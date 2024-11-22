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الرئيس الأمريكي ونظيره الفرنسي يبحثان إيقاف إطلاق النار في لبنان

11/22/2024 2:54:12 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 21 - 11 (كونا) -- بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي اليوم الجمعة جهود التوصل إلى اتفاق لإيقاف إطلاق النار في لبنان الذي يتعرض لعدوان مستمر من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وقال البيت الأبيض في بيان إن الرئيسين بحثا خلال الاتصال "عددا من القضايا العالمية والثنائية واستعرضا التطورات في أوكرانيا وكذلك في الشرق الأوسط بما في ذلك الجهود الرامية إلى تأمين اتفاق لإيقاف إطلاق النار في لبنان يسمح للسكان على جانبي الخط الأزرق بالعودة بأمان إلى ديارهم".
وأضاف أن بايدن وماكرون "تعهدا بالبقاء على تواصل وثيق بشكل مباشر ومن خلال فرق الأمن القومي" التابعة لهما.
وتحاول فرنسا ولبنان الدفع بالجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حل دبلوماسي في لبنان حيث يواصل الاحتلال الإسرائيلي القصف العشوائي على عدة مناطق في هذا البلد. (النهاية)

ع س ج / م م ج





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