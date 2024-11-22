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ذعر في الصحف الغربية بعد إطلاق روسيا الصاروخ التجريبي ((أوريشنيك)) على أوكرانيا

11/22/2024 7:07:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ساد‭ ‬الذعر‭ ‬الأوساط‭ ‬الإعلامية‭ ‬والصحفية‭ ‬في‭ ‬الغرب،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬بدا‭ ‬واضحا‭ ‬في‭ ‬العناوين‭ ‬الرئيسية‭ ‬لمعظم‭ ‬المطبوعات‭ ‬الغربية‭. ‬وكان‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬قد‭ ‬ألقى‭ ‬بيانا‭ ‬للشعب‭ ‬والجيش‭ ‬أعلن‭ ‬فيه‭ ‬نجاح‭ ‬اختبار‭ ‬الصاروخ‭ ‬الباليستي‭ ‬الجديد‭ ‬متوسط‭ ‬المدى‭ ‬‮«‬أوريشنيك‮»‬‭ ‬يوم‭ ‬21‭ ‬نوفمبر،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬توجيه‭ ‬الضربة‭ ‬إلى‭ ‬مصنع‭ ‬عسكري‭ ‬بمدينة‭ ‬دنيبروبتروفسك‭ ‬الأوكرانية،‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يتبق‭ ‬منه‭ ‬سوى‭ ‬الرماد‭.‬

وأكد‭ ‬الرئيس‭ ‬أن‭ ‬الصاروخ‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬استخدامه‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬يحمل‭ ‬رأسا‭ ‬حربيا‭ ‬نوويا،‭ ‬وهو‭ ‬بمثابة‭ ‬رد‭ ‬على‭ ‬قرار‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وبريطانيا‭ ‬السماح‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬بضرب‭ ‬عمق‭ ‬الأراضي‭ ‬الروسية‭ ‬بصواريخ‭ ‬أمريكية‭ ‬وبريطانية‭.‬

وهذه‭ ‬بعض‭ ‬عناوين‭ ‬الصحف‭ ‬الغربية‭ ‬التي‭ ‬صدرت‭ ‬أمس‭: ‬واشنطن‭ ‬بوست‭: ‬خطاب‭ ‬بوتين‭ ‬يشكل‭ ‬تحذيرا‭ ‬لا‭ ‬لواشنطن‭ ‬فحسب،‭ ‬وإنما‭ ‬لجميع‭ ‬حلفاء‭ ‬كييف‭ ‬الغربيين‭ ‬الآخرين‭.‬

فوربس‭: ‬سخرية‭ ‬القدر‭ ‬هي‭ ‬إصابة‭ ‬صارخ‭ ‬روسي‭ ‬‮«‬غامض‮»‬‭ ‬لهدفه‭ ‬في‭ ‬دنيبروبتروفسك،‭ ‬‮«‬مركز‭ ‬صناعة‭ ‬الصواريخ‭ ‬الأوكرانية‮»‬‭.‬

وول‭ ‬ستريت‭ ‬جورنال،‭ ‬نقلا‭ ‬عن‭ ‬مسؤول‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬الإدارة‭ ‬الأمريكية‭: ‬ضربة‭ ‬‮«‬أوريشنيك‮»‬‭ ‬هي‭ ‬‮«‬إشارة‮»‬‭.‬

لو‭ ‬باريزيان‭: ‬بوتين‭ ‬أدلى‭ ‬بتصريحه‭ ‬بوجه‭ ‬‮«‬متجهم‮»‬‭ ‬لا‭ ‬يدع‭ ‬مجالا‭ ‬للشك‭ ‬أن‭ ‬روسيا‭ ‬مستعدة‭ ‬لأي‭ ‬سيناريو‭ ‬لتطور‭ ‬الصراع‭ ‬مع‭ ‬أوكرانيا‭ ‬وحلفائها‭.‬

الباييس‭: ‬أظهر‭ ‬بوتين‭ ‬ثقة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬أسلحته‭ ‬الجديدة‭. ‬ولا‭ ‬توجد‭ ‬أي‭ ‬تدابير‭ ‬مضادة‭ ‬في‭ ‬العالم‭. ‬الخطاب‭ ‬موجه‭ ‬‮«‬للأمة‭ ‬والعالم‭ ‬أجمع‮»‬‭.‬

بيلد‭: ‬لا‭ ‬معلومات‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬عن‭ ‬صاروخ‭ ‬‮«‬أوريشنيك‮»‬‭.‬

بوليتيكو‭ ‬نشرت‭ ‬خارطة‭ ‬لأوروبا‭ ‬يطاردها‭ ‬ظل‭ ‬وجه‭ ‬الرئيس‭ ‬بوتين‭ ‬على‭ ‬غلافها‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭: ‬لماذا‭ ‬لا‭ ‬تقاوم‭ ‬أوروبا‭.‬

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