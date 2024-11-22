منتخب رجال السلة يفوز على سوريا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وجاءت‭ ‬نتائج‭ ‬الفترات‭ ‬كالتالي‭: ‬الفترة‭ ‬الأولى‭ (‬26-16‭) ‬لصالح‭ ‬منتخبنا،‭ ‬والفترة‭ ‬الثانية‭ (‬22-12‭) ‬لصالح‭ ‬منتخبنا‭ ‬أيضا،‭ ‬والفترة‭ ‬الثالثة‭ (‬19-23‭) ‬لصالح‭ ‬منتخب‭ ‬سوريا،‭ ‬والفترة‭ ‬الرابعة‭ (‬20-9‭) ‬لصالح‭ ‬منتخب‭ ‬سوريا‭.‬

وتألق‭ ‬من‭ ‬منتخبنا‭ ‬اللاعب‭ ‬أحمد‭ ‬سلمان‭ ‬بتسجيله‭ ‬35‭ ‬نقطة،‭ ‬واللاعب‭ ‬وين‭ ‬شيزم‭ ‬بتسجيله‭ ‬17‭ ‬نقطة،‭ ‬ومن‭ ‬جانب‭ ‬المنتخب‭ ‬السوري‭ ‬تألق‭ ‬لاعبه‭ ‬هاردي‭ ‬بتسجيله‭ ‬21‭ ‬نقطة‭ ‬ونديم‭ ‬عيسى‭ ‬بتسجيله‭ ‬14‭ ‬نقطة‭. ‬وسيلاقي‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬نظيره‭ ‬المنتخب‭ ‬الإماراتي‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬يوم‭ ‬الإثنين‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬الخامس‭ ‬والعشرين‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري‭ ‬في‭ ‬دبي‭.‬

ويلعب‭ ‬منتخب‭ ‬رجال‭ ‬السلة‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬السادسة‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬بجانبه‭ ‬منتخبات‭ ‬الإمارات‭ ‬وسوريا‭ ‬ولبنان‭.‬











