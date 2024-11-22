Saturday, 23 November 2024 05:12 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الدوري السعودي: (الأهلي) يفوز على مضيفه (الفيحاء) بهدف نظيف

11/22/2024 2:54:14 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 22 - 11 (كونا) -- فاز نادي (الأهلي) السعودي اليوم الجمعة على مضيفه (الفيحاء) بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة ال11 من دوري (روشن) السعودي للمحترفين لكرة القدم.
وجاء هدف اللقاء الذي أقيم على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة من ضربة جزاء ل(الأهلي) سجلها لاعبه الجزائري رياض محرز في الدقيقة 21.
وبهذه النتيجة يحل (الأهلي) سادسا في سلم ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة فيما يحل (الفيحاء) في المركز ال16 برصيد سبع نقاط في سلم الترتيب.
وفي مباراة أخرى من نفس الجولة تعادل (الأخدود) مع ضيفه (الشباب) بهدف لمثله وذلك في المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران. (النهاية)

ف ن / م م ج




MENAFN22112024000071011013ID1108915782

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث