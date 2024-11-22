طالبة الطب بجامعة الخليج العربي تفوز بالمركز الثاني في مسابقة هاكثون في مجال البصريات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وعبرت‭ ‬الطالبة‭ ‬رُبى‭ ‬الحازمي‭ ‬عن‭ ‬سعادتها‭ ‬بالفوز‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المسابقة‭ ‬التي‭ ‬اقيمت‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬السعودية‭ ‬وجامعة‭ ‬الملك‭ ‬سعود،‭ ‬معتبرةً‭ ‬التنافس‭ ‬مع‭ ‬17‭ ‬فريقًا‭ ‬منافسًا‭ ‬في‭ ‬مسار‭ ‬الابتكارات‭ ‬بهاكثون‭ ‬البصريات‭ ‬العالمي‭ ‬والرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬للعين‭ ‬هو‭ ‬‮«‬تجربة‭ ‬رائدة‭ ‬لا‭ ‬تنسى‮»‬،‭ ‬معربةً‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬عن‭ ‬تقديرها‭ ‬لهذه‭ ‬التجربة‭ ‬التي‭ ‬تعرفت‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬على‭ ‬أمراض‭ ‬العيون‭ ‬والكشف‭ ‬المبكر‭ ‬عن‭ ‬أمراض‭ ‬العيون،‭ ‬وتعرفت‭ ‬عن‭ ‬قرب‭ ‬على‭ ‬خطط‭ ‬تحسين‭ ‬الخطط‭ ‬العلاجية‭ ‬وتقديم‭ ‬حلول‭ ‬تقنية‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬رعاية‭ ‬العيون‭ ‬عبر‭ ‬تطوير‭ ‬أدوات‭ ‬تشخيصية‭ ‬تستفيد‭ ‬من‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬التحليل‭ ‬الحاسوبي‭ ‬لصور‭ ‬العيون،‭ ‬وتصميم‭ ‬حلول‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬لمساعدة‭ ‬الأطباء‭ ‬على‭ ‬اتخاذ‭ ‬قرارات‭ ‬علاجية‭ ‬أكثر‭ ‬دقة‭ ‬وفاعلية‭.‬