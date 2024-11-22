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مواجهات نارية في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية

11/22/2024 2:54:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جنيف – 22 – 11 (كونا) -- أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) اليوم الجمعة عن نتائج قرعة الربع النهائي لدوري الأمم الأوروبية التي أسفرت عن مواجهات مثيرة بين المنتخبات الأوروبية.
وأسفرت القرعة التي قامت بها (ويفا) في مقرها في المدينة السويسرية (نيون) عن مواجهة حامية بين حاملة اللقب إسبانيا أمام هولندا بينما سيشهد عشاق الكرة الأوروبية مواجهة كلاسيكية بين إيطاليا وألمانيا في صراع متجدد.
ومن جانبها تواجه فرنسا كرواتيا في إعادة لنهائي مونديال 2018 بينما ستختبر البرتغال قوتها أمام الدنمارك في لقاء ينتظره عشاق الكرة المستديرة.
أما مواجهات نصف النهائي فمن المنتظر أن يواجه فيها الفائز من (إسبانيا - هولندا) الفائز من (فرنسا - كرواتيا) بينما يجمع النصف النهائي الآخر بين الفائز من (إيطاليا - ألمانيا) والفائز من (البرتغال - الدنمارك).
وتبدأ مواجهات الربع النهائي يومي 20 و23 مارس المقبل بينما تقام مباريات نصف النهائي يومي 4 و 5 يونيو المقبل. (النهاية)

ا م خ / م م ج




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