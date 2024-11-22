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الإعلام الأمني العراقي يعلن قتل اثنين من (داعش) بغارة جوية في (كركوك)

11/22/2024 2:54:14 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) اربيل - 22 - 11 (كونا) -– أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي التابعة لقيادة العمليات المشتركة اليوم الجمعة عن قتل اثنين من ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في غارة جوية بمحافظة كركوك شمال العراق.
وذكرت الخلية في بيان أن العملية نفذت في وادي (زغيتون) ضمن قاطع عمليات كركوك بعد أن تم رصد عنصرين من (داعش) من قبل مديرية الاستخبارات العسكرية بالتنسيق والتعاون المثمر مع خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة.
وقبل أيام لقي ثلاية من عناصر الجيش العراقي بينهم ضابطان مصرعهم وأصيب اثنان آخران في انفجار عبوة ناسفة بالمنطقة.
وكانت القوات العراقية قد نفذت سابقا عمليات عسكرية في المنطقة مما أسفر عن مقتل عدد كبير من مسلحي (داعش) بينهم والي العراق.
وكان العراق قد أعلن انتصاره على التنظيم في عام 2017 لكن لا يزال عناصره ينشطون في مناطق ريفية ونائية في البلاد ويشنون هجمات متفرقة.
وبحسب تقديرات نشرت في تقرير لمجلس الأمن الدولي في فبراير الماضي فإن التنظيم يضم "ما بين 5000 إلى 7000 عضو ومؤيد ينتشرون بين العراق وسوريا". (النهاية)

ص ب ر / م م ج




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