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طالبة الطب بجامعة الخليج العربي تفوز بالمركز الثاني في مسابقة هاكثون في مجال البصريات

11/22/2024 7:07:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) فازت‭ ‬طالبة‭ ‬السنة‭ ‬السادسة‭ ‬بكلية‭ ‬الطب‭ ‬والعلوم‭ ‬الصحية‭ ‬بجامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬رُبى‭ ‬الحازمي‭ ‬وفريقها‭ ‬بالمركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬نظمت‭ ‬خلال‭ ‬انطلاق‭ ‬اعمال‭ ‬أول‭ ‬هاكثون‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬البصريات‭ ‬والرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬للعين‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭ ‬ضمن‭ ‬مبادرات‭ ‬الجمعية‭ ‬السعودية‭ ‬للبصريات،‭ ‬إذ‭ ‬تنافس‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬17‭ ‬فريقا‭ ‬في‭ ‬اجواء‭ ‬حماسية‭ ‬ومنافسة‭ ‬عالية‭ ‬وأفكار‭ ‬ابتكارية‭ ‬رائعة‭.‬

وعبرت‭ ‬الطالبة‭ ‬رُبى‭ ‬الحازمي‭ ‬عن‭ ‬سعادتها‭ ‬بالفوز‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المسابقة‭ ‬التي‭ ‬اقيمت‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬السعودية‭ ‬وجامعة‭ ‬الملك‭ ‬سعود،‭ ‬معتبرةً‭ ‬التنافس‭ ‬مع‭ ‬17‭ ‬فريقًا‭ ‬منافسًا‭ ‬في‭ ‬مسار‭ ‬الابتكارات‭ ‬بهاكثون‭ ‬البصريات‭ ‬العالمي‭ ‬والرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬للعين‭ ‬هو‭ ‬‮«‬تجربة‭ ‬رائدة‭ ‬لا‭ ‬تنسى‮»‬،‭ ‬معربةً‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬عن‭ ‬تقديرها‭ ‬لهذه‭ ‬التجربة‭ ‬التي‭ ‬تعرفت‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬على‭ ‬أمراض‭ ‬العيون‭ ‬والكشف‭ ‬المبكر‭ ‬عن‭ ‬أمراض‭ ‬العيون،‭ ‬وتعرفت‭ ‬عن‭ ‬قرب‭ ‬على‭ ‬خطط‭ ‬تحسين‭ ‬الخطط‭ ‬العلاجية‭ ‬وتقديم‭ ‬حلول‭ ‬تقنية‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬رعاية‭ ‬العيون‭ ‬عبر‭ ‬تطوير‭ ‬أدوات‭ ‬تشخيصية‭ ‬تستفيد‭ ‬من‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬التحليل‭ ‬الحاسوبي‭ ‬لصور‭ ‬العيون،‭ ‬وتصميم‭ ‬حلول‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬لمساعدة‭ ‬الأطباء‭ ‬على‭ ‬اتخاذ‭ ‬قرارات‭ ‬علاجية‭ ‬أكثر‭ ‬دقة‭ ‬وفاعلية‭.‬

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