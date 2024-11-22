انتصارات مثيرة بكؤوس بورصة البحرين في السباق الرابع للخيل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
بحضور سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة، نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة، نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة، أُقيم السباق الرابع لموسم 2024/2025 على كؤوس بورصة البحرين، وذلك على مضمار نادي راشد للفروسية وسباق الخيل بمنطقة الرفة.
كما حضر السباق عدد من أصحاب السمو وممثلي الجهة الراعية للسباق وجمهور من محبي رياضة سباق الخيل.
وجرت المنافسات وسط أجواء من الإثارة والحماس، حيث تخللتها فعاليات مصاحبة بجانب المنافسات القوية التي شهدتها أشواط السباق، والتي تنافست فيها الجياد على كؤوس «بورصة البحرين»، والتي تُقدَّم لأول مرة في تاريخ سباقات الخيل، في إطار الشراكة الجديدة بين نادي راشد للفروسية وسباق الخيل وبورصة البحرين.
تتويج الفائزين
تم تتويج الفائزين بكؤوس بورصة البحرين، حيث قام الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين، بتقديم كأس الشوط الثامن إلى سمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان آل خليفة، كما قدم كأس الشوط الخامس إلى سمو الشيخ خالد بن علي بن عيسى آل خليفة، وكأس الشوط الثالث إلى سامي عبد الله ناس.
وسلَّم السيد عبد الكريم بوجيري، رئيس مجلس إدارة بورصة البحرين، كأس الشوط السابع إلى سمو الشيخ خالد بن علي بن عيسى آل خليفة. كما تسلَّم سمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان آل خليفة كأس الشوط الأول من السيد عبدالله عابدين، الرئيس التنفيذي للعمليات ببورصة البحرين، فيما تسلَّم سمو الشيخ عيسى بن محمد بن عيسى آل خليفة كأسي الشوطين الثاني والرابع من السيد عبدالكريم بوجيري.
نتائج السباق
الشوط الأول: كأس بورصة البحرين لخيل البحرين العربية الأصيلة «الواهو»، مسافة 1200 متر، شهد فوزاً مفاجئاً للحصان «مصنان « M 908
الذي قلب التوقعات بتفوقه على الحصان المرشح »الصقلاوي 1874«، ليُهدي الفوز الأول لإسطبل المحمدية في أشواط الخيل العربية.
الشوط الثاني: كأس بورصة البحرين لجياد التوازن» إنتاج محلي«، مسافة 1000 متر مستقيم، حيث انتزعت الفرس »كويلد آند ريدي« لإسطبل فيكتوريوس الفوز بعد منافسة قوية وبقيادة الفارس المتمرن حسن أصغر، الذي حقق أولى انتصارات الفرسان المتمرنين هذا الموسم.
الشوط الثالث: كأس بورصة البحرين لجياد الدرجة الرابعة والمبتدئات «مستورد»، مسافة 1400 متر، وتمكن الحصان المرشح «أرمي إيثوس» لإسطبل فيكتوريوس من تأكيد جدارته بالترشيحات وتحقيق فوزه الأول في السباقات البحرينية.
الشوط الرابع: كأس بورصة البحرين لجياد التوازن «إنتاج محلي»، مسافة 1400 متر، تألق الجواد «رايدر أون ذا ستورم» ملك إم آند إي ريسينغ، وسجل بداية قوية بفوزه في مشاركته الأولى هذا الموسم.
الشوط الخامس: كأس بورصة البحرين لجياد التوازن «مستورد»، مسافة 1600 متر، حيث تمكن الجواد «باتيفورد بوي» ملك عبد الله القعود من تحقيق الفوز في مشاركته الأولى هذا الموسم.
الشوط السابع: كأس بورصة البحرين لجياد التوازن «مستورد»، مسافة 2200 متر، حيث استعاد الحصان «ويست سوفولك» ملك سمو الشيخ خالد بن علي بن عيسى آل خليفة انتصاراته بأداء قوي وبقيادة موفقة من الفارس عبد الرحيم جاسم.
الشوط الثامن: كأس بورصة البحرين لجياد التوازن «إنتاج محلي»، مسافة 2200 متر، حيث انتزع الجواد «ديسمبر» لإسطبل المحمدية كأس الشوط الرئيسي بعدما حسم المنافسة في الأمتار الأخيرة لصالحه.
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