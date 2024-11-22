الأهلي يفوز والنصر يخسر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وفي‭ ‬مباراة‭ ‬أخرى‭ ‬بنفس‭ ‬الجولة،‭ ‬تعادل‭ ‬الأخدود‭ ‬مع‭ ‬ضيفه‭ ‬الشباب‭ ‬1‭/‬1،‭ ‬وتقدم‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬المحتسب‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬الضائع‭ ‬للشوط‭

‬الأول‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬روبرت‭ ‬رينان،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يدرك‭ ‬الأخدود‭ ‬التعادل‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬49‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬نوليدج‭ ‬موسونا‭.

‬

‭

‬ورفع‭ ‬الشباب‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬22‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الرابع،‭ ‬فيما‭ ‬رفع‭ ‬الأخدود‭

‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬تسع‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬عشر‭.

‬وفاز‭ ‬القادسية‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭

‬النصر‭ ‬2‭/‬1،‭

‬ورفع‭ ‬القادسية‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬22‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الخامس،‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬خلف‭ ‬الشباب‭ ‬الرابع‭ ‬والنصر‭ ‬الثالث‭ ‬وتقدم‭ ‬النصر‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬32،‭ ‬وبعده‭ ‬بخمس‭ ‬دقائق‭

‬سجل‭ ‬خوليو‭ ‬كينونيس‭ ‬هدف‭ ‬التعادل‭ ‬للقادسية‭.

‬وفي‭ ‬الدقيقة‭ ‬50‭ ‬سجل‭ ‬بيير‭ ‬إيمريك‭ ‬أوباميانج‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬للقادسية‭.

‬

‭

‬





‮

‬‭

‬