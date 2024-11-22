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رئيس جنوب السودان يبحث مع وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية التعاون الزراعي

11/22/2024 2:54:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الخرطوم - 22 - 11 (كونا) -- بحث رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير اليوم الجمعة مع وزير الدولة للشؤون الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ شخبوط بن نهيان سبل تعزيز التعاون الثنائي طويل الأمد خاصة في مجالي الزراعة والبنية التحتية.
وذكرت رئاسة جنوب السودان في بيان أن اللقاء شهد مناقشة فرص الاستثمار الإماراتي في جنوب السودان حيث شدد سلفا كير على أهمية الاستثمارات الأجنبية في تحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد.
وقال وزير شؤون الرئاسة الجنوب سوداني تشول ماوت أجونجو في تصريحات صحفية إن الرئيس سلفا كير وجه الوزارات المعنية بالتحضير الفني اللازم لضمان التنفيذ الفعّال للمبادرات المقترحة بين الجانبين.
وأوضح الوزير أن الجانبين أكدا التزامهما بإنشاء إطار عمل يشجع على الكفاءة والاستدامة في القطاعات المستهدفة بما يسهم في تعزيز الشراكة بين البلدين. (النهاية)

م ع م / ه س ص



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