ‬أمام‭ ‬النجمة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أهداف‭ ‬بالجولة‭ ‬الماضية،‭ ‬ولن‭ ‬تكون‭ ‬المهمة‭ ‬سهلة‭ ‬أمام‭ ‬الخالدية‭ ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬ثلاثة‭ ‬انتصارات‭ ‬متتالية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬خسارة‭ ‬أو‭ ‬تعادل‭ ‬وحصد‭ ‬العلامة‭ ‬الكاملة‭.‬

وفي‭ ‬المقابل‭ ‬يدخل‭ ‬الخالدية‭ ‬اللقاء‭ ‬برصيد‭ ‬9‭ ‬نقاط‭ ‬متصدرا‭ ‬سلم‭ ‬الترتيب‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬عن‭ ‬منافسه‭ ‬المحرق،‭ ‬ويسعى‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬قبل‭ ‬مغادرته‭ ‬إلى‭ ‬المشاركة‭ ‬آسيويا‭ ‬أمام‭ ‬التعاون‭ ‬السعودي‭ ‬حيث‭ ‬سيلتقيه‭ ‬يوم‭ ‬27‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري‭.‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تشهد‭ ‬المباراة‭ ‬منافسة‭ ‬قوية‭ ‬من‭ ‬الناحيتين‭ ‬الفنية‭ ‬والبدنية،‭ ‬حيث‭ ‬يمتلك‭ ‬الفريقان‭ ‬عناصر‭ ‬مميزة‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬خطف‭ ‬النقاط،‭ ‬وإحداث‭ ‬المفاجأة‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬المرتقب،‭ ‬كما‭ ‬ستشهد‭ ‬المباراة‭ ‬حضوراً‭ ‬جماهيرياً‭ ‬كبيراً‭ ‬لما‭ ‬يتمتع‭ ‬به‭ ‬المنافسان‭ ‬من‭ ‬شعبية‭ ‬كبيرة‭.‬

الرفاع‭ ‬وعالي‭ ‬

يدخل‭ ‬فريقا‭ ‬الرفاع‭ ‬مع‭ ‬عالي‭ ‬برصيد‭ ‬4‭ ‬نقاط‭ ‬لكليهما،‭ ‬حيث‭ ‬لعب‭ ‬الرفاع‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬سابقة،‭ ‬بينما‭ ‬عالي‭ ‬لعب‭ ‬أربع‭ ‬مباريات‭ ‬سابقة‭.‬

ويخوض‭ ‬الفريقان‭ ‬اللقاء‭ ‬بمعنويات‭ ‬جيدة‭ ‬بعد‭ ‬التوقف‭ ‬الدولي،‭ ‬ويسعى‭ ‬الرفاع‭ ‬إلى‭ ‬الظهور‭ ‬بمستوى‭ ‬يليق‭ ‬بالمنافسة‭ ‬للحاق‭ ‬بفرق‭ ‬المقدمة‭ ‬وتقليص‭ ‬فارق‭ ‬النقاط،‭ ‬بعد‭ ‬تعادله‭ ‬بالجولة‭ ‬الماضية‭ ‬مع‭ ‬المنامة‭ ‬سلبيا‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أهداف،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬عالي‭ ‬يأمل‭ ‬بمواصلة‭ ‬النتائج‭ ‬الإيجابية‭ ‬والتقدم‭ ‬للأمام‭ ‬في‭ ‬سلم‭ ‬الترتيب‭ ‬العام،‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬المالكية‭ ‬بهدفين‭ ‬مقابل‭ ‬هدف‭ ‬بالجولة‭ ‬السابقة‭.‬

ويعتبر‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬سيجمعهما‭ ‬في‭ ‬غاية‭ ‬الأهمية،‭ ‬حيث‭ ‬أن‭ ‬الخسارة‭ ‬قد‭ ‬تعقد‭ ‬الأمور‭ ‬أكثر‭ ‬وتزيد‭ ‬من‭ ‬الضغوط،‭ ‬خصوصا‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬الرفاع‭ ‬الذي‭ ‬تنتظره‭ ‬مواجهة‭ ‬خليجية‭ ‬يوم‭ ‬27‭ ‬نوفمبر‭ ‬القادم‭ ‬أمام‭ ‬القادسية‭ ‬الكويتي‭.‬

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