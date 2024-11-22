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وزير الإعلام: الأسابيع الخليجية المصاحبة للقمة الخليجية تعكس إنجازات مجلس التعاون في كافة الميادين

11/22/2024 2:54:12 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 22 - 11 (كونا) -- أكد وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري أن فعاليات الأسابيع الخليجية المصاحبة لمؤتمر القمة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الدورة ال45 الذي تستضيفه البلاد تعكس إنجازات مجلس التعاون بكافة الميادين وتعزز مسيرته المباركة التي تحمل في طياتها تاريخا ثريا وتعاونا استراتيجيا وتطورا مستمرا.
جاء ذلك في كلمة خلال حفل انطلاق الأسابيع الخليجية اليوم الجمعة بحضور وزير الأشغال العامة رئيس اللجنة العليا للإعداد والتحضير لمؤتمر القمة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتوره نورة المشعان ووزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة والأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي وعدد من سفراء دول الخليج ومسؤولين كويتيين.
ونقل الوزير المطيري للحضور تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله وتمنياتهم بأن "تكلل كافة أعمالنا بالنجاح والتوفيق لخدمة أهداف وطموحات دولنا الحبيبة وشعوبنا الوفية".
وقال إن دول مجلس التعاون قطعت خلال مسيرتها خطوات كبيرة في تحقيق الأهداف التي حددها النظام الأساسي للمجلس من خلال تعزيز أواصر الأخوة والتعاون السياسي والإعلامي والتكامل الاقتصادي والتجاري والأمني والدفاعي والتنمية الإقليمية.
ولفت الى أن الأسابيع الخليجية وما تتضمنه من ندوات ومعارض وعروض فنية وفعاليات متعددة انطلاقا من اليوم وحتى 30 نوفمبر الجاري تهدف ايضا إلى مناقشة قضايا واهتمامات تمس المواطن الخليجي وتؤثر في حاضره ومستقبله إضافة إلى ما توفره من فرصة للقاء المباشر بين أعضاء الأسرة الخليجية وتعزيز الروابط ووشائج المحبة بين دول وشعوب المجلس.
وقال "نستذكر بكل فخر واعتزاز ما شهده مجلس التعاون من إنجازات كبيرة ومشهودة في مختلف المجالات وعلى كل المستويات والذي يأتي ترجمة للسياسة الرشيدة لقادة دول المجلس والتي دفعت بمسيرة التعاون لتحقيق أماني شعوبها ومضاعفة منجزاتها وتوثيق روابطها العميقة وتكريس وحدة المصير بينها".
واضاف "إن مشاركتكم المقدرة في الاسابيع الخليجية والتي تقام هذه المرة بدولة الكويت تقدم رسالة جليلة وهامة لتعريف الجمهور الخليجي بما تم من إنجازات كبيرة ويؤكد الدور الذي تمثله وسائل الإعلام الخليجية في تعزيز الترابط والتكامل بين شعوب ودول المجلس الذين دائما يستذكرون بكل اعتزاز وفخر تلك المسيرة الفريدة المليئة بالإنجازات".
وأعرب الوزير المطيري عن خالص الشكر إلى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي وإلى طاقم الأمانة وللقائمين على فعالية الأسابيع الخليجية على الإعداد والتحضير المتميز معربا عن الأمنيات أن تتكلل كافة الأعمال بالتوفيق والسداد والتطلع الى "خلق المزيد من الفرص والمبادرات المشتركة لتحقيق ما من شأنه رفعة أوطاننا".
من جانبه رفع البديوي في كلمته أسمى آيات الشكر وعظيم الامتنان إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه على الدعم الكبير واللامحدود والتوجيهات الكريمة السامية لدفع مسيرة العمل الخليجي المشترك مع إخوانه قادة دول المجلس.
وقال البديوي "من دواعي سرورنا أن تحتضن دولة الكويت فعاليات الأسابيع الخليجية المصاحبة لأعمال القمة الخليجية في دورتها ال45 التي ستعقد أعمالها مطلع ديسمبر القادم في أرض الكويت والذي يؤكد ما يوليه حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الأمين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله من اهتمام ورعاية كريمة لمسيرة مجلس التعاون".
