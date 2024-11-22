فرنسا تؤكد التزامها بالعدالة الدولية عقب أوامر القبض على نتنياهو وغالانت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
باريس - 22 - 11 (كونا) -- قالت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الجمعة إنها أحيطت علما بأمر القبض الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
ووزير الحرب السابق في حكومته يواف غالانت وشددت على التزامها بدعم العدالة الدولية.
وأكدت الخارجية الفرنسية في بيان لها على تمسكها بالعمل المستقل الذي تقوم به المحكمة وفقا لنظام روما الأساسي مضيفة أن "أوامر القبض التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ليست حكما بل إضفاء للطابع الرسمي على الاتهام".
كما شددت في هذا السياق على ضرورة الاحترام الصارم للقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين وأن الأمر ملزم للجميع وأدانت انتهاكه كما طالبت بالإفراج عن جميع الأسرى.
وجددت أيضا مطالبتها بالوصول الكامل من دون قيد للمساعدات الإنسانية مما يسمح بدخول أعداد كبيرة منها بما في ذلك الغذاء إلى جميع أنحاء قطاع غزة لصالح السكان المدنيين.
وأضافت أن فرنسا "ظلت تحذر منذ أشهر عديدة من الطبيعة غير المقبولة للخسائر المدنية في قطاع غزة داعية إلى وقف دائم لإطلاق النار لإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة".
كانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت يوم أمس الخميس أمرا بالقبض على كل من رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق في حكومته يواف غالانت بتهم ارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة في قرار يلزم 124 دولة عضو بالمحكمة اعتقالهما حال دخول أي منهما أراضيها. (النهاية)
م ع / ه س ص
MENAFN22112024000071011013ID1108915779
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