لاحتلال يقتحم الخضر جنوب بيت لحم
التاريخ
11/22/2024 3:12:01 PM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
بيت لحم /PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، بلدة الخضر، جنوب بيت لحم.
وأفاد مراسلنا بأن قوات الاحتلال اقتحمت الخضر وتمركزت في منطقتي "البوابة" و"الجامع الكبير".
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