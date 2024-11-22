وزير البلديات يؤكد عمق العلاقات الثنائية التي تربط البحرين وقطر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة، سلطان بن علي الخاطر سفير دولة قطر الشقيقة لدى مملكة البحرين.
وفي مستهل اللقاء، رحب وزير شؤون البلديات والزراعة بالسفير القطري، وأكد عمق العلاقات الثنائية التي تربط مملكة البحرين ودولة قطر الشقيقة، والحرص على تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، ولاسيما في المجالين البلدي والزراعي.
من جانبه، أعرب سلطان بن علي الخاطر سفير دولة قطر الشقيقة لدى مملكة البحرين، عن شكره وتقديره لوزير شؤون البلديات والزراعة على ما أبداه من ترحيب واهتمامٍ بمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والدفع بها نحو آفاق أرحب، متمنيا لمملكة البحرين مزيداً من التقدم والازدهار.
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