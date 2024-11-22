السفير الفرنسي: جولة البحرين التراثية علامة فارقة في التعاون الثقافي البحريني الفرنسي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وكانت‭ ‬جولة‭ ‬البحرين‭ ‬التراثية‭ ‬قد‭ ‬انطلقت‭ ‬في‭ ‬10‭ ‬نوفمبر‭ ‬وتستمر‭ ‬حتى‭ ‬اليوم‭ ‬23‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬وتستعرض‭ ‬جولة‭ ‬البحرين‭ ‬التراثية‭ ‬تاريخ‭ ‬البحرين‭ ‬الثقافي‭ ‬الثري‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬معرض‭ ‬تفاعلي‭ ‬بتقنية‭ ‬الواقع‭ ‬المعزز،‭ ‬يضم‭ ‬مسوحات‭ ‬ثلاثية‭ ‬الأبعاد‭ ‬للقطع‭ ‬الأثرية‭ ‬المكتشفة‭ ‬في‭ ‬تلال‭ ‬المدافن‭ ‬المدرجة‭ ‬في‭ ‬قائمة‭ ‬اليونسكو‭.‬

‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الفائقة‭ ‬المبتكرة،‭ ‬تقدم‭ ‬جولة‭ ‬البحرين‭ ‬التراثية‭ ‬فرصة‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬للمجتمعات‭ ‬المحلية،‭ ‬وخاصة‭ ‬الأجيال‭ ‬الشابة،‭ ‬للتعرف‭ ‬على‭ ‬تراثهم‭ ‬الثقافي‭ ‬بطريقة‭ ‬تفاعلية‭ ‬سهل‭ ‬الوصول‭ ‬إليها‭. ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬الافتتاحية،‭ ‬أشاد‭ ‬السفير‭ ‬جيرو‭-‬تيلم‭ ‬بالترحيب‭ ‬الحماسي‭ ‬الذي‭ ‬حظي‭ ‬به‭ ‬هذا‭ ‬المعرض‭ ‬المتنقل‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬استقطب‭ ‬جمهوراً‭ ‬كبيراً‭ ‬ومتنوعاً،‭ ‬من‭ ‬الطلاب‭ ‬إلى‭ ‬عشاق‭ ‬الآثار‭. ‬

ونوه‭ ‬السفير‭ ‬الفرنسي‭ ‬بجهود‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للثقافة‭ ‬والآثار‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬المشتركة،‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬حماسه‭ ‬للفرص‭ ‬المستقبلية‭ ‬لمبادرة‭ ‬‮«‬جولة‭ ‬البحرين‭ ‬التراثية‮»‬،‭ ‬وتوقعاته‭ ‬لمواصلة‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشروع‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل‭. ‬واختتم‭ ‬حديثه‭ ‬بتأكيده‭ ‬التزام‭ ‬فرنسا‭ ‬بتعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬الثقافية‭ ‬والعلمية‭ ‬بين‭ ‬الثنائية،‭ ‬مسلطًا‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬البعثة‭ ‬الأثرية‭ ‬الفرنسية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬التي‭ ‬تنشط‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1977،‭ ‬وإعارة‭ ‬متحف‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬70‭ ‬قطعة‭ ‬أثرية‭ ‬إلى‭ ‬متحف‭ ‬اللوفر‭ ‬الشهير‭ ‬عالميًا‭ ‬لمدة‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬والتي‭ ‬تعرض‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2022‭.‬