البرلمان الأوكراني يلغي جلسته خشية ضربة روسية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأكد‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الرئيس‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلينسكي،‭ ‬من‭ ‬جانبه،‭ ‬أن‭ ‬الإدارة‭ ‬الرئاسية‭ ‬‮«‬تواصل‭ ‬عملها‭ ‬كالمعتاد‭ ‬مع‭ ‬مراعاة‭ ‬القواعد‭ ‬الأمنية‭ ‬المعتادة‮»‬‭. ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يعقد‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭ (‬ناتو‭) ‬وأوكرانيا‭ ‬محادثات‭ ‬في‭ ‬بروكسل‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬لبحث‭ ‬الوضع،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬قال‭ ‬دبلوماسيون‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬وقال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأوكراني‭ ‬أندري‭ ‬سيبيغا‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬إن‭ ‬أوكرانيا‭ ‬تنتظر‭ ‬قرارات‭ ‬‮«‬ملموسة‭ ‬ومهمة‮»‬‭ ‬ضد‭ ‬روسيا‭ ‬بعد‭ ‬اجتماعها‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭. ‬

وأوضح‭ ‬الوزير‭ ‬أن‭ ‬كييف‭ ‬ستطرح‭ ‬‮«‬كيفية‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬قدرة‭ ‬روسيا‭ ‬على‭ ‬إنتاج‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬الأسلحة‮»‬‭. ‬وفي‭ ‬كلمته‭ ‬التي‭ ‬بثها‭ ‬التلفزيون‭ ‬الروسي،‭ ‬أعلن‭ ‬بوتين‭ ‬أن‭ ‬روسيا‭ ‬قصفت‭ ‬موقعا‭ ‬لمجمع‭ ‬صناعي‭ ‬عسكري‭ ‬في‭ ‬دنيبرو‭ ‬بوسط‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬الخميس‭ ‬بصاروخ‭ ‬بالستي‭ ‬جديد‭ ‬متوسط‭ ‬المدى‭ ‬فرط‭ ‬صوتي‭ (‬يصل‭ ‬مداه‭ ‬إلى‭ ‬5500‭ ‬كيلومتر‭) ‬وأطلق‭ ‬عليه‭ ‬اسم‭ ‬أوريشنيك‭ ‬واستخدم‭ ‬‮«‬بنسخته‭ ‬غير‭ ‬النووية‮»‬‭. ‬وجاء‭ ‬هذا‭ ‬القصف،‭ ‬بحسب‭ ‬بوتين،‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬كييف‭ ‬ضربتين‭ ‬باستخدام‭ ‬صواريخ‭ ‬‮«‬أتاكمس‮»‬‭ ‬الأمريكية‭ ‬وصواريخ‭ ‬ستورم‭ ‬شادو‭ ‬البريطانية‭. ‬واعتبر‭ ‬بوتين‭ ‬الخميس‭ ‬أن‭ ‬‮«‬النزاع‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬اكتسب‭ ‬عناصر‭ ‬ذات‭ ‬طابع‭ ‬عالمي‮»‬،‭ ‬محذرا‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬بلاده‭ ‬تحتفظ‭ ‬بحق‭ ‬ضرب‭ ‬المنشآت‭ ‬العسكرية‭ ‬العائدة‭ ‬إلى‭ ‬دول‭ ‬تجيز‭ ‬استخدام‭ ‬أسلحتها‭ ‬ضدها‭. ‬وأكد‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الكرملين‭ ‬دميتري‭ ‬بيسكوف‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة،‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الرسالة‭ ‬الرئيسية‭ ‬هي‭ ‬أن‭ ‬القرارات‭ ‬والأفعال‭ ‬المتهورة‭ ‬التي‭ ‬تتخذها‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭ ‬التي‭ ‬تنتج‭ ‬الصواريخ‭ ‬وتزود‭ ‬أوكرانيا‭ ‬بها‭ ‬ثم‭ ‬تشارك‭ ‬في‭ ‬ضربات‭ ‬على‭ ‬الأراضي‭ ‬الروسية،‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تمر‭ ‬دون‭ ‬رد‭ ‬فعل‭ ‬من‭ ‬روسيا‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬على‭ ‬ثقة‮»‬‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬‮«‬فهمت‮»‬‭ ‬هذه‭ ‬الرسالة‭. ‬واتهمت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬التي‭ ‬أبلغتها‭ ‬موسكو‭ ‬قبل‭ ‬30‭ ‬دقيقة‭ ‬بإطلاق‭ ‬الصاروخ،‭ ‬روسيا‭ ‬بأنها‭ ‬تتسبب‭ ‬بـ«التصعيد‮»‬‭ ‬وانتهاج‭ ‬خطاب‭ ‬نووي‭ ‬‮«‬غير‭ ‬مسؤول‮»‬‭.‬

وتحدثت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬عن‭ ‬‮«‬تطور‭ ‬مقلق‮»‬‭ ‬وأعرب‭ ‬المستشار‭ ‬الألماني‭ ‬أولاف‭ ‬شولتس‭ ‬عن‭ ‬أسفه‭ ‬‮«‬للتصعيد‭ ‬المروع‮»‬‭. ‬ودعت‭ ‬الصين،‭ ‬الشريكة‭ ‬المهمة‭ ‬لروسيا،‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬ضبط‭ ‬النفس‮»‬‭. ‬وعززت‭ ‬كازاخستان،‭ ‬حليفة‭ ‬موسكو،‭ ‬إجراءاتها‭ ‬الأمنية‭ ‬بسبب‭ ‬‮«‬التصعيد‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‮»‬‭. ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬دعا‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلينسكي‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬الرد‮»‬،‭ ‬منددا‭ ‬بـ«الجارة‭ ‬المجنونة‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تستخدم‭ ‬بلاده‭ ‬‮«‬ساحة‭ ‬تجارب‮»‬‭. ‬