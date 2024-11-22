وزيرة الشباب: ((لامع)) مصنع لإعداد القيادات الشبابية والاستثمار في الكفاءات الوطنية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكدت روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب أن مملكة البحرين سباقة دائمًا في إطلاق البرامج النوعية التي تسهم في تمكين الشباب وإعدادهم لتحمل المسؤولية وإشراكهم في صناعة المستقبل، وليكونوا جزءاً من صناعة مستقبل المملكة، من خلال الاستثمار في الشباب، والثقة بقدراتهم وأفكارهم ومشروعاتهم وتزويدهم بالمهارات العصرية التي تمكّنهم من أداء واجباتهم تجاه مملكتهم.
وأشارت وزيرة شؤون الشباب، خلال استقبالها السيد محمد كمال نائب رئيس مجلس إدارة هيئة لامع، إلى أن المشروع الوطني «لامع» يعتبر مصنعًا لإعداد القيادات الشبابية والاستثمار في إمكانيات الكفاءات والمواهب البحرينية الشابة والعمل على توجيه طاقاتها لدعم استدامة التنمية في المملكة، منوهةً في الوقت ذاته بتخريج «لامع» أفواجا متعاقبة من الشباب اللامعين الذين تمكنوا من وضع بصماتهم في مجالات تطوير جهات أعمالهم والمساهمة في تنفيذ المشروعات الوطنية المختلفة.
وأضافت وزيرة شؤون الشباب أن الوزارة معنية تمامًا بدعم «لامع» والوقوف الى جانب مجلس الإدارة في مسيرتهم نحو المحافظة على المكتسبات التي حققها المشروع الوطني والعمل معهم من أجل تعزيز إنجازاته ومواصلة أهدافه النبيلة في اكتشاف مهارات الشباب وصقلها وتهيئتهم للمستقبل. وخلال اللقاء استمعت وزيرة شؤون الشباب إلى شرح من قبل نائب رئيس مجلس إدارة هيئة لامع لنتائج النسخة الرابعة من «لامع» ومراحل تنفيذ المشروع، كما تم التباحث حول التعاون بين الجانبين لإنجاح خطط وبرامج هيئة لامع.
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