إصابة آسيوي إثر حادث مروري بين شاحنة ودراجة نارية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





تعرض‭ ‬آسيوي‭ ‬لإصابات‭ ‬متوسطة‭ ‬في‭ ‬حادث‭ ‬مروري‭ ‬وقع‭ ‬عصر‭ ‬أول‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬اللوزي‭.‬

كان‭ ‬آسيوي‭ ‬يقود‭ ‬دراجته‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬اللوزي‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬الثانية‭ ‬والنصف‭ ‬عصرا‭ ‬وفجأة‭ ‬اصطدم‭ ‬بشاحنة‭ ‬كبيرة‭ ‬متوقفة‭ ‬في‭ ‬المسار‭ ‬نتيجة‭ ‬عطل‭ ‬فني،‭ ‬نتج‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭ ‬إصابة‭ ‬سائق‭ ‬الدراجة‭ ‬بإصابات‭ ‬متوسطة‭ ‬فيما‭ ‬تضررت‭ ‬دراجته‭ ‬بشكل‭ ‬كبير،‭ ‬وجاء‭ ‬الحادث‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬الانتباه‭ ‬وترك‭ ‬المسافة‭ ‬القانونية‭.‬

وقد‭ ‬حضر‭ ‬فور‭ ‬وقوع‭ ‬الحادث‭ ‬شرطة‭ ‬النجدة‭ ‬وقاموا‭ ‬بتسهيل‭ ‬سير‭ ‬المركبات‭ ‬القادمة‭ ‬في‭ ‬الاتجاه‭ ‬نفسه‭ ‬لحين‭ ‬وصول‭ ‬شرطة‭ ‬المرور،‭ ‬وتم‭ ‬إزاحة‭ ‬المركبتين‭ ‬من‭ ‬موقع‭ ‬الحادث،‭ ‬وبعدها‭ ‬فتحت‭ ‬التحقيق‭ ‬لمعرفة‭ ‬أسبابه‭.‬