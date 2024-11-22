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مهرجان الموسيقى الدولي الـ24 يسدل الستار على فعالياته بأمسية (غناوي عربية)

11/22/2024 2:54:12 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 22 - 11 (كونا) -- اختتم مهرجان الموسيقى الدولي الـ24 فعالياته مساء اليوم الجمعة بحفل فني مميز تحت عنوان (غناوي عربية) على مسرح جابر العلي في مركز الشيخ جابر الثقافي وسط حضور جماهيري واسع ومشاركة نخبة من الفنانين العرب.
وشهد الحفل أداء مميزا لأعمال موسيقية وغنائية عربية حيث قدم الفنانون بدر نوري ومساعد التتان ومحمد أسدي وغنيمة العنزي وعبدالله الفضلي وسعود الفايز بقيادة المايسترو الدكتور خالد نوري مجموعة من المقطوعات والأغاني من الطرب الأصيل.
وأكد الأمين العام المساعد لقطاع الفنون في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب رئيس المهرجان مساعد الزامل في كلمته خلال حفل الختام أن اللجنة العليا للمهرجان تميزت بوضع خلطة جميلة بداية بالتكريم واختيار شخصية المهرجان الفنان القدير محمد البلوشي واختيار دقيق لفعاليات المهرجان.
وأشار الزامل الى جدول المهرجان الذي بدأ بليلة تكريمية للفنان البلوشي وعدد من الاشخاص الذين كانت لهم بصمة واضحة في المجال الموسيقى منوها بالجلسة الحوارية مع الفنان البلوشي والندوة الفكرية الخاصة بالمهرجان والليلة الفنية الشعبية في جمعية الفنون التشكيلية.
وبين أن فعاليات المهرجان ضمت حفلا لعازفة (التشيلو) العمانية مريم المنجية وحفل (نغم من اليونان) وليلة (نجاة ووردة) الى جانب حفل الختام (غناوي عربية).
ولفت إلى أنه سيقام العام المقبل العديد من الاحتفالات بمناسبة (الكويت عاصمة للثقافة والاعلام العربي 2025) بدعم من وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري وأمين عام المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الدكتور محمد الجسار.
وأكد ان المجلس يحمل على عاتقه حماية الهوية الوطنية وحماية كل ما يخص الكويت من اثار وموروث وفنون وثقافة ويعمل جاهدا لدعم وخلق الابداع وقد ركز المهرجان في دورته الحالية على إبراز التراث الموسيقي العربي بمختلف أشكاله مبينا أن الفعاليات أسهمت في تعزيز التبادل الثقافي بين الشعوب العربية وتقديم تجربة فنية فريدة للجمهور.
وكان المهرجان انطلق الأحد الماضي برعاية وزير الإعلام وخصصت الليلة الافتتاحية لتكريم الفنان محمد البلوشي باعتباره أحد أبرز الأسماء في مسيرة الأغنية الكويتية وضمت الفعاليات اليومية مجموعة متنوعة من الحفلات والندوات الموسيقية سلطت الضوء على التراث الموسيقي العربي والعالمي بمشاركة فنانين ومختصين من داخل الكويت وخارجها.
ويعد مهرجان الموسيقى الدولي الذي انطلق في عام 1997 فعالية ثقافية وفنية سنوية ينظمها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب احتفاء بالموسيقى كوسيلة للتعبير الفني والثقافي وإبرازا للتنوع الموسيقي العربي والعالمي.(النهاية)

ش ه د / ط أ ب




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