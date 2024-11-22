السفير الفرنسي: جولة البحرين التراثية علامة فارقة في التعاون الثقافي البحريني الفرنسي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أقامت السفارة الفرنسية احتفالا بالنجاح الباهر الذي حققته «جولة البحرين التراثية»، وذلك بحضور الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار والسفير إيريك جيرو تيلم سفير الجمهورية الفرنسية لدى مملكة البحرين، للاحتفاء بالذين ساهموا في هذا الإنجاز، حيث تجول معرض الواقع المعزز في جميع أنحاء البحرين مسلطًا الضوء على التعاون الثقافي العريق بين البحرين وفرنسا، وإبراز التراث الثقافي البحريني من خلال الابتكار الرقمي.
وكانت جولة البحرين التراثية قد انطلقت في 10 نوفمبر وتستمر حتى اليوم 23 نوفمبر الجاري، وتستعرض جولة البحرين التراثية تاريخ البحرين الثقافي الثري من خلال معرض تفاعلي بتقنية الواقع المعزز، يضم مسوحات ثلاثية الأبعاد للقطع الأثرية المكتشفة في تلال المدافن المدرجة في قائمة اليونسكو.
في ظل التكنولوجيا الفائقة المبتكرة، تقدم جولة البحرين التراثية فرصة غير مسبوقة للمجتمعات المحلية، وخاصة الأجيال الشابة، للتعرف على تراثهم الثقافي بطريقة تفاعلية سهل الوصول إليها. في كلمته الافتتاحية، أشاد السفير جيرو-تيلم بالترحيب الحماسي الذي حظي به هذا المعرض المتنقل في جميع أنحاء البحرين، حيث استقطب جمهوراً كبيراً ومتنوعاً، من الطلاب إلى عشاق الآثار.
ونوه السفير الفرنسي بجهود هيئة البحرين للثقافة والآثار في تنفيذ هذه المبادرة المشتركة، معربا عن حماسه للفرص المستقبلية لمبادرة «جولة البحرين التراثية»، وتوقعاته لمواصلة تنفيذ المشروع على المدى الطويل. واختتم حديثه بتأكيده التزام فرنسا بتعزيز العلاقات الثقافية والعلمية بين الثنائية، مسلطًا الضوء على البعثة الأثرية الفرنسية في البحرين التي تنشط منذ عام 1977، وإعارة متحف البحرين الوطني 70 قطعة أثرية إلى متحف اللوفر الشهير عالميًا لمدة خمس سنوات والتي تعرض في باريس منذ عام 2022.
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