وزير الإعلام: الأسابيع الخليجية المصاحبة للقمة الخليجية تعكس إنجازات مجلس التعاون في كافة الميادين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 22 - 11 (كونا) -- أكد وزير
الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري أن فعاليات الأسابيع الخليجية المصاحبة لمؤتمر القمة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الدورة ال45 الذي تستضيفه البلاد تعكس إنجازات مجلس التعاون بكافة الميادين وتعزز مسيرته المباركة التي تحمل في طياتها تاريخا ثريا وتعاونا استراتيجيا وتطورا مستمرا.
جاء ذلك في كلمة خلال حفل انطلاق الأسابيع الخليجية اليوم الجمعة بحضور وزير الأشغال العامة رئيس اللجنة العليا للإعداد والتحضير لمؤتمر القمة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتوره نورة المشعان ووزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة والأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي وعدد من سفراء دول الخليج ومسؤولين كويتيين.
ونقل الوزير المطيري للحضور تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله وتمنياتهم بأن "تكلل كافة أعمالنا بالنجاح والتوفيق لخدمة أهداف وطموحات دولنا الحبيبة وشعوبنا الوفية".
وقال إن دول مجلس التعاون قطعت خلال مسيرتها خطوات كبيرة في تحقيق الأهداف التي حددها النظام الأساسي للمجلس من خلال تعزيز أواصر الأخوة والتعاون السياسي والإعلامي والتكامل الاقتصادي والتجاري والأمني والدفاعي والتنمية الإقليمية.
ولفت الى أن الأسابيع الخليجية وما تتضمنه من ندوات ومعارض وعروض فنية وفعاليات متعددة انطلاقا من اليوم وحتى 30 نوفمبر الجاري تهدف ايضا إلى مناقشة قضايا واهتمامات تمس المواطن الخليجي وتؤثر في حاضره ومستقبله إضافة إلى ما توفره من فرصة للقاء المباشر بين أعضاء الأسرة الخليجية وتعزيز الروابط ووشائج المحبة بين دول وشعوب المجلس.
وقال "نستذكر بكل فخر واعتزاز ما شهده مجلس التعاون من إنجازات كبيرة ومشهودة في مختلف المجالات وعلى كل المستويات والذي يأتي ترجمة للسياسة الرشيدة لقادة دول المجلس والتي دفعت بمسيرة التعاون لتحقيق أماني شعوبها ومضاعفة منجزاتها وتوثيق روابطها العميقة وتكريس وحدة المصير بينها".
واضاف "إن مشاركتكم المقدرة في الاسابيع الخليجية والتي تقام هذه المرة بدولة الكويت تقدم رسالة جليلة وهامة لتعريف الجمهور الخليجي بما تم من إنجازات كبيرة ويؤكد الدور الذي تمثله وسائل الإعلام الخليجية في تعزيز الترابط والتكامل بين شعوب ودول المجلس الذين دائما يستذكرون بكل اعتزاز وفخر تلك المسيرة الفريدة المليئة بالإنجازات".
وأعرب الوزير المطيري عن خالص الشكر إلى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي وإلى طاقم الأمانة وللقائمين على فعالية الأسابيع الخليجية على الإعداد والتحضير المتميز معربا عن الأمنيات أن تتكلل كافة الأعمال بالتوفيق والسداد والتطلع الى "خلق المزيد من الفرص والمبادرات المشتركة لتحقيق ما من شأنه رفعة أوطاننا".
من جانبه رفع البديوي في كلمته أسمى آيات الشكر وعظيم الامتنان إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه على الدعم الكبير واللامحدود والتوجيهات الكريمة السامية لدفع مسيرة العمل الخليجي المشترك مع إخوانه قادة دول المجلس.
وقال البديوي "من دواعي سرورنا أن تحتضن دولة الكويت فعاليات الأسابيع الخليجية المصاحبة لأعمال القمة الخليجية في دورتها ال45 التي ستعقد أعمالها مطلع ديسمبر القادم في أرض الكويت والذي يؤكد ما يوليه حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الأمين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله من اهتمام ورعاية كريمة لمسيرة مجلس التعاون".
وأضاف "لقد انطلقنا في هذا العمل امتثالا للتوجيهات والتطلعات السامية والكريمة من لدن قادة دول المجلس وتنفيذا لقرار المجلس الأعلى في دورته ال35 في شهر ديسمبر عام 2014 بدولة قطر بمدينة الدوحة والذي ينص على تنظيم أسابيع خليجية تقام سنويا في كل دولة من دول المجلس تهدف الى تعريف مواطني دول المجلس بإنجازات مجلس التعاون وما تحقق في مختلف الميادين".
