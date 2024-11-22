مجموعة ترافكو تدعم تشجير مركز ابن خلدون الاجتماعي ضمن حملة ((دُمتِ خضراء))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
في إطار دعمها للمبادرات الوطنية البيئية والتنموية،
قامت مجموعة
ترافكو
بتمويل مشروع زراعة
مركز ابن خلدون الاجتماعي ضمن الحملة الوطنية للتشجير «دُمتِ خضراء»،
حيث تمت
زراعة
64 شجرة وشجيرة،
وذلك على مساحة قدرها 259 مترا مربعا.
حضر فعالية تدشين المشروع كل من
الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة، الأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع
الزراعي،
وسحر المناعي
وكيل وزارة التنمية الاجتماعية وعزام مطرجي الرئيس التنفيذي لمجموعة «ترافكو».
وفي تصريح خاص بهذه المناسبة،
أكدت الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة أهمية
مواصلة
التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الاستدامة البيئية، مشيرة إلى أن مشاركة مجموعة ترافكو
تضيف على ما قد سبق إنجازه ضمن
الحملة الوطنية للتشجير «دُمتِ خضراء»،
وأن تشجير مركز
ابن
خلدون الاجتماعي سيعود بالنفع على كل مرتادي المركز
وسيزيد من مساحة الرقعة الخضراء في
المنطقة خاصة وأنها مكتظة بالسكان.
كما
أكدت
أهمية
مواصلة
تشجير المراكز الاجتماعية لما لذلك من أثر مباشر في تحسين البيئة المحيطة وتعزيز جودة حياة الأفراد المستفيدين من هذه المراكز.
وأضاف عزام مطرجي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ترافكو: «نفخر بمساهمتنا في دعم الحملة الوطنية للتشجير «دُمتِ خضراء»، والتي تأتي انطلاقًا من مسؤوليتنا المجتمعية والتزامنا بالمحافظة على البيئة وتعزيز الاستدامة. ومشاركتنا في تشجير مركز ابن خلدون الاجتماعي تجسد التزامنا بأهمية التعاون بين القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية لتحقيق أهداف بيئية وتنموية تعود بالنفع على المجتمع وتسهم في تعزيز جودة الحياة للجميع».
وأكد أن المجموعة ستواصل دعمها لمبادرات مماثلة في المستقبل، مشددًا على أن تعزيز المساحات الخضراء يُعدّ استثمارًا طويل الأجل في البيئة والمجتمع.
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