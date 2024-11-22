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الأهلي يفوز والنصر يخسر

11/22/2024 7:07:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ‭(‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭) - ‬تغلب‭ ‬الأهلي‭ ‬على‭ ‬الفيحاء‭ ‬1‭/‬صفر،‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة،‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬11‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬روشن‭ ‬السعودي‭ ‬لكرة‭
‬القدم‭.
‬وسجل‭ ‬رياض‭ ‬محرز‭ ‬هدف‭ ‬المباراة‭ ‬الوحيد‭ ‬للأهلي‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬21‭ ‬من‭ ‬ضربة‭ ‬جزاء،‭ ‬ورفع‭ ‬الأهلي‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬17‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السادس،‭ ‬فيما‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭
‬الفيحاء‭ ‬عند‭ ‬سبع‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬عشر‭.

وفي‭ ‬مباراة‭ ‬أخرى‭ ‬بنفس‭ ‬الجولة،‭ ‬تعادل‭ ‬الأخدود‭ ‬مع‭ ‬ضيفه‭ ‬الشباب‭ ‬1‭/‬1،‭ ‬وتقدم‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬المحتسب‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬الضائع‭ ‬للشوط‭
‬الأول‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬روبرت‭ ‬رينان،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يدرك‭ ‬الأخدود‭ ‬التعادل‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬49‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬نوليدج‭ ‬موسونا‭.


‬ورفع‭ ‬الشباب‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬22‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الرابع،‭ ‬فيما‭ ‬رفع‭ ‬الأخدود‭
‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬تسع‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬عشر‭.
‬وفاز‭ ‬القادسية‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭
‬النصر‭ ‬2‭/‬1،‭
‬ورفع‭ ‬القادسية‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬22‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الخامس،‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬خلف‭ ‬الشباب‭ ‬الرابع‭ ‬والنصر‭ ‬الثالث‭ ‬وتقدم‭ ‬النصر‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬32،‭ ‬وبعده‭ ‬بخمس‭ ‬دقائق‭
‬سجل‭ ‬خوليو‭ ‬كينونيس‭ ‬هدف‭ ‬التعادل‭ ‬للقادسية‭.
‬وفي‭ ‬الدقيقة‭ ‬50‭ ‬سجل‭ ‬بيير‭ ‬إيمريك‭ ‬أوباميانج‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬للقادسية‭.




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