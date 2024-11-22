الرئيس الأمريكي ونظيره الفرنسي يبحثان إيقاف إطلاق النار في لبنان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 21 - 11 (كونا) -- بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون
في اتصال هاتفي اليوم الجمعة جهود التوصل إلى اتفاق لإيقاف إطلاق النار في لبنان الذي يتعرض لعدوان مستمر من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وقال البيت الأبيض في بيان إن الرئيسين بحثا خلال الاتصال "عددا من القضايا العالمية والثنائية واستعرضا التطورات في أوكرانيا وكذلك في الشرق الأوسط بما في ذلك الجهود الرامية إلى تأمين اتفاق لإيقاف إطلاق النار في لبنان يسمح للسكان على جانبي الخط الأزرق بالعودة بأمان إلى ديارهم".
وأضاف أن بايدن وماكرون "تعهدا بالبقاء على تواصل وثيق بشكل مباشر ومن خلال فرق الأمن القومي" التابعة لهما.
وتحاول فرنسا ولبنان الدفع بالجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حل دبلوماسي في لبنان حيث يواصل الاحتلال الإسرائيلي القصف العشوائي على عدة مناطق في هذا البلد. (النهاية)
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