غدا بدء محاكمة متهم بغسل أموالا حصيلة السحر والاحتيال

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وعليه‭ ‬أصدرت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬أمرها‭ ‬بالكشف‭ ‬على‭ ‬حسابات‭ ‬المتهم‭ ‬وممتلكاته،‭ ‬وتتبع‭ ‬تصرفاته‭ ‬وأفعاله‭ ‬على‭ ‬الأموال،‭ ‬إذ‭ ‬تبين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ما‭ ‬ثبت‭ ‬بالتحليل‭ ‬المالي‭ ‬الذي‭ ‬أجراه‭ ‬المركز‭ ‬الوطني‭ ‬للتحريات‭ ‬المالية‭ ‬قيام‭ ‬المتهم‭ ‬بالتصرف‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الأموال‭ ‬واحتفاظه‭ ‬بعوائدها،‭ ‬وعليه‭ ‬أصدرت‭ ‬النيابة‭ ‬أمرها‭ ‬بالتحفظ‭ ‬على‭ ‬ممتلكات‭ ‬المتهم،‭ ‬واستمعت‭ ‬لشهود‭ ‬الواقعة،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬استجوبت‭ ‬المتهم‭ ‬ومواجهته‭ ‬بالأدلة‭ ‬الثابتة‭ ‬قبله،‭ ‬فأقر‭ ‬بالتصرفات‭ ‬التي‭ ‬أجراها‭ ‬على‭ ‬متحصلات‭ ‬الجريمة،‭ ‬فأمرت‭ ‬بحبسه‭ ‬احتياطياً‭ ‬وبإحالته‭ ‬محبوساً‭ ‬إلى‭ ‬المحاكمة‭ ‬الجنائية،‭ ‬وتحددت‭ ‬جلسة‭ ‬يوم‭ ‬غد‭ ‬لنظر‭ ‬أولى‭ ‬جلسات‭ ‬القضية‭ ‬بالمحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الجنائية‭ ‬الأولى‭.‬