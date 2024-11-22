مواجهات نارية في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
جنيف – 22 – 11 (كونا) -- أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
(ويفا) اليوم الجمعة عن نتائج قرعة الربع النهائي لدوري الأمم الأوروبية التي أسفرت عن مواجهات مثيرة بين المنتخبات الأوروبية.
وأسفرت القرعة التي قامت بها (ويفا) في مقرها في المدينة السويسرية (نيون) عن مواجهة حامية بين حاملة اللقب إسبانيا أمام هولندا بينما سيشهد عشاق الكرة الأوروبية مواجهة كلاسيكية بين إيطاليا وألمانيا في صراع متجدد.
ومن جانبها تواجه فرنسا كرواتيا في إعادة لنهائي مونديال 2018 بينما ستختبر البرتغال قوتها أمام الدنمارك في لقاء ينتظره عشاق الكرة المستديرة.
أما مواجهات نصف النهائي فمن المنتظر أن يواجه فيها الفائز من (إسبانيا - هولندا) الفائز من (فرنسا - كرواتيا) بينما يجمع النصف النهائي الآخر بين الفائز من (إيطاليا - ألمانيا) والفائز من (البرتغال - الدنمارك).
وتبدأ مواجهات الربع النهائي يومي 20 و23 مارس المقبل بينما تقام مباريات نصف النهائي يومي 4 و 5 يونيو المقبل. (النهاية)
ا م خ / م م ج
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