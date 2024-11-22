وزير البلديات يؤكد عمق العلاقات الثنائية التي تربط البحرين وقطر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وفي‭ ‬مستهل‭ ‬اللقاء،‭ ‬رحب‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬بالسفير‭ ‬القطري،‭ ‬وأكد‭ ‬عمق‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودولة‭ ‬قطر‭ ‬الشقيقة،‭ ‬والحرص‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬ولاسيما‭ ‬في‭ ‬المجالين‭ ‬البلدي‭ ‬والزراعي‭. ‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬سلطان‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬الخاطر‭ ‬سفير‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬الشقيقة‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لوزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أبداه‭ ‬من‭ ‬ترحيب‭ ‬واهتمامٍ‭ ‬بمواصلة‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬والدفع‭ ‬بها‭ ‬نحو‭ ‬آفاق‭ ‬أرحب،‭ ‬متمنيا‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مزيداً‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭. ‬