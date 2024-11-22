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بوتين: (أوريشنيك) ضرورة استراتيجية لضمان أمن روسيا وحماية مصالحها أمام أي تهديدات خارجية

11/22/2024 2:54:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) موسكو - 22 - 11 (كونا) -- أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة أن مستقبل بلاده يعتمد بشكل كبير على تعزيز قدراتها الدفاعية وأن تطوير منظومات مثل صاروخ (أوريشنيك) ضرورة استراتيجية لضمان أمن روسيا وحماية مصالحها السيادية أمام أي تهديدات خارجية.
جاء ذلك في تصريح للرئيس الروسي خلال اجتماع عقده مع قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية الجنرال سيرغي كاراكايف.
وأشاد بوتين في بيان نشره الكرملين بالقدرات الاستثنائية لصاروخ (أوريشنيك) الذي وصفه بأنه أحد الركائز الأساسية لاستراتيجية الردع العسكري الروسية.
وقال الرئيس الروسي إن "تطوير منظومات مثل (أوريشنيك) ليس مجرد استعراض للقوة بل هو ضرورة استراتيجية لضمان أمن روسيا وحماية مصالحها السيادية أمام أي تهديدات خارجية".
وأطلع كاراكايف الرئيس بوتين على نتائج التجارب الأولى لصاروخ (أوريشنيك) مشيرا إلى أن الإطلاق كان ناجحا وحقق أهدافه بدقة ما يؤكد جودة التصميم والقدرات التقنية المتطورة.
وأضاف أن "الصاروخ قادر على ضرب أهداف في أي نقطة بالقارة الأوروبية ويمتاز بسرعته الفائقة ودقته العالية مع قدرته على تجاوز أنظمة الدفاع الجوي الأكثر تطورا".
وأوضح قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية أن تطوير (أوريشنيك) جاء استجابة مباشرة للتغيرات الجيوسياسية الراهنة حيث يمثل هذا الصاروخ إضافة نوعية إلى الترسانة العسكرية الروسية ويضمن استمرار توازن القوى على المستوى العالمي.
في المقابل اعتبر بوتين أن "الابتكار في تطوير الأنظمة الدفاعية الروسية هو رسالة واضحة إلى من يحاولون زعزعة استقرار البلاد أو تجاوز خطوطها الحمراء".
وشدد على أهمية استمرار التعاون بين الجيش والمجمع الصناعي العسكري مشيرا إلى أن هذه الجهود تعكس كفاءة العلماء والمهندسين الروس الذين أثبتوا قدرتهم على مواجهة التحديات الكبرى.
ويرى خبراء عسكريون أن الإعلان عن قدرات (أوريشنيك) يمثل ردا مباشرا على تصعيد الغرب لاسيما قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن السماح لأوكرانيا بتنفيذ هجمات في العمق الروسي وذلك في وقت الذي تسعى فيه روسيا لتسريع برامجها الدفاعية والهجومية في مواجهة دعم الغرب المتزايد لكييف. (النهاية)

دان / م م ج




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