مواصلة الاستعدادات لمعرض الجواهر العربية لعام 2024

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

‭ ‬وكشف‭ ‬معرض‭ ‬الجواهر‭ ‬العربية‭ ‬2024‭ ‬عن‭ ‬قائمة‭ ‬الرعاة‭ ‬والعارضين‭ ‬الرئيسيين‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬32،‭ ‬التي‭ ‬ستُمكن‭ ‬الزوار‭ ‬من‭ ‬الاطلاع‭ ‬عن‭ ‬قُرب‭ ‬على‭ ‬أبرز‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬الفاخرة‭ ‬الرائدة،‭ ‬مما‭ ‬يوسع‭ ‬من‭ ‬نطاق‭ ‬وصولها‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وبصفته‭ ‬الراعي‭ ‬الرئيسي‭ ‬والشريك‭ ‬المعتمد‭ ‬في‭ ‬تدشين‭ ‬معرض‭ ‬الجواهر‭ ‬العربية،‭ ‬سيجلب‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬للمجوهرات‭ ‬تشكيلة‭ ‬فاخرة‭ ‬من‭ ‬الساعات‭ ‬وقطع‭ ‬المجوهرات،‭ ‬كما‭ ‬سيقدم‭ ‬للزوار‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬الدولية‭ ‬الرائدة‭ ‬مثل‭: ‬بلعربي،‭ ‬هوبلوت،‭ ‬روبرتو‭ ‬كوين،‭ ‬وتاغ‭ ‬هوير‭.‬

وسيشهد‭ ‬معرض‭ ‬الجواهر‭ ‬العربية‭ ‬أيضًا‭ ‬مشاركة‭ ‬رواد‭ ‬بحرينيين‭ ‬وهم‭: ‬مجوهرات‭ ‬الزين‭ ‬ومجوهرات‭ ‬الكوهجي،‭ ‬بصفتهم‭ ‬رعاة‭ ‬بلاتينيين،‭ ‬حيث‭ ‬ستستعرض‭ ‬مجوهرات‭ ‬الزين‭ ‬مجموعة‭ ‬‮«‬ Arab ‭ ‬ Deco ‮»‬‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬تشيد‭ ‬بجمال‭ ‬اللؤلؤ‭ ‬البحريني‭. ‬في‭ ‬حين‭ ‬ستُسلط‭ ‬مجوهرات‭ ‬الكوهجي‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬مجموعة‭ ‬‮«‬رشا‮»‬‭ ‬المستوحاة‭ ‬من‭ ‬جمال‭ ‬تفاصيل‭ ‬الغزال‭ ‬العربي‭.‬

وسيستضيف‭ ‬الراعي‭ ‬الذهبي‭ ‬أمريكان‭ ‬إكسبريس‭ ‬عملاءه‭ ‬في‭ ‬منصة‭ ‬حصرية‭ ‬في‭ ‬قاعة‭ ‬رقم‭ ‬8،‭ ‬بينما‭ ‬سيشارك‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬كشريك‭ ‬استراتيجي‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬الجواهر‭ ‬العربية،‭ ‬وبنتلي‭ ‬البحرين‭ ‬كراعي‭ ‬السيارات‭ ‬الرسمي‭ ‬‮«‬ Concourse ‭ ‬ Automotive ‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬سيعرض‭ ‬سيارة‭ ‬فاخرة‭ ‬في‭ ‬المعرض‭. ‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬السيد‭ ‬محمد‭ ‬ابراهيم‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬شركة‭ ‬إنفورما‭ ‬ماركتس‭: ‬‮«‬باعتباره‭ ‬منصة‭ ‬إقليمية‭ ‬رائدة‭ ‬تعرض‭ ‬تشكيلات‭ ‬راقية‭ ‬من‭ ‬الساعات‭ ‬والمجوهرات،‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يستقبل‭ ‬معرض‭ ‬الجواهر‭ ‬العربية‭ ‬2024‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬43 , 000‭ ‬زائر‭. ‬ونود‭ ‬أن‭ ‬نعرب‭ ‬عن‭ ‬امتناننا‭ ‬لرعاتنا‭ ‬على‭ ‬دعمهم‭ ‬المستمر،‭ ‬ونتطلع‭ ‬لرؤية‭ ‬معروضاتهم‭ ‬المتميزة‭ ‬خلال‭ ‬نسخة‭ ‬هذا‭ ‬العام‮»‬‭.‬

وعلاوة‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬سبق،‭ ‬وكجزء‭ ‬من‭ ‬التزام‭ ‬شركة‭ ‬انفورما‭ ‬ماركتس‭ ‬بتوفير‭ ‬تجربة‭ ‬سلسة‭ ‬ضمن‭ ‬فعالياتها،‭ ‬سيوفر‭ ‬معرض‭ ‬الجواهر‭ ‬العربية‭ ‬ومعرض‭ ‬العطور‭ ‬العربية‭ ‬خيارين‭ ‬لمواقف‭ ‬سيارات‭ ‬الزوار،‭ ‬وهما‭ ‬كالتالي‭:‬

1-‭ ‬مواقف‭ ‬سيارات‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭: ‬تحتضن‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬الرئيسية‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬10 , 000‭ ‬موقف‭ ‬سيارات،‭ ‬وتتوافر‭ ‬حافلات‭ ‬تنطلق‭ ‬كل‭ ‬دقيقتين‭ ‬لنقل‭ ‬الضيوف‭ ‬مباشرة‭ ‬من‭ ‬وإلى‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض‭.‬

2-‭ ‬موقف‭ ‬سيارات‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض‭: ‬يضم‭ ‬الموقع‭ ‬مساحة‭ ‬شاسعة‭ ‬تتسع‭ ‬لحوالي‭ ‬4 , 000‭ ‬موقف‭ ‬سيارات‭ ‬متوافرة‭ ‬وفق‭ ‬أسبقية‭ ‬الحضور‭.‬

وسيُعقد‭ ‬معرض‭ ‬الجواهر‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬قاعات‭ ‬رقم‭ ‬3،‭ ‬5،‭ ‬6،‭ ‬7،‭ ‬و8‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬2‭:‬00‭ ‬ظهرًا‭ ‬حتى‭ ‬10‭:‬00‭ ‬مساءً‭ ‬خلال‭ ‬التواريخ‭ ‬التالية‭: ‬26،‭ ‬27،‭ ‬28،‭ ‬و30‭ ‬نوفمبر‭. ‬أما‭ ‬بتاريخ‭ ‬29‭ ‬نوفمبر‭ ‬فسيستقبل‭ ‬المعرض‭ ‬زواره‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬4‭:‬00‭ ‬عصرًا‭ ‬حتى‭ ‬10:00‭ ‬مساءً‭. ‬لمعرفة‭ ‬المزيد،‭ ‬يرجى‭ ‬تحميل‭ ‬التطبيق‭ ‬الإلكتروني‭ ‬الخاص‭ ‬بالمعرض‭ ‬من‭ ‬هنا‭. ‬