وقال "منذ تأسيس مجلس التعاون والى يومنا الحالي خطا المجلس خطوات كبيرة ومتواصلة في تحقيق التكامل بين الدول الأعضاء وتحققت نجاحات كبيرة ومشروعات خليجية مشتركة مكنت دول المجلس من توفير الرفاه لشعوبها والاستقرار والازدهار والأمن والأمان لدولها كما جعلتها في مصاف الدول العالمية في كافة المجالات والخدمات حسب المؤشرات والإحصائيات الدولية".
وتابع "لاسيما ان دول المجلس أمست وجهة اقتصادية لرؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية انطلاقا من الرؤية المستقبلية لدول المجلس التي تقوم على تأسيس اقتصاد قوي ومتنوع يسهم في استدامة النمو ويوفر فرص عمل للشباب في المنطقة".
ولفت البديوي الى أن قادة دول مجلس التعاون وضعوا ضمن أولوياتهم السعي الحثيث لتعميق وتوثيق الروابط الأخوية والصلات المتينة بين شعوب دول المجلس الذي يعد ركيزة أساسية في تحقيق هذه الغايات النبيلة إذ يعمل بشكل دائم مع الدول الأعضاء على تعزيز هذه الروابط بين الشعوب الخليجية.
قال إن ما يؤكد ذلك هو ما توليه دولة الكويت من أهمية كبيرة للعمل الخليجي المشترك وتعزيز هذه الروابط من خلال احتضانها وخلال فترة أقل من أسبوع لفعاليتين خليجيتين يتواكبان مع القمة الخليجية.
وأفاد أن الكويت شهدت الأسبوع الماضي افتتاح جناح مجلس التعاون في مركز عبدالله السالم الثقافي حيث يرصد وينقل الجناح للزوار قصة مجلس التعاون الزاخرة بالإنجازات منذ نشأته وحتى يومنا الحالي.
وأكد أن هذه الفعاليات الرائدة تلعب دورا جوهريا في ترسيخ هذه الروابط وتشكل منصات مميزة للتواصل والتفاعل المثمر بين أبناء دول المجلس فمن خلالها يتم تسليط الضوء على جميع منجزات المسيرة المباركة لمجلس التعاون في مجالات متعددة مثل المجال السياسي والاقتصادي والأمني والعسكري والتراثي والثقافي وغيرها من المجالات.
وذكر ان هذه الفعاليات لا تعكس فقط المنجزات بل تؤكد أيضا عمق الانتماء والهوية الخليجية المشتركة والحرص على تعزيز أواصر الوحدة والتكامل بما يواكب تطلعات القادة ورؤاهم الطموحة لمستقبل أكثر إشراقا لدول المجلس وشعوبها متمنيا من الله العلي القدير أن تحقق هذه المبادرات الأهداف المرجوة منها.
وتقدم البديوي بجزيل الشكر الى الوزير المطيري ومنتسبي وزارة الإعلام لجهودهم القيمة في التنسيق الدائم والمستمر مع الأمانة العامة طيلة فترة الإعداد والتحضير لإقامة الجدول الزمني لفعاليات الأسابيع الخليجية وإلى كافة الجهات المشاركة في دولة الكويت لاستضافتهم هذه الفعاليات.
وتم خلال الحفل عرض فيلم قصير يستعرض مسيرة مجلس التعاون وأهم ما تحقق من إنجازات لدول المجلس في ميادين مختلفة كما قدمت فرقة التلفزيون للفنون عرضا غنائيا تضمن عددا من الأغاني الوطنية والخليجية والتراثية في فنون مختلفة من الغناء.
فيما قدمت رئيس فريق الإعداد والتحضير للأسابيع الخليجية بدول مجلس التعاون سلوى القرني خلال الحفل عرضا لمسيرة الاعداد لهذه الفعاليات وكل ما تتضمنه حتى 30 نوفمبر الجاري وعددها 30 فعالية من ضمنها عروض موسيقية ومحاضرات حول انجازات دول المجلس في مواضيع المرأة وذوي الإعاقة والعمل العسكري المشترك والأمن السيبراني ومكتسبات السوق الخليجية المشتركة.
وأشارت القرني إلى أن الفعاليات تتضمن أيضا معرضا للصور وورش عمل وعروضا للقفز المظلي وفعالية للطفل الخليجي اضافة إلى جلسة حوارية إعلامية لأمين مجلس التعاون جاسم البديوي.(النهاية)
م د م / ط أ ب
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