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السفير الفرنسي: جولة البحرين التراثية علامة فارقة في التعاون الثقافي البحريني الفرنسي

11/22/2024 7:07:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أقامت‭ ‬السفارة‭ ‬الفرنسية‭ ‬احتفالا‭ ‬بالنجاح‭ ‬الباهر‭ ‬الذي‭ ‬حققته‭ ‬‮«‬جولة‭ ‬البحرين‭ ‬التراثية‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للثقافة‭ ‬والآثار‭ ‬والسفير‭ ‬إيريك‭ ‬جيرو‭ ‬تيلم‭ ‬سفير‭ ‬الجمهورية‭ ‬الفرنسية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬للاحتفاء‭ ‬بالذين‭ ‬ساهموا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز،‭ ‬حيث‭ ‬تجول‭ ‬معرض‭ ‬الواقع‭ ‬المعزز‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬البحرين‭ ‬مسلطًا‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬التعاون‭ ‬الثقافي‭ ‬العريق‭ ‬بين‭ ‬البحرين‭ ‬وفرنسا،‭ ‬وإبراز‭ ‬التراث‭ ‬الثقافي‭ ‬البحريني‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الابتكار‭ ‬الرقمي‭.‬

وكانت‭ ‬جولة‭ ‬البحرين‭ ‬التراثية‭ ‬قد‭ ‬انطلقت‭ ‬في‭ ‬10‭ ‬نوفمبر‭ ‬وتستمر‭ ‬حتى‭ ‬اليوم‭ ‬23‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬وتستعرض‭ ‬جولة‭ ‬البحرين‭ ‬التراثية‭ ‬تاريخ‭ ‬البحرين‭ ‬الثقافي‭ ‬الثري‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬معرض‭ ‬تفاعلي‭ ‬بتقنية‭ ‬الواقع‭ ‬المعزز،‭ ‬يضم‭ ‬مسوحات‭ ‬ثلاثية‭ ‬الأبعاد‭ ‬للقطع‭ ‬الأثرية‭ ‬المكتشفة‭ ‬في‭ ‬تلال‭ ‬المدافن‭ ‬المدرجة‭ ‬في‭ ‬قائمة‭ ‬اليونسكو‭.‬

‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الفائقة‭ ‬المبتكرة،‭ ‬تقدم‭ ‬جولة‭ ‬البحرين‭ ‬التراثية‭ ‬فرصة‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬للمجتمعات‭ ‬المحلية،‭ ‬وخاصة‭ ‬الأجيال‭ ‬الشابة،‭ ‬للتعرف‭ ‬على‭ ‬تراثهم‭ ‬الثقافي‭ ‬بطريقة‭ ‬تفاعلية‭ ‬سهل‭ ‬الوصول‭ ‬إليها‭. ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬الافتتاحية،‭ ‬أشاد‭ ‬السفير‭ ‬جيرو‭-‬تيلم‭ ‬بالترحيب‭ ‬الحماسي‭ ‬الذي‭ ‬حظي‭ ‬به‭ ‬هذا‭ ‬المعرض‭ ‬المتنقل‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬استقطب‭ ‬جمهوراً‭ ‬كبيراً‭ ‬ومتنوعاً،‭ ‬من‭ ‬الطلاب‭ ‬إلى‭ ‬عشاق‭ ‬الآثار‭. ‬

ونوه‭ ‬السفير‭ ‬الفرنسي‭ ‬بجهود‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للثقافة‭ ‬والآثار‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬المشتركة،‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬حماسه‭ ‬للفرص‭ ‬المستقبلية‭ ‬لمبادرة‭ ‬‮«‬جولة‭ ‬البحرين‭ ‬التراثية‮»‬،‭ ‬وتوقعاته‭ ‬لمواصلة‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشروع‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل‭. ‬واختتم‭ ‬حديثه‭ ‬بتأكيده‭ ‬التزام‭ ‬فرنسا‭ ‬بتعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬الثقافية‭ ‬والعلمية‭ ‬بين‭ ‬الثنائية،‭ ‬مسلطًا‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬البعثة‭ ‬الأثرية‭ ‬الفرنسية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬التي‭ ‬تنشط‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1977،‭ ‬وإعارة‭ ‬متحف‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬70‭ ‬قطعة‭ ‬أثرية‭ ‬إلى‭ ‬متحف‭ ‬اللوفر‭ ‬الشهير‭ ‬عالميًا‭ ‬لمدة‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬والتي‭ ‬تعرض‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2022‭.‬

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