وزيرة الصحة تؤكد أهمية تكامل الجهود في تطوير الخدمات الصحية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبلت الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة عددا من أعضاء مجلس إدارة رابطة أطباء العائلة البحرينية برئاسة البروفيسور فيصل عبد اللطيف الناصر، وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك، حيث تم مناقشة أبرز أنشطة الرابطة وبرامجها وتطلعاتها المستقبلية.
وبيّنت أهمية الشراكة بين الجهات كافة، بما يُسهم في تكامل الجهود في تطوير الخدمات الصحية التي تشهد نمواً مستمراً في ظل المسيرة التنموية التي تشهدها مملكة البحرين، مبينة حرص الوزارة على دعم رابطة أطباء العائلة البحرينية وتمكينها من خدمة الطبيب البحريني والنهوض بها، وتعزيز مكانته في تقديم الخدمات الصحية والطبية في المملكة، معربةً عن تمنياتها لرابطة أطباء العائلة البحرينية والقائمين عليها كل التوفيق والنجاح.
من جانبه، أكد البروفيسور فيصل الناصر رئيس رابطة أطباء العائلة البحرينية؛ أن الرابطة تعمل بكل جهد من أجل ترسيخ مفهوم طب العائلة في المجتمع وتعزيز مكانة أطباء الأسرة في المجتمع، وتزويد أطباء العائلة بأحدث الأساليب والاكتشافات الطبية المساعدة في علاج المرضى من خلال تنظيم الدورات التعليمية وعقد المؤتمرات والندوات العلمية المتخصصة في هذا المجال، وكذلك تعزيز التعاون مع الجهات العلمية التخصصية سواء المحلية والدولية لما للبحرين من خبرة طويلة في مجال طب العائلة.
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