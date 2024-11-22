طالبة الطب بجامعة الخليج العربي تفوز بالمركز الثاني في مسابقة هاكثون في مجال البصريات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
فازت طالبة السنة السادسة بكلية الطب والعلوم الصحية بجامعة الخليج العربي رُبى الحازمي وفريقها بالمركز الثاني في مسابقة نظمت خلال انطلاق اعمال أول هاكثون في مجال البصريات والرعاية الصحية للعين على مستوى العالم ضمن مبادرات الجمعية السعودية للبصريات، إذ تنافس في المسابقة 17 فريقا في اجواء حماسية ومنافسة عالية وأفكار ابتكارية رائعة.
وعبرت الطالبة رُبى الحازمي عن سعادتها بالفوز في هذه المسابقة التي اقيمت في الرياض تحت رعاية وزارة الصحة السعودية وجامعة الملك سعود، معتبرةً التنافس مع 17 فريقًا منافسًا في مسار الابتكارات بهاكثون البصريات العالمي والرعاية الصحية للعين هو «تجربة رائدة لا تنسى»، معربةً في الوقت ذاته عن تقديرها لهذه التجربة التي تعرفت من خلالها على أمراض العيون والكشف المبكر عن أمراض العيون، وتعرفت عن قرب على خطط تحسين الخطط العلاجية وتقديم حلول تقنية رائدة في مجال رعاية العيون عبر تطوير أدوات تشخيصية تستفيد من التقنيات الحديثة في التحليل الحاسوبي لصور العيون، وتصميم حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمساعدة الأطباء على اتخاذ قرارات علاجية أكثر دقة وفاعلية.
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