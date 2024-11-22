الاحتلال يعتدي على طاقم إسعاف ويحتجز مسعفة في أوصرين جنوب نابلس

(MENAFN
- Palestine News Network
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نابلس /PNN-
اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، على أفراد طاقم إسعاف تابع لبلدية عقربا، واحتجزت ضابطة إسعاف، خلال تغطية مواجهات في قرية أوصرين، جنوب نابلس.
وقال ضابط الإسعاف، سائق مركبة إسعاف بلدية عقربا
يوسف ديرية، في اتصال هاتفي مع "وفا"، إن قوات الاحتلال احتجزت أفراد الطاقم واعتدت عليهم وحققت معهم ميدانيا، وفتشت المركبة، قبل أن تعتقل ضابطة الإسعاف رنا أبو صقر لعدة ساعات.
وأضاف أن طاقم الإسعاف، كان يغطي المواجهات المندلعة في قرية أوصرين المجاورة، خلال تعرضه للاعتداء
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