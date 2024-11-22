وزير الخارجية العراقي يؤكد أن بلاده تلقت رسائل تهديد من الاحتلال الإسرائيلي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
اربيل - 22 - 11 (كونا) -– أكد وزير
الخارجية العراقي فؤاد حسين اليوم الجمعة أن بلاده تلقت رسائل تهديد من الاحتلال الإسرائيلي لكنها لم ترد على تلك الرسائل.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير حسين في فعاليات المنتدى الخامس للسلام والامن بالشرق الاوسط (ميبس) الذي تنظمه الجامعة الامريكية في كردستان بمدينة دهوك.
واضاف حسين ان العراق يواجه تهديدات ملموسة خاصة من الاحتلال الإسرائيلي وان الحكومة العراقية لا ترغب في الانجرار الى حرب مشيرا الى ان وجود خطوات تمهيدية للهجوم على العراق لا يعني بالضرورة التصعيد الى حرب.
واوضح ان العراق لا يملك علاقات مباشرة مع الاحتلال الإسرائيلي وان القانون العراقي يمنع اقامة اي علاقات دبلوماسية او تجارية معه.
وعلى الصعيد الامني اكد حسين ان العراق توصل الى تفاهمات مع الولايات المتحدة بشأن انسحاب قواتها من بعض القواعد العسكرية في عام 2025 لكنه اشار الى ان وجود التحالف الدولي في العراق كان بدعوة من الحكومة العراقية في اطار الحرب على ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) "رغم تراجع خطر التنظيم الارهابي".
ويأتي تهديد الاحتلال الإسرائيلي للعراق بعد تبني مجموعات عراقية شن غارات على مواقع تابعة للاحتلال ردا على ممارساته في غزة ولبنان.
وانطلقت صباح اليوم الجمعة النسخة الخامسة من منتدى السلام والامن في الشرق الاوسط (ميبس 2024) الذي يستمر يومين ويشارك فيه 124 اكاديميا من 40 دولة مختلفة نسبة 73 بالمئة منهم يشاركون للمرة الاولى.
ويتضمن المنتدى مجموعة من الفعاليات وورش العمل التي تتناول قضايا الوضع الراهن في منطقة الشرق الاوسط. (النهاية)
ص ب ر / ر ج
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