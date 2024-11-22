منتخب رجال السلة يفوز على سوريا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
فاز منتخبنا الوطني الأول لكرة السلة على ضيفه المنتخب السوري ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2025 بنتيجة (76-71)، وذلك في اللقاء الذي أقيم على صالة مدينة خليفة الرياضية.
وجاءت نتائج الفترات كالتالي: الفترة الأولى (26-16) لصالح منتخبنا، والفترة الثانية (22-12) لصالح منتخبنا أيضا، والفترة الثالثة (19-23) لصالح منتخب سوريا، والفترة الرابعة (20-9) لصالح منتخب سوريا.
وتألق من منتخبنا اللاعب أحمد سلمان بتسجيله 35 نقطة، واللاعب وين شيزم بتسجيله 17 نقطة، ومن جانب المنتخب السوري تألق لاعبه هاردي بتسجيله 21 نقطة ونديم عيسى بتسجيله 14 نقطة. وسيلاقي منتخبنا الوطني نظيره المنتخب الإماراتي في الجولة الرابعة يوم الإثنين المقبل في الخامس والعشرين من الشهر الجاري في دبي.
ويلعب منتخب رجال السلة في المجموعة السادسة التي تضم بجانبه منتخبات الإمارات وسوريا ولبنان.
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