انتصارات مثيرة بكؤوس بورصة البحرين في السباق الرابع للخيل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)







كما‭ ‬حضر‭ ‬السباق‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬السمو‭ ‬وممثلي‭ ‬الجهة‭ ‬الراعية‭ ‬للسباق‭ ‬وجمهور‭ ‬من‭ ‬محبي‭ ‬رياضة‭ ‬سباق‭ ‬الخيل‭.‬

وجرت‭ ‬المنافسات‭ ‬وسط‭ ‬أجواء‭ ‬من‭ ‬الإثارة‭ ‬والحماس،‭ ‬حيث‭ ‬تخللتها‭ ‬فعاليات‭ ‬مصاحبة‭ ‬بجانب‭ ‬المنافسات‭ ‬القوية‭ ‬التي‭ ‬شهدتها‭ ‬أشواط‭ ‬السباق،‭ ‬والتي‭ ‬تنافست‭ ‬فيها‭ ‬الجياد‭ ‬على‭ ‬كؤوس‭ ‬‮«‬بورصة‭ ‬البحرين‮»‬،‭ ‬والتي‭ ‬تُقدَّم‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬سباقات‭ ‬الخيل،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الشراكة‭ ‬الجديدة‭ ‬بين‭ ‬نادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭ ‬وبورصة‭ ‬البحرين‭.‬

تتويج‭ ‬الفائزين

تم‭ ‬تتويج‭ ‬الفائزين‭ ‬بكؤوس‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬قام‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لبورصة‭ ‬البحرين،‭ ‬بتقديم‭ ‬كأس‭ ‬الشوط‭ ‬الثامن‭ ‬إلى‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬سلطان‭ ‬الدين‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬كما‭ ‬قدم‭ ‬كأس‭ ‬الشوط‭ ‬الخامس‭ ‬إلى‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وكأس‭ ‬الشوط‭ ‬الثالث‭ ‬إلى‭ ‬سامي‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬ناس‭.‬

وسلَّم‭ ‬السيد‭ ‬عبد‭ ‬الكريم‭ ‬بوجيري،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين،‭ ‬كأس‭ ‬الشوط‭ ‬السابع‭ ‬إلى‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭. ‬كما‭ ‬تسلَّم‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬سلطان‭ ‬الدين‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬كأس‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬السيد‭ ‬عبدالله‭ ‬عابدين،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للعمليات‭ ‬ببورصة‭ ‬البحرين،‭ ‬فيما‭ ‬تسلَّم‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬كأسي‭ ‬الشوطين‭ ‬الثاني‭ ‬والرابع‭ ‬من‭ ‬السيد‭ ‬عبدالكريم‭ ‬بوجيري‭.‬

نتائج‭ ‬السباق

الشوط‭ ‬الأول‭: ‬كأس‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭ ‬لخيل‭ ‬البحرين‭ ‬العربية‭ ‬الأصيلة‭ ‬‮«‬الواهو‮»‬،‭ ‬مسافة‭ ‬1200‭ ‬متر،‭ ‬شهد‭ ‬فوزاً‭ ‬مفاجئاً‭ ‬للحصان‭ ‬‮«‬مصنان‭ ‬‮«‬ M 908‭

‬الذي‭ ‬قلب‭ ‬التوقعات‭ ‬بتفوقه‭ ‬على‭ ‬الحصان‭ ‬المرشح‭ ‬‮»‬الصقلاوي‭ ‬1874‮«‬،‭ ‬ليُهدي‭ ‬الفوز‭ ‬الأول‭ ‬لإسطبل‭ ‬المحمدية‭ ‬في‭ ‬أشواط‭ ‬الخيل‭ ‬العربية‭.‬

الشوط‭ ‬الثاني‭: ‬كأس‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭ ‬لجياد‭ ‬التوازن‮»‬‭ ‬إنتاج‭ ‬محلي‮«‬،‭ ‬مسافة‭ ‬1000‭ ‬متر‭ ‬مستقيم،‭ ‬حيث‭ ‬انتزعت‭ ‬الفرس‭ ‬‮»‬كويلد‭ ‬آند‭ ‬ريدي‮«‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬فيكتوريوس‭ ‬الفوز‭ ‬بعد‭ ‬منافسة‭ ‬قوية‭ ‬وبقيادة‭ ‬الفارس‭ ‬المتمرن‭ ‬حسن‭ ‬أصغر،‭ ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬أولى‭ ‬انتصارات‭ ‬الفرسان‭ ‬المتمرنين‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

الشوط‭ ‬الثالث‭: ‬كأس‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭ ‬لجياد‭ ‬الدرجة‭ ‬الرابعة‭ ‬والمبتدئات‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬،‭ ‬مسافة‭ ‬1400‭ ‬متر،‭ ‬وتمكن‭ ‬الحصان‭ ‬المرشح‭ ‬‮«‬أرمي‭ ‬إيثوس‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬فيكتوريوس‭ ‬من‭ ‬تأكيد‭ ‬جدارته‭ ‬بالترشيحات‭ ‬وتحقيق‭ ‬فوزه‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬السباقات‭ ‬البحرينية‭.‬

الشوط‭ ‬الرابع‭: ‬كأس‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭ ‬لجياد‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬إنتاج‭ ‬محلي‮»‬،‭ ‬مسافة‭ ‬1400‭ ‬متر،‭ ‬تألق‭ ‬الجواد‭ ‬‮«‬رايدر‭ ‬أون‭ ‬ذا‭ ‬ستورم‮»‬‭ ‬ملك‭ ‬إم‭ ‬آند‭ ‬إي‭ ‬ريسينغ،‭ ‬وسجل‭ ‬بداية‭ ‬قوية‭ ‬بفوزه‭ ‬في‭ ‬مشاركته‭ ‬الأولى‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

الشوط‭ ‬الخامس‭: ‬كأس‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭ ‬لجياد‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬،‭ ‬مسافة‭ ‬1600‭ ‬متر،‭ ‬حيث‭ ‬تمكن‭ ‬الجواد‭ ‬‮«‬باتيفورد‭ ‬بوي‮»‬‭ ‬ملك‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬القعود‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬مشاركته‭ ‬الأولى‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

الشوط‭ ‬السابع‭: ‬كأس‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭ ‬لجياد‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬،‭ ‬مسافة‭ ‬2200‭ ‬متر،‭ ‬حيث‭ ‬استعاد‭ ‬الحصان‭ ‬‮«‬ويست‭ ‬سوفولك‮»‬‭ ‬ملك‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬انتصاراته‭ ‬بأداء‭ ‬قوي‭ ‬وبقيادة‭ ‬موفقة‭ ‬من‭ ‬الفارس‭ ‬عبد‭ ‬الرحيم‭ ‬جاسم‭.‬











الشوط‭ ‬الثامن‭: ‬كأس‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭ ‬لجياد‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬إنتاج‭ ‬محلي‮»‬،‭ ‬مسافة‭ ‬2200‭ ‬متر،‭ ‬حيث‭ ‬انتزع‭ ‬الجواد‭ ‬‮«‬ديسمبر‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬المحمدية‭ ‬كأس‭ ‬الشوط‭ ‬الرئيسي‭ ‬بعدما‭ ‬حسم‭ ‬المنافسة‭ ‬في‭ ‬الأمتار‭ ‬الأخيرة‭ ‬لصالحه‭.‬