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مجموعة ترافكو تدعم تشجير مركز ابن خلدون الاجتماعي ضمن حملة ((دُمتِ خضراء))

11/22/2024 7:07:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) في‭ ‬إطار‭ ‬دعمها‭ ‬للمبادرات‭ ‬الوطنية‭ ‬البيئية‭ ‬والتنموية،‮
‬قامت‭ ‬مجموعة
ترافكو
بتمويل‭ ‬مشروع‭ ‬زراعة
مركز‭ ‬ابن‭ ‬خلدون‭ ‬الاجتماعي‭ ‬ضمن‭ ‬الحملة‭ ‬الوطنية‭ ‬للتشجير‭ ‬‮«‬دُمتِ‭ ‬خضراء‮»‬،‮
‬حيث‭ ‬تمت
زراعة‮
‬64‭ ‬شجرة‭ ‬وشجيرة،‮
‬وذلك‭ ‬على‭ ‬مساحة‭ ‬قدرها‭ ‬259‭ ‬مترا‭ ‬مربعا‭.‬

حضر‭ ‬فعالية‭ ‬تدشين‭ ‬المشروع‭ ‬كل‭ ‬من‮
‬‭ ‬الشيخة‭ ‬مرام‭ ‬بنت‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمبادرة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنمية‭ ‬القطاع
الزراعي،‮
‬وسحر‭ ‬المناعي‮
‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬وعزام‭ ‬مطرجي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬‮«‬ترافكو‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬تصريح‭ ‬خاص‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة،‮
‬أكدت‭ ‬الشيخة‭ ‬مرام‭ ‬بنت‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أهمية
مواصلة
التعاون‭ ‬بين‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬لتحقيق‭ ‬الاستدامة‭ ‬البيئية،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مشاركة‭ ‬مجموعة‭ ‬ترافكو
تضيف‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬سبق‭ ‬إنجازه‭ ‬ضمن
الحملة‭ ‬الوطنية‭ ‬للتشجير‭ ‬‮«‬دُمتِ‭ ‬خضراء‮»‬،‮
‬وأن‭ ‬تشجير‭ ‬مركز
ابن
خلدون‭ ‬الاجتماعي‭ ‬سيعود‭ ‬بالنفع‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬مرتادي‭ ‬المركز
وسيزيد‭ ‬من‭ ‬مساحة‭ ‬الرقعة‭ ‬الخضراء‭ ‬في‮
‬المنطقة‭ ‬خاصة‭ ‬وأنها‭ ‬مكتظة‭ ‬بالسكان‭.‬‮
‬كما
أكدت
أهمية
مواصلة
تشجير‭ ‬المراكز‭ ‬الاجتماعية‭ ‬لما‭ ‬لذلك‭ ‬من‭ ‬أثر‭ ‬مباشر‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬البيئة‭ ‬المحيطة‭ ‬وتعزيز‭ ‬جودة‭ ‬حياة‭ ‬الأفراد‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المراكز‭.‬

وأضاف‭ ‬عزام‭ ‬مطرجي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬ترافكو‭: ‬‮«‬نفخر‭ ‬بمساهمتنا‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الحملة‭ ‬الوطنية‭ ‬للتشجير‭ ‬‮«‬دُمتِ‭ ‬خضراء‮»‬،‭ ‬والتي‭ ‬تأتي‭ ‬انطلاقًا‭ ‬من‭ ‬مسؤوليتنا‭ ‬المجتمعية‭ ‬والتزامنا‭ ‬بالمحافظة‭ ‬على‭ ‬البيئة‭ ‬وتعزيز‭ ‬الاستدامة‭. ‬ومشاركتنا‭ ‬في‭ ‬تشجير‭ ‬مركز‭ ‬ابن‭ ‬خلدون‭ ‬الاجتماعي‭ ‬تجسد‭ ‬التزامنا‭ ‬بأهمية‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الحكومية‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬بيئية‭ ‬وتنموية‭ ‬تعود‭ ‬بالنفع‭ ‬على‭ ‬المجتمع‭ ‬وتسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬جودة‭ ‬الحياة‭ ‬للجميع‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬المجموعة‭ ‬ستواصل‭ ‬دعمها‭ ‬لمبادرات‭ ‬مماثلة‭ ‬في‭ ‬المستقبل،‭ ‬مشددًا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تعزيز‭ ‬المساحات‭ ‬الخضراء‭ ‬يُعدّ‭ ‬استثمارًا‭ ‬طويل‭ ‬الأجل‭ ‬في‭ ‬البيئة‭ ‬والمجتمع‭.‬

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