الدوري السعودي: (الأهلي) يفوز على مضيفه (الفيحاء) بهدف نظيف

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
جدة - 22 - 11 (كونا) -- فاز نادي (الأهلي) السعودي اليوم الجمعة على مضيفه (الفيحاء) بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة ال11 من دوري (روشن) السعودي للمحترفين لكرة القدم.
وجاء هدف اللقاء الذي أقيم على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة من ضربة جزاء ل(الأهلي) سجلها لاعبه الجزائري رياض محرز في الدقيقة 21.
وبهذه النتيجة يحل (الأهلي) سادسا في سلم ترتيب الدوري
برصيد 17 نقطة فيما يحل (الفيحاء) في المركز ال16 برصيد سبع نقاط في سلم الترتيب.
وفي مباراة
أخرى من نفس الجولة تعادل (الأخدود) مع ضيفه (الشباب) بهدف لمثله وذلك في المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران. (النهاية)
ف ن / م م ج
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