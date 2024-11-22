وزيرة الصحة تؤكد أهمية تكامل الجهود في تطوير الخدمات الصحية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبيّنت‭ ‬أهمية‭ ‬الشراكة‭ ‬بين‭ ‬الجهات‭ ‬كافة،‭ ‬بما‭ ‬يُسهم‭ ‬في‭ ‬تكامل‭ ‬الجهود‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬نمواً‭ ‬مستمراً‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مبينة‭ ‬حرص‭ ‬الوزارة‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬رابطة‭ ‬أطباء‭ ‬العائلة‭ ‬البحرينية‭ ‬وتمكينها‭ ‬من‭ ‬خدمة‭ ‬الطبيب‭ ‬البحريني‭ ‬والنهوض‭ ‬بها،‭ ‬وتعزيز‭ ‬مكانته‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬والطبية‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬معربةً‭ ‬عن‭ ‬تمنياتها‭ ‬لرابطة‭ ‬أطباء‭ ‬العائلة‭ ‬البحرينية‭ ‬والقائمين‭ ‬عليها‭ ‬كل‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬البروفيسور‭ ‬فيصل‭ ‬الناصر‭ ‬رئيس‭ ‬رابطة‭ ‬أطباء‭ ‬العائلة‭ ‬البحرينية؛‭ ‬أن‭ ‬الرابطة‭ ‬تعمل‭ ‬بكل‭ ‬جهد‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ترسيخ‭ ‬مفهوم‭ ‬طب‭ ‬العائلة‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬وتعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬أطباء‭ ‬الأسرة‭ ‬في‭ ‬المجتمع،‭ ‬وتزويد‭ ‬أطباء‭ ‬العائلة‭ ‬بأحدث‭ ‬الأساليب‭ ‬والاكتشافات‭ ‬الطبية‭ ‬المساعدة‭ ‬في‭ ‬علاج‭ ‬المرضى‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنظيم‭ ‬الدورات‭ ‬التعليمية‭ ‬وعقد‭ ‬المؤتمرات‭ ‬والندوات‭ ‬العلمية‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬وكذلك‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬العلمية‭ ‬التخصصية‭ ‬سواء‭ ‬المحلية‭ ‬والدولية‭ ‬لما‭ ‬للبحرين‭ ‬من‭ ‬خبرة‭ ‬طويلة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬طب‭ ‬العائلة‭.‬