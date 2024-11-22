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غدا بدء محاكمة متهم بغسل أموالا حصيلة السحر والاحتيال

11/22/2024 7:07:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
‬تبدأ‭ ‬غدا‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الجنائية‭ ‬محاكمة‭ ‬متهم‭ ‬بغسل‭ ‬أموال‭ ‬تحصل‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬جريمتي‭ ‬التكسب‭ ‬من‭ ‬أعمال‭ ‬السحر‭ ‬والاحتيال،‭ ‬حيث‭ ‬تعود‭ ‬تفاصيل‭ ‬الواقعة‭ ‬إلى‭ ‬الشكوى‭ ‬الواردة‭ ‬للنيابة‭ ‬العامة‭ ‬من‭ ‬وكيل‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬بشأن‭ ‬قيام‭ ‬المتهم‭ ‬بالتحصل‭ ‬على‭ ‬مبالغ‭ ‬نقدية‭ ‬وعقار‭ ‬وسيارتين‭ ‬من‭ ‬المجني‭ ‬عليه،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬مارس‭ ‬عليه‭ ‬أعمال‭ ‬السحر‭ ‬والاحتيال،‭ ‬فتمكن‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬الأموال،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬قيامه‭ ‬بإضفاء‭ ‬المشروعية‭ ‬عليها‭ ‬بتصرفه‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الأموال‭.‬‮

وعليه‭ ‬أصدرت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬أمرها‭ ‬بالكشف‭ ‬على‭ ‬حسابات‭ ‬المتهم‭ ‬وممتلكاته،‭ ‬وتتبع‭ ‬تصرفاته‭ ‬وأفعاله‭ ‬على‭ ‬الأموال،‭ ‬إذ‭ ‬تبين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ما‭ ‬ثبت‭ ‬بالتحليل‭ ‬المالي‭ ‬الذي‭ ‬أجراه‭ ‬المركز‭ ‬الوطني‭ ‬للتحريات‭ ‬المالية‭ ‬قيام‭ ‬المتهم‭ ‬بالتصرف‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الأموال‭ ‬واحتفاظه‭ ‬بعوائدها،‭ ‬وعليه‭ ‬أصدرت‭ ‬النيابة‭ ‬أمرها‭ ‬بالتحفظ‭ ‬على‭ ‬ممتلكات‭ ‬المتهم،‭ ‬واستمعت‭ ‬لشهود‭ ‬الواقعة،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬استجوبت‭ ‬المتهم‭ ‬ومواجهته‭ ‬بالأدلة‭ ‬الثابتة‭ ‬قبله،‭ ‬فأقر‭ ‬بالتصرفات‭ ‬التي‭ ‬أجراها‭ ‬على‭ ‬متحصلات‭ ‬الجريمة،‭ ‬فأمرت‭ ‬بحبسه‭ ‬احتياطياً‭ ‬وبإحالته‭ ‬محبوساً‭ ‬إلى‭ ‬المحاكمة‭ ‬الجنائية،‭ ‬وتحددت‭ ‬جلسة‭ ‬يوم‭ ‬غد‭ ‬لنظر‭ ‬أولى‭ ‬جلسات‭ ‬القضية‭ ‬بالمحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الجنائية‭ ‬الأولى‭.‬

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