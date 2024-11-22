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وزيرة الشباب: ((لامع)) مصنع لإعداد القيادات الشبابية والاستثمار في الكفاءات الوطنية

11/22/2024 7:07:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكدت‭ ‬روان‭ ‬بنت‭ ‬نجيب‭ ‬توفيقي‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬سباقة‭ ‬دائمًا‭ ‬في‭ ‬إطلاق‭ ‬البرامج‭ ‬النوعية‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تمكين‭ ‬الشباب‭ ‬وإعدادهم‭ ‬لتحمل‭ ‬المسؤولية‭ ‬وإشراكهم‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬المستقبل،‭ ‬وليكونوا‭ ‬جزءاً‭ ‬من‭ ‬صناعة‭ ‬مستقبل‭ ‬المملكة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬الشباب،‭ ‬والثقة‭ ‬بقدراتهم‭ ‬وأفكارهم‭ ‬ومشروعاتهم‭ ‬وتزويدهم‭ ‬بالمهارات‭ ‬العصرية‭ ‬التي‭ ‬تمكّنهم‭ ‬من‭ ‬أداء‭ ‬واجباتهم‭ ‬تجاه‭ ‬مملكتهم‭. ‬

وأشارت‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬خلال‭ ‬استقبالها‭ ‬السيد‭ ‬محمد‭ ‬كمال‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬هيئة‭ ‬لامع،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المشروع‭ ‬الوطني‭ ‬‮«‬لامع‮»‬‭ ‬يعتبر‭ ‬مصنعًا‭ ‬لإعداد‭ ‬القيادات‭ ‬الشبابية‭ ‬والاستثمار‭ ‬في‭ ‬إمكانيات‭ ‬الكفاءات‭ ‬والمواهب‭ ‬البحرينية‭ ‬الشابة‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬توجيه‭ ‬طاقاتها‭ ‬لدعم‭ ‬استدامة‭ ‬التنمية‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬منوهةً‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬بتخريج‭ ‬‮«‬لامع‮»‬‭ ‬أفواجا‭ ‬متعاقبة‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬اللامعين‭ ‬الذين‭ ‬تمكنوا‭ ‬من‭ ‬وضع‭ ‬بصماتهم‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬تطوير‭ ‬جهات‭ ‬أعمالهم‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشروعات‭ ‬الوطنية‭ ‬المختلفة‭. ‬

وأضافت‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬معنية‭ ‬تمامًا‭ ‬بدعم‭ ‬‮«‬لامع‮»‬‭ ‬والوقوف‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬في‭ ‬مسيرتهم‭ ‬نحو‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬المكتسبات‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬المشروع‭ ‬الوطني‭ ‬والعمل‭ ‬معهم‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تعزيز‭ ‬إنجازاته‭ ‬ومواصلة‭ ‬أهدافه‭ ‬النبيلة‭ ‬في‭ ‬اكتشاف‭ ‬مهارات‭ ‬الشباب‭ ‬وصقلها‭ ‬وتهيئتهم‭ ‬للمستقبل‭. ‬وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬استمعت‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬إلى‭ ‬شرح‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬هيئة‭ ‬لامع‭ ‬لنتائج‭ ‬النسخة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬‮«‬لامع‮»‬‭ ‬ومراحل‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشروع،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬التباحث‭ ‬حول‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬لإنجاح‭ ‬خطط‭ ‬وبرامج‭ ‬هيئة‭ ‬لامع‭.‬

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