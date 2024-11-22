رئيس جنوب السودان يبحث مع وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية التعاون الزراعي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الخرطوم - 22 - 11 (كونا) -- بحث رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير اليوم الجمعة مع وزير
الدولة للشؤون الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ شخبوط بن نهيان سبل تعزيز التعاون الثنائي طويل الأمد خاصة في مجالي الزراعة والبنية التحتية.
وذكرت رئاسة جنوب السودان في بيان أن اللقاء شهد مناقشة فرص الاستثمار الإماراتي في جنوب السودان حيث شدد سلفا كير على أهمية الاستثمارات الأجنبية في تحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد.
وقال وزير شؤون الرئاسة الجنوب سوداني تشول ماوت أجونجو في تصريحات صحفية إن الرئيس سلفا كير وجه الوزارات المعنية بالتحضير الفني اللازم لضمان التنفيذ الفعّال للمبادرات المقترحة بين الجانبين.
وأوضح الوزير أن الجانبين أكدا التزامهما بإنشاء إطار عمل يشجع على الكفاءة والاستدامة في القطاعات المستهدفة بما يسهم في تعزيز الشراكة بين البلدين. (النهاية)
م ع م / ه س ص
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