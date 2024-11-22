إيران تعتزم استخدام أجهزة طرد مركزي متطورة ردا على قرار ((الطاقة الذرية))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأيّد‭ ‬مشروع‭ ‬القرار‭ ‬الذي‭ ‬طرحته‭ ‬على‭ ‬التصويت‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬وفرنسا‭ ‬وألمانيا‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬19‭ ‬دولة‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬35‭ ‬في‭ ‬الوكالة،‭ ‬وعارضته‭ ‬روسيا‭ ‬والصين‭ ‬وبوركينافاسو‭ ‬بينما‭ ‬امتنعت‭ ‬الدول‭ ‬الـ12‭ ‬الباقية‭ ‬عن‭ ‬التصويت‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬مصادر‭ ‬دبلوماسية‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬ولم‭ ‬تستطع‭ ‬فنزويلا‭ ‬المشاركة‭. ‬

بعد‭ ‬اعتماد‭ ‬القرار،‭ ‬قال‭ ‬ممثل‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬التدبير‭ ‬له‭ ‬‮«‬دوافع‭ ‬سياسية‮»‬‭. ‬

وأمس‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬مشترك‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬المنظمة‭ ‬الإيرانية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬ووزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيرانية‭: ‬‮«‬أصدر‭ ‬رئيس‭ ‬المنظمة‭ ‬الإيرانية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬أمرا‭ ‬باتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬فعالة،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬وضع‭ ‬مجموعة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬أجهزة‭ ‬الطرد‭ ‬المركزي‭ ‬الجديدة‭ ‬والمتطورة‭ ‬وبأنواع‭ ‬مختلفة‭ ‬في‭ ‬الخدمة‮»‬‭. ‬

وتستخدم‭ ‬أجهزة‭ ‬الطرد‭ ‬المركزي‭ ‬في‭ ‬تخصيب‭ ‬اليورانيوم‭ ‬المحول‭ ‬إلى‭ ‬غاز‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تدويره‭ ‬بسرعة‭ ‬كبيرة‭ ‬ما‭ ‬يسمح‭ ‬بزيادة‭ ‬نسبة‭ ‬المادة‭ ‬الانشطارية‭ (‬يو‭-‬235‭) ‬لاستخدامات‭ ‬عدة‭. ‬

كذلك،‭ ‬أوضحت‭ ‬السلطات‭ ‬الإيرانية‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬بموازاة‭ ‬ذلك،‭ ‬سيتواصل‭ ‬التعاون‭ ‬الفني‭ ‬وعلى‭ ‬صعيد‭ ‬الضمانات‭ ‬مع‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‮»‬‭ ‬بموجب‭ ‬التزامات‭ ‬قطعتها‭ ‬إيران‭. ‬

ومع‭ ‬أجهزة‭ ‬الطرد‭ ‬المركزي‭ ‬الجديدة‭ ‬الموضوعة‭ ‬في‭ ‬الخدمة،‭ ‬ستتمكن‭ ‬إيران‭ ‬‮«‬من‭ ‬زيادة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬قدرتها‭ ‬على‭ ‬تخصيب‮»‬‭ ‬اليورانيوم‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬قال‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬المنظمة‭ ‬الإيرانية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬بهروز‭ ‬كمال‭ ‬وندي‭ ‬للتلفزيون‭ ‬العام‭. ‬

وقال‭ ‬خبير‭ ‬الشؤون‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬هادي‭ ‬محمدي‭: ‬‮«‬لا‭ ‬تقف‭ ‬إيران‭ ‬وراء‭ ‬حلقة‭ ‬الاستفزازات‭ ‬هذه‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬إجراءات‭ ‬الرد‭ ‬‮«‬يمكن‭ ‬سحبها‮»‬‭ ‬إذا‭ ‬تراجعت‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬عن‭ ‬قرارها‭ ‬‮«‬أو‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬فتح‭ ‬مفاوضات‮»‬‭. ‬

وذكّر‭ ‬القرار‭ ‬الذي‭ ‬أقر‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬فيينا‭ ‬والذي‭ ‬له‭ ‬أبعاد‭ ‬رمزية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة،‭ ‬إيران‭ ‬بـ«التزاماتها‭ ‬القانونية‮»‬‭ ‬بموجب‭ ‬معاهدة‭ ‬عدم‭ ‬انتشار‭ ‬الأسلحة‭ ‬النووية‭ ‬التي‭ ‬صادقت‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1970‭. ‬

وقام‭ ‬الدبلوماسيون‭ ‬الغربيون‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬فيينا‭ ‬بانتقاد‭ ‬صارم‭ ‬لإيران،‭ ‬ونددوا‭ ‬بالتصعيد‭ ‬الإيراني‭ ‬فيما‭ ‬تحدثت‭ ‬السفيرة‭ ‬الأمريكية‭ ‬لورا‭ ‬هولغايت‭ ‬عن‭ ‬نشاطات‭ ‬نووية‭ ‬‮«‬مقلقة‭ ‬للغاية‮»‬‭. ‬

وتنفي‭ ‬طهران‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬لديها‭ ‬طموحات‭ ‬نووية‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬العسكري،‭ ‬وتدافع‭ ‬عن‭ ‬حقها‭ ‬بامتلاك‭ ‬برنامج‭ ‬نووي‭ ‬لأغراض‭ ‬مدنية‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطاقة‭.‬