إصابة آسيوي إثر حادث مروري بين شاحنة ودراجة نارية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب عبدالأمير السلاطنة:
تعرض آسيوي لإصابات متوسطة في حادث مروري وقع عصر أول أمس في منطقة اللوزي.
كان آسيوي يقود دراجته في منطقة اللوزي في الساعة الثانية والنصف عصرا وفجأة اصطدم بشاحنة كبيرة متوقفة في المسار نتيجة عطل فني، نتج عن ذلك إصابة سائق الدراجة بإصابات متوسطة فيما تضررت دراجته بشكل كبير، وجاء الحادث بسبب عدم الانتباه وترك المسافة القانونية.
وقد حضر فور وقوع الحادث شرطة النجدة وقاموا بتسهيل سير المركبات القادمة في الاتجاه نفسه لحين وصول شرطة المرور، وتم إزاحة المركبتين من موقع الحادث، وبعدها فتحت التحقيق لمعرفة أسبابه.
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