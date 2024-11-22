كل مستشفيات غزة تواجه خطر التوقف عن العمل بسبب نفاد الوقود

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

فقد‭ ‬حذرت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬مستشفيات‭ ‬القطاع‭ ‬كاملة‭ ‬ستتوقف‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬أو‭ ‬تقلص‭ ‬من‭ ‬خدماتها‭ ‬خلال‭ ‬48‭ ‬ساعة،‭ ‬بسبب‭ ‬عرقلة‭ ‬الاحتلال‭ ‬إدخال‭ ‬الوقود‭ ‬ودعمه‭ ‬لمن‭ ‬وصفتهم‭ ‬قطاع‭ ‬الطرق‭ ‬الذين‭ ‬يمنعون‭ ‬إدخال‭ ‬المساعدات‭.‬

وقالت‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬نشرته‭ ‬عبر‭ ‬حسابها‭ ‬في‭ ‬‮«‬X‮»‬‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬ينتقم‭ ‬من‭ ‬الطواقم‭ ‬الطبية‭ ‬شمال‭ ‬غزة‭.‬

كما‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬دمرت‭ ‬ممتلكات‭ ‬مستشفى‭ ‬كمال‭ ‬عدوان‭ ‬وأطلقت‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬الطواقم‭ ‬الطبية‭ ‬في‭ ‬الصرح‭.‬

بدوره،‭ ‬أوضح‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬المستشفيات‭ ‬الميدانية‭ ‬الطبيب،‭ ‬مروان‭ ‬الهمص،‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬لوزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬خان‭ ‬يونس،‭ ‬إنه‭ ‬يوجه‭ ‬الإنذار‭ ‬العاجل‭ ‬محذّرا‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬مستشفيات‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬كاملة‭ ‬ستتوقف‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬أو‭ ‬تقلص‭ ‬من‭ ‬خدماتها‭ ‬خلال‭ ‬48‭ ‬ساعة‭ ‬بسبب‭ ‬عرقلة‭ ‬إسرائيل‭ ‬إدخال‭ ‬الوقود‭.‬

جاء‭ ‬هذا‭ ‬بعد‭ ‬ساعات‭ ‬فقد‭ ‬من‭ ‬إعلان‭ ‬مسؤولي‭ ‬صحة‭ ‬فلسطينيين‭ ‬كانوا‭ ‬أكدوا‭ ‬أن‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬قصف‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬5‭ ‬منازل‭ ‬مكتظة‭ ‬بالسكان‭ ‬شمال‭ ‬القطاع‭ ‬في‭ ‬ساعة‭ ‬مبكرة‭ ‬من‭ ‬صباح‭ ‬الخميس،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬دفن‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬تحت‭ ‬الأنقاض‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أوضح‭ ‬مدير‭ ‬مستشفى‭ ‬كمال‭ ‬عدوان‭ ‬في‭ ‬بيت‭ ‬لاهيا‭ ‬حسام‭ ‬أبو‭ ‬صفية‭ ‬أن‭ ‬200‭ ‬شخص‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬يعيشون‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬السكنية‭ ‬التي‭ ‬تعرضت‭ ‬للقصف‭ ‬في‭ ‬البلدة،‭ ‬وأن‭ ‬كثيرين‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬ما‭ ‬زالوا‭ ‬مفقودين‭.‬

كما‭ ‬أردف‭ ‬أن‭ ‬المسعفين‭ ‬ينتشلون‭ ‬الجرحى‭ ‬ويعالجونهم‭ ‬في‭ ‬الموقع‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬سيارات‭ ‬إسعاف‭ ‬لنقلهم‭ ‬إلى‭ ‬المستشفيات‭.‬

كذلك‭ ‬ختم‭ ‬قائلاً‭ ‬إنه‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬تمكن‭ ‬المصابون‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭ ‬فسيموت‭ ‬كثيرون‭ ‬منهم‭ ‬بسبب‭ ‬نقص‭ ‬الإمدادات‭ ‬الطبية‭ ‬والأطباء‭ ‬المتخصصين‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬احتجزت‭ ‬إسرائيل‭ ‬معظم‭ ‬الطاقم‭ ‬الطبي‭ ‬أو‭ ‬طردته‭. ‬والمستشفى‭ ‬أحد‭ ‬المرافق‭ ‬الطبية‭ ‬الثلاثة‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬بالكاد‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الشمالية‭ ‬المحاصرة‭.‬

وكانت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬قد‭ ‬أعلنت‭ ‬أنّ‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬مازال‭ ‬مستمرا‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬الإبادة‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬محافظات‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬والهجمة‭ ‬الشرسة‭ ‬على‭ ‬المنظومة‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬يحاصر‭ ‬جميع‭ ‬مستشفيات‭ ‬القطاع،‭ ‬حيث‭ ‬اقتحم‭ ‬مستشفى‭ ‬كمال‭ ‬عدوان‭ ‬وهدم‭ ‬السور‭ ‬الخارجي،‭ ‬واستهدف‭ ‬الطواقم‭ ‬الطبية‭ ‬والمرضى‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭.‬

كذلك‭ ‬أكدت‭ ‬أن‭ ‬الجيش‭ ‬أصاب‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الطواقم‭ ‬الطبية‭ ‬وقام‭ ‬بعملية‭ ‬إخلاء‭ ‬المرضى‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬المستشفى‭ ‬إلى‭ ‬الساحة‭ ‬وفصل‭ ‬بين‭ ‬النساء‭ ‬والرجال‭ ‬ونفذ‭ ‬مداهمات،‭ ‬موضحة‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬صعوبة‭ ‬في‭ ‬إنزال‭ ‬المرضى‭ ‬في‭ ‬غرف‭ ‬العناية‭ ‬المركزة‭ ‬والنساء‭ ‬والأطفال‭ ‬إلى‭ ‬الساحة،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬الطواقم‭ ‬الطبية‭ ‬إذا‭ ‬تركتهم‭ ‬يكون‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬بمثابة‭ ‬حكم‭ ‬بالإعدام‭ ‬عليهم‭.‬

إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬يمنع‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬التحركات‭ ‬الطبية‭ ‬من‭ ‬مستشفيات‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬إلى‭ ‬أي‭ ‬مكان‭ ‬لاستهداف‭ ‬المواطنين،‭ ‬كما‭ ‬يمنع‭ ‬وصول‭ ‬سيارات‭ ‬الإسعاف‭ ‬لأماكن‭ ‬الاستهداف‭.‬