الأهلي يفوز والنصر يخسر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
(د ب أ) - تغلب الأهلي على الفيحاء 1/صفر، أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة 11 من دوري روشن السعودي لكرة
القدم.
وسجل رياض محرز هدف المباراة الوحيد للأهلي في الدقيقة 21 من ضربة جزاء، ورفع الأهلي رصيده إلى 17 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد
الفيحاء عند سبع نقاط في المركز السادس عشر.
وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، تعادل الأخدود مع ضيفه الشباب 1/1، وتقدم الشباب في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط
الأول عن طريق روبرت رينان، قبل أن يدرك الأخدود التعادل في الدقيقة 49 عن طريق نوليدج موسونا.
ورفع الشباب رصيده إلى 22 نقطة في المركز الرابع، فيما رفع الأخدود
رصيده إلى تسع نقاط في المركز الرابع عشر.
وفاز القادسية على مضيفه
النصر 2/1،
ورفع القادسية رصيده إلى 22 نقطة في المركز الخامس، بفارق الأهداف خلف الشباب الرابع والنصر الثالث وتقدم النصر عن طريق كريستيانو رونالدو في الدقيقة 32، وبعده بخمس دقائق
سجل خوليو كينونيس هدف التعادل للقادسية.
وفي الدقيقة 50 سجل بيير إيمريك أوباميانج الهدف الثاني للقادسية.
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