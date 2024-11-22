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فرنسا تؤكد التزامها بالعدالة الدولية عقب أوامر القبض على نتنياهو وغالانت

11/22/2024 2:54:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 22 - 11 (كونا) -- قالت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الجمعة إنها أحيطت علما بأمر القبض الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق في حكومته يواف غالانت وشددت على التزامها بدعم العدالة الدولية.
وأكدت الخارجية الفرنسية في بيان لها على تمسكها بالعمل المستقل الذي تقوم به المحكمة وفقا لنظام روما الأساسي مضيفة أن "أوامر القبض التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ليست حكما بل إضفاء للطابع الرسمي على الاتهام".
كما شددت في هذا السياق على ضرورة الاحترام الصارم للقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين وأن الأمر ملزم للجميع وأدانت انتهاكه كما طالبت بالإفراج عن جميع الأسرى.
وجددت أيضا مطالبتها بالوصول الكامل من دون قيد للمساعدات الإنسانية مما يسمح بدخول أعداد كبيرة منها بما في ذلك الغذاء إلى جميع أنحاء قطاع غزة لصالح السكان المدنيين.
وأضافت أن فرنسا "ظلت تحذر منذ أشهر عديدة من الطبيعة غير المقبولة للخسائر المدنية في قطاع غزة داعية إلى وقف دائم لإطلاق النار لإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة".
كانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت يوم أمس الخميس أمرا بالقبض على كل من رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق في حكومته يواف غالانت بتهم ارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة في قرار يلزم 124 دولة عضو بالمحكمة اعتقالهما حال دخول أي منهما أراضيها. (النهاية)

م ع / ه س ص



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