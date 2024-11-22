مواصلة الاستعدادات لمعرض الجواهر العربية لعام 2024

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
يواصل معرض الجواهر العربية 2024، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، استعداداته لعقد المعرض خلال الفترة 26
– 30 نوفمبر 2024 في مركز البحرين العالمي للمعارض، بمشاركة العديد من العارضين الدوليين والإقليميين والمحليين الذين سيستعرضون مجموعات وقطعا فريدة من المجوهرات والساعات لأهم وأبرز العلامات التجارية المرموقة والعالمية، كما سيشهد معرض العطور العربية مشاركة واسعة ومتنوعة من مختلف العلامات التجارية، مما يتيح للزوار استكشاف مجموعة متنوعة من العطور الفاخرة.
وكشف معرض الجواهر العربية 2024 عن قائمة الرعاة والعارضين الرئيسيين المشاركين في النسخة 32، التي ستُمكن الزوار من الاطلاع عن قُرب على أبرز العلامات التجارية الفاخرة الرائدة، مما يوسع من نطاق وصولها في مملكة البحرين.
وبصفته الراعي الرئيسي والشريك المعتمد في تدشين معرض الجواهر العربية، سيجلب مركز البحرين للمجوهرات تشكيلة فاخرة من الساعات وقطع المجوهرات، كما سيقدم للزوار مجموعة من العلامات التجارية الدولية الرائدة مثل: بلعربي، هوبلوت، روبرتو كوين، وتاغ هوير.
وسيشهد معرض الجواهر العربية أيضًا مشاركة رواد بحرينيين وهم: مجوهرات الزين ومجوهرات الكوهجي، بصفتهم رعاة بلاتينيين، حيث ستستعرض مجوهرات الزين مجموعة « Arab Deco » الجديدة التي تشيد بجمال اللؤلؤ البحريني. في حين ستُسلط مجوهرات الكوهجي الضوء على مجموعة «رشا» المستوحاة من جمال تفاصيل الغزال العربي.
وسيستضيف الراعي الذهبي أمريكان إكسبريس عملاءه في منصة حصرية في قاعة رقم 8، بينما سيشارك بنك السلام لأول مرة كشريك استراتيجي في معرض الجواهر العربية، وبنتلي البحرين كراعي السيارات الرسمي « Concourse Automotive »، الذي سيعرض سيارة فاخرة في المعرض.
من جانبه، قال السيد محمد ابراهيم مدير عام شركة إنفورما ماركتس: «باعتباره منصة إقليمية رائدة تعرض تشكيلات راقية من الساعات والمجوهرات، من المتوقع أن يستقبل معرض الجواهر العربية 2024 أكثر من 43 , 000 زائر. ونود أن نعرب عن امتناننا لرعاتنا على دعمهم المستمر، ونتطلع لرؤية معروضاتهم المتميزة خلال نسخة هذا العام».
وعلاوة على ما سبق، وكجزء من التزام شركة انفورما ماركتس بتوفير تجربة سلسة ضمن فعالياتها، سيوفر معرض الجواهر العربية ومعرض العطور العربية خيارين لمواقف سيارات الزوار، وهما كالتالي:
1- مواقف سيارات حلبة البحرين الدولية: تحتضن هذه المنطقة الرئيسية أكثر من 10 , 000 موقف سيارات، وتتوافر حافلات تنطلق كل دقيقتين لنقل الضيوف مباشرة من وإلى مركز البحرين العالمي للمعارض.
2- موقف سيارات مركز البحرين العالمي للمعارض: يضم الموقع مساحة شاسعة تتسع لحوالي 4 , 000 موقف سيارات متوافرة وفق أسبقية الحضور.
وسيُعقد معرض الجواهر العربية في قاعات رقم 3، 5، 6، 7، و8 من الساعة 2:00 ظهرًا حتى 10:00 مساءً خلال التواريخ التالية: 26، 27، 28، و30 نوفمبر. أما بتاريخ 29 نوفمبر فسيستقبل المعرض زواره من الساعة 4:00 عصرًا حتى 10:00 مساءً. لمعرفة المزيد، يرجى تحميل التطبيق الإلكتروني الخاص بالمعرض من هنا.
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