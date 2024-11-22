ذعر في الصحف الغربية بعد إطلاق روسيا الصاروخ التجريبي ((أوريشنيك)) على أوكرانيا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
ساد الذعر الأوساط الإعلامية والصحفية في الغرب، وهو ما بدا واضحا في العناوين الرئيسية لمعظم المطبوعات الغربية. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد ألقى بيانا للشعب والجيش أعلن فيه نجاح اختبار الصاروخ الباليستي الجديد متوسط المدى «أوريشنيك» يوم 21 نوفمبر، حيث تم توجيه الضربة إلى مصنع عسكري بمدينة دنيبروبتروفسك الأوكرانية، الذي لم يتبق منه سوى الرماد.
وأكد الرئيس أن الصاروخ الذي تم استخدامه لم يكن يحمل رأسا حربيا نوويا، وهو بمثابة رد على قرار الولايات المتحدة وبريطانيا السماح لأوكرانيا بضرب عمق الأراضي الروسية بصواريخ أمريكية وبريطانية.
وهذه بعض عناوين الصحف الغربية التي صدرت أمس: واشنطن بوست: خطاب بوتين يشكل تحذيرا لا لواشنطن فحسب، وإنما لجميع حلفاء كييف الغربيين الآخرين.
فوربس: سخرية القدر هي إصابة صارخ روسي «غامض» لهدفه في دنيبروبتروفسك، «مركز صناعة الصواريخ الأوكرانية».
وول ستريت جورنال، نقلا عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية: ضربة «أوريشنيك» هي «إشارة».
لو باريزيان: بوتين أدلى بتصريحه بوجه «متجهم» لا يدع مجالا للشك أن روسيا مستعدة لأي سيناريو لتطور الصراع مع أوكرانيا وحلفائها.
الباييس: أظهر بوتين ثقة كبيرة في أسلحته الجديدة. ولا توجد أي تدابير مضادة في العالم. الخطاب موجه «للأمة والعالم أجمع».
بيلد: لا معلومات حتى الآن عن صاروخ «أوريشنيك».
بوليتيكو نشرت خارطة لأوروبا يطاردها ظل وجه الرئيس بوتين على غلافها تحت عنوان: لماذا لا تقاوم أوروبا.
MENAFN22112024000055011008ID1108916205
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.