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الاحتلال يعتدي على طاقم إسعاف ويحتجز مسعفة في أوصرين جنوب نابلس

11/22/2024 3:12:02 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس /PNN-
اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، على أفراد طاقم إسعاف تابع لبلدية عقربا، واحتجزت ضابطة إسعاف، خلال تغطية مواجهات في قرية أوصرين، جنوب نابلس.

وقال ضابط الإسعاف، سائق مركبة إسعاف بلدية عقربا
يوسف ديرية، في اتصال هاتفي مع "وفا"، إن قوات الاحتلال احتجزت أفراد الطاقم واعتدت عليهم وحققت معهم ميدانيا، وفتشت المركبة، قبل أن تعتقل ضابطة الإسعاف رنا أبو صقر لعدة ساعات.

وأضاف أن طاقم الإسعاف، كان يغطي المواجهات المندلعة في قرية أوصرين المجاورة، خلال تعرضه للاعتداء

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