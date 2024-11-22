كل مستشفيات غزة تواجه خطر التوقف عن العمل بسبب نفاد الوقود

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
مع تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر أتى تحذير قد ينذر بكارثة.
فقد حذرت وزارة الصحة في غزة من أن مستشفيات القطاع كاملة ستتوقف عن العمل أو تقلص من خدماتها خلال 48 ساعة، بسبب عرقلة الاحتلال إدخال الوقود ودعمه لمن وصفتهم قطاع الطرق الذين يمنعون إدخال المساعدات.
وقالت في بيان نشرته عبر حسابها في «X» أمس إن جيش الاحتلال ينتقم من الطواقم الطبية شمال غزة.
كما أشارت إلى أن إسرائيل دمرت ممتلكات مستشفى كمال عدوان وأطلقت النار على الطواقم الطبية في الصرح.
بدوره، أوضح مدير عام المستشفيات الميدانية الطبيب، مروان الهمص، في مؤتمر صحفي لوزارة الصحة في مدينة خان يونس، إنه يوجه الإنذار العاجل محذّرا من أن مستشفيات قطاع غزة كاملة ستتوقف عن العمل أو تقلص من خدماتها خلال 48 ساعة بسبب عرقلة إسرائيل إدخال الوقود.
جاء هذا بعد ساعات فقد من إعلان مسؤولي صحة فلسطينيين كانوا أكدوا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف ما لا يقل عن 5 منازل مكتظة بالسكان شمال القطاع في ساعة مبكرة من صباح الخميس، ما أدى إلى دفن عدد كبير من الأشخاص تحت الأنقاض.
من جانبه أوضح مدير مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا حسام أبو صفية أن 200 شخص على الأقل يعيشون في المنطقة السكنية التي تعرضت للقصف في البلدة، وأن كثيرين من الأشخاص ما زالوا مفقودين.
كما أردف أن المسعفين ينتشلون الجرحى ويعالجونهم في الموقع بسبب عدم وجود سيارات إسعاف لنقلهم إلى المستشفيات.
كذلك ختم قائلاً إنه حتى لو تمكن المصابون من الوصول إلى المستشفى فسيموت كثيرون منهم بسبب نقص الإمدادات الطبية والأطباء المتخصصين بعد أن احتجزت إسرائيل معظم الطاقم الطبي أو طردته. والمستشفى أحد المرافق الطبية الثلاثة التي تعمل بالكاد في المنطقة الشمالية المحاصرة.
وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة قد أعلنت أنّ الجيش الإسرائيلي مازال مستمرا في حرب الإبادة على جميع محافظات قطاع غزة والهجمة الشرسة على المنظومة الصحية في قطاع غزة.
وأضافت أن الجيش الإسرائيلي يحاصر جميع مستشفيات القطاع، حيث اقتحم مستشفى كمال عدوان وهدم السور الخارجي، واستهدف الطواقم الطبية والمرضى في المستشفى.
كذلك أكدت أن الجيش أصاب العديد من الطواقم الطبية وقام بعملية إخلاء المرضى من داخل المستشفى إلى الساحة وفصل بين النساء والرجال ونفذ مداهمات، موضحة أن هناك صعوبة في إنزال المرضى في غرف العناية المركزة والنساء والأطفال إلى الساحة، كما أن الطواقم الطبية إذا تركتهم يكون هذا الأمر بمثابة حكم بالإعدام عليهم.
إلى ذلك، يمنع الجيش الإسرائيلي التحركات الطبية من مستشفيات قطاع غزة إلى أي مكان لاستهداف المواطنين، كما يمنع وصول سيارات الإسعاف لأماكن الاستهداف.
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