وأضاف "لقد انطلقنا في هذا العمل امتثالا للتوجيهات والتطلعات السامية والكريمة من لدن قادة دول المجلس وتنفيذا لقرار المجلس الأعلى في دورته ال35 في شهر ديسمبر عام 2014 بدولة قطر بمدينة الدوحة والذي ينص على تنظيم أسابيع خليجية تقام سنويا في كل دولة من دول المجلس تهدف الى تعريف مواطني دول المجلس بإنجازات مجلس التعاون وما تحقق في مختلف الميادين".
وقال "منذ تأسيس مجلس التعاون والى يومنا الحالي خطا المجلس خطوات كبيرة ومتواصلة في تحقيق التكامل بين الدول الأعضاء وتحققت نجاحات كبيرة ومشروعات خليجية مشتركة مكنت دول المجلس من توفير الرفاه لشعوبها والاستقرار والازدهار والأمن والأمان لدولها كما جعلتها في مصاف الدول العالمية في كافة المجالات والخدمات حسب المؤشرات والإحصائيات الدولية".
وتابع "لاسيما ان دول المجلس أمست وجهة اقتصادية لرؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية انطلاقا من الرؤية المستقبلية لدول المجلس التي تقوم على تأسيس اقتصاد قوي ومتنوع يسهم في استدامة النمو ويوفر فرص عمل للشباب في المنطقة".
ولفت البديوي الى أن قادة دول مجلس التعاون وضعوا ضمن أولوياتهم السعي الحثيث لتعميق وتوثيق الروابط الأخوية والصلات المتينة بين شعوب دول المجلس الذي يعد ركيزة أساسية في تحقيق هذه الغايات النبيلة إذ يعمل بشكل دائم مع الدول الأعضاء على تعزيز هذه الروابط بين الشعوب الخليجية.
قال إن ما يؤكد ذلك هو ما توليه دولة الكويت من أهمية كبيرة للعمل الخليجي المشترك وتعزيز هذه الروابط من خلال احتضانها وخلال فترة أقل من أسبوع لفعاليتين خليجيتين يتواكبان مع القمة الخليجية.
وأفاد أن الكويت شهدت الأسبوع الماضي افتتاح جناح مجلس التعاون في مركز عبدالله السالم الثقافي حيث يرصد وينقل الجناح للزوار قصة مجلس التعاون الزاخرة بالإنجازات منذ نشأته وحتى يومنا الحالي.
وأكد أن هذه الفعاليات الرائدة تلعب دورا جوهريا في ترسيخ هذه الروابط وتشكل منصات مميزة للتواصل والتفاعل المثمر بين أبناء دول المجلس فمن خلالها يتم تسليط الضوء على جميع منجزات المسيرة المباركة لمجلس التعاون في مجالات متعددة مثل المجال السياسي والاقتصادي والأمني والعسكري والتراثي والثقافي وغيرها من المجالات.
وذكر ان هذه الفعاليات لا تعكس فقط المنجزات بل تؤكد أيضا عمق الانتماء والهوية الخليجية المشتركة والحرص على تعزيز أواصر الوحدة والتكامل بما يواكب تطلعات القادة ورؤاهم الطموحة لمستقبل أكثر إشراقا لدول المجلس وشعوبها متمنيا من الله العلي القدير أن تحقق هذه المبادرات الأهداف المرجوة منها.
وتقدم البديوي بجزيل الشكر الى الوزير المطيري ومنتسبي وزارة الإعلام لجهودهم القيمة في التنسيق الدائم والمستمر مع الأمانة العامة طيلة فترة الإعداد والتحضير لإقامة الجدول الزمني لفعاليات الأسابيع الخليجية وإلى كافة الجهات المشاركة في دولة الكويت لاستضافتهم هذه الفعاليات.
وتم خلال الحفل عرض فيلم قصير يستعرض مسيرة مجلس التعاون وأهم ما تحقق من إنجازات لدول المجلس في ميادين مختلفة كما قدمت فرقة التلفزيون للفنون عرضا غنائيا تضمن عددا من الأغاني الوطنية والخليجية والتراثية في فنون مختلفة من الغناء.
فيما قدمت رئيس فريق الإعداد والتحضير للأسابيع الخليجية بدول مجلس التعاون سلوى القرني خلال الحفل عرضا لمسيرة الاعداد لهذه الفعاليات وكل ما تتضمنه حتى 30 نوفمبر الجاري وعددها 30 فعالية من ضمنها عروض موسيقية ومحاضرات حول انجازات دول المجلس في مواضيع المرأة وذوي الإعاقة والعمل العسكري المشترك والأمن السيبراني ومكتسبات السوق الخليجية المشتركة.
وأشارت القرني إلى أن الفعاليات تتضمن أيضا معرضا للصور وورش عمل وعروضا للقفز المظلي وفعالية للطفل الخليجي اضافة إلى جلسة حوارية إعلامية لأمين مجلس التعاون جاسم البديوي.(النهاية)

م د م / ط أ ب




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